In een stad van ontelbare keukens nemen vier kookschrijvers ons om beurten mee naar die van hen. Deze week gratineert Jigal Krant zijn lievelingsingrediënt, sesampasta.

Een restaurantcriticus beklaagde zich eens over een fantasieloze chef, die al zijn creaties opdiste met dezelfde saus. ‘Alwéér tahini,’ verzuchtte de recensent, die ­verder vol lof was over het op ­Israëlische leest geschoeide streetfood.

Laten we allereerst een einde maken aan de Babylonische spraakverwarring over tahini/tahin/tahina/techina. Omdat we zelf geen woord voor de sesampasta hebben, moeten we er een lenen uit een vreemde taal. Techina is Hebreeuws, tahina Arabisch, tahini Grieks en tahin Turks. Als je het dus in een recensie van een Israëlisch tentje over tahini hebt, is dat alsof je spaghetti in een trattoria nudeln noemt.

Dan die vermeende overdaad aan techina (ik kies voor het Hebreeuws). Klagen over te veel techina in een Israëlisch zaakje is even misplaatst als klagen over te veel sojasaus in een sushi­tent of over te veel tomatensaus in een pizzeria. Niet voor niets luidt een gevleugeld Israëlisch gezegde: ‘Alles waar ‘te’ voor staat is slecht, behalve tevreden en techina.’

Techina is zo veelzijdig dat het nooit verveelt. Het lijkt wel alsof de smaakmaker bij ieder gerecht anders smaakt. Dat techina de toverbal van het Midden-Oosten is, bewijst vriendin Esther Erwteman met haar kookboek Tahin, waarin de sesampasta het uitgangspunt is van ruim honderd recepten. Esther verwerkt techina in salades, brood, gebak, ijs en natuurlijk in hummus en baba ganoush. Dat de ovenschotel siniya, waarbij techina als toplaag gegratineerd wordt, in Tahin ontbreekt, onderstreept slechts hoe multi-inzetbaar ons lievelingsingrediënt is.

Siniya met tomaat, bloemkool en aubergine Ingrediënten

voor 4 personen - 2 grote aubergines

- 3 el pijnboompitten, ­geroosterd en grofgehakt

- 1 kleine rode ui, fijngesnipperd

- 2 tenen knoflook, geraspt

- 1 tl harissa

- 1 el ras el hanout

- pluk bladpeterselie, fijngehakt

- 450 gram vegan gehakt

- 2 el kikkererwtenmeel

- 8 trostomaten, in plakken

- 1 kleine bloemkool, in roosjes

- eenvoudige olijfolie

- 200 g techina

- 3-4 el citroensap

- 2 el rauwe pijnboompitten

- za’atar

- koriander, grofgehakt Bereiding Rooster de aubergines boven open vuur, 5 minuten aan elke zijde, 20 minuten in totaal (of als je geen gasfornuis hebt onder de grill: 250 graden, 15 minuten op elke kant, 1 uur in totaal). Laat afkoelen en peuter de zwartgeblakerde schil eraf. Verwijder de kroontjes en bestrooi met zout. Meng pijnboompitten, rode ui, knoflook, harissa, ras el hanout, peterselie, gehakt, kikkererwtenmeel en een snuf zout en vorm kleine kebabs. Verhit de olie in een koekenpan. Bak de kebabs op middelhoog vuur rondom goudbruin. Leg apart. Pureer de kapjes van de tomaten tot een egale saus. Breng op smaak met peper en zout. Verwarm de oven voor op 230 graden. Wrijf de bloemkoolroosjes en plakken tomaat in met olijfolie en grof zout en zet ze in twee aparte ovenschalen 40- 45 minuten hoog in de oven tot ze schroeiplekjes hebben. De tomaat heeft soms langer nodig. Draai de oven terug naar 200 graden. Meng met een garde de techina met het citroensap in een ruime kom. De techina zal stugger worden. Voeg scheutjes water toe tot het de dikte heeft van slasaus. Breng op smaak met een snuf fijn zout. Verdeel de kebabs, tomaat, bloemkool en aubergine over 4 eenpersoonsovenschaaltjes en overgiet met techinasaus. Schep een lepel tomatensaus erop, bestrooi met rauwe pijnboompitten en za’atar en zet 20 minuten in de oven tot de techina een mooi kleurtje heeft. Garneer met koriander. Serveer met pita of Turks brood.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Raghenie Bhawanie, Samuel Levie, Emma de Thouars en Jigal Krant, auteur van onder meer TLV en TLV Vegan.