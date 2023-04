Alleenstaande moeder Loesje wil van woning ruilen, maar Stadgenoot werkt niet mee: ‘Sliepen met zijn drietjes in één kamer’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Deze week: alleenstaande moeder Loesje Walter (36) kon haar sociale huurwoning ruilen voor eentje met twee extra slaapkamers, maar volgens Stadgenoot is het tegen de regels.

Alleenstaande moeder Loesje (36) woont sinds 2017 met haar twee zoontjes, nu 8 en 4 jaar, in een sociale huurwoning in de Staatsliedenbuurt, op 50 m2. “We sliepen lang met zijn drietjes in één slaapkamer, maar nu ze groter worden hebben we alle drie wat meer privacy nodig. Tijdens corona zaten we voortdurend op elkaars lip, ik heb toen een half muurtje in de woonkamer laten plaatsen, waar mijn bed nu achter staat. Er is nog net genoeg ruimte over voor de eettafel en een bank. De jongens delen onze oude slaapkamer, maar ik gun ze toch wat meer ruimte en rust.”

Kopen is voor Loesje geen optie, een huis huren in de vrije sector ook niet en dus is woningruil haar enige kans om een wat grotere woning te vinden. Ze schrijft zich daarom in op ieder huizenruilplatform dat in Amsterdam te vinden is. “Ik zocht bewust naar een huizenruil in onze buurt, omdat ik de jongens niet van school wilde laten wisselen. Ze hebben een lastige start gehad en ik wil ze nu zoveel mogelijk rust en regelmaat bieden.”

Door het dolle

Via de site Woningruil24.nl vindt ze na een tijdje de perfecte woningruil: het huis van Esther Kat (53), een paar straten verderop. “Ik huur van Rochdale, Esther van Stadgenoot. Zij woont in haar eentje in een driekamerappartement van 74 m2, op drie- en vier hoog. Haar twee kinderen zijn het huis uit en Esther wil graag kleiner gaan wonen. Vanwege longemfyseem komt ze de smalle, steile trappen ook steeds moeilijker op; wij wonen op eenhoog en het trappenhuis is breder, wat fijner voor haar is.”

De dames vragen de woningruil aan bij beide woningbouwverenigingen: “We moesten een flinke papierwinkel aanleveren en kregen toen te horen dat de aanvraag was goedgekeurd. Ik vertelde het goede nieuws in mijn enthousiasme gelijk aan de jongens, die door het dolle waren toen ze hoorden dat ze allebei hun eigen slaapkamer zouden krijgen. We waren al aan het pakken toen Stadgenoot de aanvraag toch opeens afkeurde. De persoon die mondeling had toegezegd dat de ruil door kon gaan, bleek opeens niet meer bij de woningbouwvereniging te werken, dus was het mijn woord tegen het hunne. Volgens Stadgenoot was de woning van Esther volgens de regels uitsluitend beschikbaar voor een gezin met drie kinderen. Terwijl Esther er zelf jarenlang met alleen haar twee kinderen heeft gewoond.”

'We waren al aan het pakken toen Stadgenoot de aanvraag toch opeens afkeurde.' Beeld Jakob van Vliet

‘Slechts’ twee kinderen

Loesje pluist het reglement van Stadgenoot uit en confronteert ze er vervolgens mee: “De driekinderenregel blijkt een voorkeur van henzelf, het is geen harde regel. Op hun website staat daarnaast ook dat ze ‘passend wonen’ belangrijk vinden, net als aparte slaapkamers voor ouders én kinderen. Ze zouden Esther en mij dus juist kunnen helpen.” Maar Stadgenoot is onvermurwbaar, er kan onder geen beding van woning geruild worden. “Esther mag dus wel in haar eentje in een groot huis blijven wonen, terwijl een kleinere woning vanwege haar gezondheidsproblemen veel beter bij haar zou passen. En ik mag niet naar een groter huis verhuizen, omdat ik niet drie, maar ‘slechts’ twee kinderen heb. Het is zo ongelooflijk krom allemaal.”

Gefrustreerd wendt Loesje zich met haar relaas tot de Facebookgroep Amsterdam Durf te Vragen: “Ik kreeg enorm veel reacties op mijn post. Een paar mensen reageerden dat we contact op moesten nemen met stichting !WOON. Die heb ik gelijk gebeld, zij hoorden het verhaal aan en zagen er een zaak in. We kregen een advocaat aangeboden om ons bij te staan.”

Inmiddels hebben Loesje en Esther van de gemeente een principeverklaring gekregen, wat betekent dat ze elkaars woning mogen betrekken. Stadgenoot staat een verhuizing nog steeds niet toe. “We zijn intussen drie maanden verder. Esther is samen met de advocaat bezig met de rechtszaak tegen Stadgenoot. Dat het zover heeft moeten komen is heel jammer. Het is echt onbegrijpelijk dat het ons zo moeilijk wordt gemaakt terwijl ze ons allebei er zo mee zouden kunnen helpen. Ik wil in Amsterdam blijven wonen, mijn kinderen gaan hier naar school en hebben hier hun vriendjes. Ik werk in de stad, als kapster, en mijn ouders, zonder wie ik het als alleenstaande moeder niet zou redden, wonen bij ons om de hoek. Tegen de jongens heb ik gezegd: ‘Mama geeft niet op, ooit krijgen jullie een eigen slaapkamer!’ Blijven hopen, dat is het enige wat we voorlopig kunnen doen.”

De met een muurtje afgeschermde slaapkamer en de woonkamer. Beeld Jakob van Vliet

Wie Loesje Walter (36) is kapster bij Haarwerk Amsterdam en fulltime moeder van zoontjes Jax (8) en Noa (4). Wonen in een sociale huurwoning in de Staatsliedenbuurt van 50 m2, voor 670 euro per maand.

Verhuisgeschiedenis 2011-2014 Wilhelminastraat 2014-2016 Staalmeesterslaan 2016-2017 Bickerswerf, bij haar moeder 2017-nu Van Beuningenstraat