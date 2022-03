Alles over de meest betekenisvolle plek van het lichaam: ‘De vingerafdruk maakt ons uniek, dat moeten we vieren’

Schrijver Geertjan de Vugt: ‘Om het land in te komen moest ik mijn hand op een vingerafdrukkenscanner leggen. Maar de scanner werkte niet.’ Beeld Annaleen Louwes

Op de meest voor de hand liggende vraag moet Geertjan de Vugt heel erg fronsen.

Wat is een vingerafdruk precies?

“Wat een waanzinnig moeilijke vraag. Ik denk dat ik daar na het schrijven van dit boek eigenlijk nog geen echt sluitend antwoord op heb. Maar laat ik het proberen. Een vingerafdruk is een tweedimensionale weergave van een driedimensionale vorm. Een vervalsing van de werkelijkheid, zeg maar. De vingerafdruk is de meest veronachtzaamde plek van het menselijk lichaam en tegelijkertijd het meest betekenisvolle deel van het lichaam, in die zin dat je de unieke, menselijke identiteit eraan kunt aflezen.”

Hij haalt even adem, Geertjan de Vugt. In het dagelijks leven is hij poëziecriticus, en werkzaam als coördinator Wetenschap & Kunst bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Maar sinds kort ook schrijver. Van het literaire non-fictieboek Fonkelrozen. Over vingerafdrukken, zoals de ondertitel luidt.

Een boek over vingerafdrukken? Waarom?

“In de zomer van 2015 ging ik naar de Verenigde Staten. Ik heb daar gestudeerd, in Madison, Wisconsin, en was op weg daarheen om een lezing te geven over de Franse dichter Charles Baudelaire. Ik landde in Chicago en moest, om het land in te komen, mijn hand op een vingerafdrukkenscanner leggen. Maar de scanner werkte niet. Ik werd zenuwachtig, mijn handen werden zweterig en op vragen van de beambte gaf ik blijkbaar geen goede antwoorden.”

De Vugt kan er nu, gezeten aan een cafétafeltje ergens in Amsterdam-Oost, wel om lachen. “Ik werd meegenomen naar een kamertje met een systeemplafond, tl-verlichting en een ratelende airco. Er zaten verder alleen vrouwen in nikab. De beambte verdween met mijn paspoort. Ik keek eens goed naar mijn vingertoppen, en dacht: wat is er nu verkeerd gegaan? Dat was het moment dat ik me afvroeg hoe we bij het punt zijn gekomen dat we ons kunnen identificeren aan de hand van vingerafdrukken. Wanneer is dat ontstaan? Wie heeft dat ontdekt? Hoe heeft het zich ontwikkeld?”

Zat daar niet een boek in? dacht hij. Het doorkruiste het boek dat hij eigenlijk wilde schrijven. De Vugt, hij studeerde literatuurwetenschap en promoveerde cum laude op een proefschrift over de opkomst van politiek dandyisme, was van plan zijn dissertatie als publieksboek uit te brengen. Bij uitgeverij Van Oorschot waren ze gelukkig, zegt hij nu, meer geïnteresseerd in dat andere fenomeen dat hem al even bezighield: de vingerafdruk. Vijf jaar lang deed hij onderzoek, dook in archieven in Parijs, Londen en Wenen.

Wie heeft de vingerafdruk ontdekt?

“Die eer komt toe aan een Tsjechische wetenschapper, Jan Purkinje. Hij was de eerste die, begin negentiende eeuw, de vingerafdruk systematisch heeft onderzocht. Zijn resultaten publiceerde hij vreemd genoeg in een dissertatie die verder geheel aan het oog was gewijd. Wat ik heb ontdekt is dat hij op de vingerafdruk is gestuit door te experimenteren met het innemen van digitalis purpurea – vingerhoedskruid! –, waardoor hij dagen aan een stuk hallucineerde. De manier waarop in de wetenschap ontdekkingen worden gedaan is heel wat mysterieuzer dan we doorgaans geneigd zijn te denken.”

De Tsjechische wetenschapper Jan Purkinje is de eerste die de vingerafdruk systematisch heeft onderzocht. Beeld Corbis via Getty Images

Uit de tekeningen die hij maakte van wat hij zag, en omschreef als Flimmerrozen, fonkelrozen, zijn vingerafdrukken te herkennen. Purkinje noemde zijn ‘uitvinding’ de kunst van het individualiseren. Dat is het startpunt. Vervolgens loodst De Vugt de lezer verder door de geschiedenis en laat hij zien hoe de vingerafdruk uiteindelijk verwordt tot waar hij in Chicago mee wordt geconfronteerd.

Hij vertelt fraaie en boeiende verhalen over goochelaars, wetenschappers, kunstenaars en bureaucraten. Over een handlezeres die de handen van Virginia Woolf leest, over ambtenaren die twisten over de vraag wie de uitvinder van de dactyloscopie (het opsporen en identificeren aan de hand van vingerafdrukken), over kunstenaars die willen verdwijnen, maar die hun vingerafdruk niet van zich af kunnen schudden. Mark Twain duikt op als de schrijver die als eerste misdaadverhalen schreef waarin tweelingen en vingerafdrukken een grote rol spelen. Francis Galton, de onvermoeibare grondlegger van de eugenetica, probeerde lang om aan de hand van de vingertoppen onderscheid in ras aan te brengen en zag dat dat hopeloos mislukte.

En Thomas Bewick, de beroemde Britse boekillustrator, maakte rond 1800 al illustraties van vingerafdrukken die zo waarachtig leken dat ze tot diep in de twintigste eeuw door rechercheurs zijn onderzocht: de geschiedenis van vingerafdrukken begint dus met hun vervalsing. In negen casussen – zelf een soort van omzwervingen of ontdekkingsreizen – neemt De Vugt de lezer mee in de levens van evenzoveel figuren. En al die figuren hebben meerdere levens, die vaak ook niet van elkaar te scheiden zijn.

“Dat een hoogleraar urologie in Leipzig in de avonduren als goochelaar vingervlugge trucs uitvoert en vervolgens een boek over vingerafdrukken schrijft, zegt misschien genoeg. Of neem Purkinje, die hallucineerde en een ontdekking deed, eigenlijk precies wat anderhalve eeuw later de Weense schilder Arnulf Rainer ook deed. De scheidslijnen tussen wetenschap, kunst en magie zijn dun, ja zelfs artificieel.”

U heeft veel bronnen bestudeerd. Bent u nu zelf een geoefend handlezer?

Hij lacht. “Nee, ik vergeet steeds wat al die lijnen betekenen. Ik kan wel een stukje opvoeren, doen alsof, mensen zijn altijd heel geïnteresseerd als je daarover begint. Men wil toch een beetje vasthouden aan het magisch denken misschien.”

Heeft u uw eigen vingerafdrukken ook bestudeerd?

“Jazeker heb ik dat gedaan. Ik zag vooral doodnormale patronen. Overigens heb ik ook die van mijn broertjes – een tweeling – genomen. Die bleken net zo normaal en net zo verschillend als die van willekeurig welke twee andere personen. We hebben allemaal een individuele print, we zijn allemaal uniek, en ik denk dat we dat op een bepaalde manier moeten vieren.”

Vieren?

“Het is een positieve formulering van waar ik eigenlijk een hekel aan heb: de drang tot massavorming, het opleggen van binnenuit of van buitenaf van een groepskader, het reduceren van een groep individuen tot één enkel ‘kenmerk’. Als de geschiedenis van vingerafdrukken iets laat zien is het wel dat iedere poging daartoe vroeg of laat uit zal lopen op een faliekante mislukking. Overigens is de film Invasion of the Body Snatchers, waarmee het boek eindigt, daar een goed voorbeeld van: in een wereld waarin alle mensen hun onderscheidende kenmerken als emoties, herinneringen en vingerafdrukken zijn ontnomen, is er geen geluk en ook geen verdriet meer mogelijk.”

Wie verwacht had dat het in Fonkelrozen ook over de ontdekte vingerafdruk op glas gaat, en dat aan de hand daarvan de dief of moordenaar wordt opgespoord en berecht, komt bedrogen uit.

“Aanvankelijk had ik gedacht dat ik veel meer bij het digitale tijdperk zou eindigen, maar dat doe ik nu niet. Ik heb het bewust vermeden omdat ik dat zo voor de hand vond liggen. Ik kijk elke zondagavond op de Duitse televisie naar Tatort, een guilty pleasure. Daar komt altijd binnen vijf minuten wel een vingerafdruk ter sprake. Ik dacht: ik wil eigenlijk de voorgeschiedenis beschrijven. En dat de lezers dan zelf van wat ze gelezen hebben de sprong naar vandaag de dag maken.”

Over vandaag de dag gesproken, en over dat we allemaal uniek zijn. “Je kunt je telefoon openen met een duimafdruk, ik weet niet of dat nog veel gebeurt. Maar ik heb in de handleiding Apple gekeken, en de kans dat een willekeurige duim mijn toestel zou kunnen openen is 1 op 50.000. Het betekent dat er in Nederland dan zo’n 350 personen moeten zijn die het toestel zouden moeten kunnen ontgrendelen...”

Wat zegt een vingerafdruk nog tegenwoordig?

“Ik ga niet moraliseren,” zegt De Vugt. “Wat het boek ook duidelijk maakt, is dat die vingerafdruk ook een vorm van surveillance is. In de Britse en Nederlandse koloniën werden vingerafdrukken van werknemers verspreid die niet goed functioneerden. Om te voorkomen dat ze bij andere bedrijven aan het werk gingen. Als je dat weet, en je ziet hoe die technologie ons dagelijks leven insluipt…”

“En dat we er zo achteloos en gemakzuchtig mee omgaan. Ik wil geen doemscenario schetsen, maar in zekere zin zijn we onszelf aan het voorbereiden op een soort surveillance. Omdat we denken: wat kan het kwaad, een vingerafdrukje hier en daar afgeven. Maar het is machtstechnologie. Daar kunnen we niet omheen, en die veronachtzaming baart me zorgen. Ben ik toch een beetje aan het moraliseren.”

Hoe is dat eigenlijk afgelopen in dat kamertje in Chicago?

“Ha! Na twintig minuten kwam die beambte terug en gaf hij me mijn paspoort. En ik kon gaan. Ik gaf mijn lezing over Baudelaire voor een halve man en een paardenkop, kreeg geen vragen, viel in slaap bij de andere sprekers en vroeg me af of dit wel was wat ik in het vervolg wou doen.”

Dat plan heeft hij ten uitvoer gebracht. Nu is Geertjan de Vugt schrijver.

Geertjan de Vugt: Fonkelrozen – over vingerafdrukken, Van Oorschot, €25.