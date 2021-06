Alles beter dan oranje: bowls met blauwe spirulina

Beeld ANTJE PLEWINSKI

Een beetje normaal boodschappen doen is er niet meer bij, zo tijdens het EK. Alsof het niet erg genoeg is dat je acute mi­sofonie krijgt van dat Snolle­bollekeslied dat echt óveral uit de speakers galmt, struikel je ook nog eens over de oranje eierkoeken, voetbaldonuts en ­wedstrijdtaartjes. Er zijn godbetert zelfs EK-luiers.

Gelukkig is het straks allemaal voorbij, want blauw is het nieuwe oranje. Dat ­danken we aan microalgen, zoals blauwe spirulina. Voor iedereen die, net als ik, zou zweren dat spirulina groen is: dat klopt. Maar behalve groene pigmenten bevat ­spirulina ook blauwe pigmenten. En die kun je van elkaar scheiden. Blauwe spirulina of Blue Majik is gezond en heeft, in tegenstelling tot groene spirulina, geen algensmaak: hij smaakt neutraal. Daarmee is dit een perfecte natuurlijke en super­gezonde kleurstof.

Het Amsterdamse Ful Foods lanceerde met hulp van de Wageningse universiteit onlangs een blauwe frisdrank: Ful Revive. Deze drank ziet eruit alsof ie smaakt naar smurfensnot, maar dat valt reuze mee. Steker nog, de variant met gember blijkt zelfs een verrassend verfrissend alcoholvrij aperitief.

Liever wél aan de drank? Bij het nieuwe Cielo op de Zuidas maken ze cocktails met blauwe spirulina. En dan zijn er ook nog blauwe bowls. Die van Bendito Café in de Jan van Galenstraat, bijvoorbeeld. Rainbowls in de Frans Halsstraat heeft ze ook.

Wie zelf aan de slag wil, kan sinds een paar dagen terecht bij Jumbo. Daar worden Ocean Bowls van Wholey verkocht. In wezen koop je een pakje bevroren fruit met daardoorheen blauwe stukjes die verdacht veel op wc-reinigingstabletjes lijken. Zo’n doosje kieper je samen met wat water in een blender, vervolgens doe je er wat granola of vers fruit op en voilà: je hebt het hipste ontbijt van dit moment.

Na een paar happen zijn je tong en ook je lippen blauw. Geeft niet, want gezond is het wel. En bovendien: alles beter dan oranje.