Alleen voor statushouders: hier krijgt IT-talent een gratis opleiding

De opleidingsgroep van Motopp met in het midden deelnemer Nomabandla Mabandla (zwart jasje). Beeld Dingena Mol

Op de benedenverdieping van het statige monumentale kantoorpand aan de Dreef in Haarlem verraden dozen met coronatests dat er normaal gesproken een coronatestlocatie voor reizigers te vinden is. Omdat er weinig gereisd wordt in deze tijd van het jaar, is de locatie dicht. In plaats daarvan zitten zeven mensen in een van de kantoren zwoegend achter hun computerscherm. Ze hebben twee dingen ­gemeen: ze zijn naar Nederland gevlucht én ze volgen een intensieve training tot IT-specialist bij Motopp.

Motopp, dat staat voor Motivation Opportunity, leidt statushouders in drie maanden gratis op tot software developer. “We geloven dat mensen met de juiste motivatie, talent en drive ook de juiste kansen moeten krijgen,” zegt Amsterdammer Merijn Biesterveld (23), een van de oprichters.

“We zagen een grote groep nieuwkomers naar ons land komen, die vanaf het begin veel te weinig kansen krijgen. In de eerste vijf jaar vindt amper de helft van de statushouders een baan.”

Laat staan een baan die matcht met hun ambities, zegt hij. “Je ziet vaak dat een statushouder met een afgeronde master in een supermarkt belandt, dat is uiteindelijk geen oplossing.” Die oplossing hoopt hij samen met Jan ­Princen (eigenaar van het software-developerbedrijf Marviq) en Marcel Oostveen (oprichter van ­InnSpire) wél te bieden met Motopp. “Er was in het IT-landschap een ­enorme roep om talentvolle mensen, maar de link met ­statushouders werd niet gelegd. We zijn toen met de ­gemeente Amsterdam in gesprek gegaan om de juiste ­kandidaten te selecteren voor een pilot.”

Na een proef met vier statushouders ging het hard. ­Motopp bestaat een jaar en heeft inmiddels dertig mensen ­opgeleid. Andere gemeenten hebben zich in de tussentijd ook aangesloten, zoals Rotterdam, Groningen en Utrecht.

Hbo-denkniveau

In het selectietraject bekijkt Motopp samen met gemeenten de geschikte kandidaten. “We schatten in waar ­mensen naartoe kunnen groeien,” aldus Biesterveld. Niet iedere statushouder komt in aanmerking. Zo wordt er ­geselecteerd op statushouders die in hun land van herkomst wo-geschoold zijn, affiniteit met IT hebben en een B2 Engels en B1 Nederlands taalniveau hebben. “Een universitaire bachelordiploma van een statushouder wordt hier vaak gewaardeerd als een hbo-bachelor. Om Mendix-­developer te worden, het programma waarin wij opleiden, heb je wel echt hbo-werk- en denkniveau ­nodig.”

Medeoprichter Merijn Biesterveld (links): ‘Ons doel is om iedereen onder contract van een opdrachtgever te krijgen.’ Beeld Dingena Mol

Voldoe je aan deze criteria, dan volgt er een kennismakingsgesprek en een assessment waarin deelnemers ­worden getest op onder andere logica, problem solving en numerical reasoning. “Zo kijken we of iemand oplossend vermogen heeft. Als uit dat hele proces een goede score komt, gaan we met ze beginnen.”

Sarah Wasim Bakhsh (27) uit Oud-Zuid scoorde, zonder IT-ervaring, goed tijdens het selectietraject en begon een jaar geleden als een van de eersten aan een Motopptraining. In 2016 kwam ze vanuit Pakistan naar Nederland. “Ik ­studeerde op dat moment business administration. Ik ben christelijk en Pakistan is een islamitisch land. De politieke situatie veranderde, waardoor mijn ouders en ik dachten dat het veiliger voor mij was om ergens anders heen te gaan. Ze dachten dat ik terug kon komen, maar dat was niet het geval.”

In plaats daarvan kwam Bakhsh in een azc in Utrecht ­terecht. Daar verbleef ze bijna twee jaar, totdat ze in 2018 een eigen plek kreeg in Amsterdam. “Sindsdien wil ik echt mijn leven; ik wil niet van een uitkering ­leven. Ik probeerde een baan of een stageplek te vinden in mijn ­eigen sector, maar aangezien ik hier niet naar school ging, konden ze me nergens aannemen.”

Na een jaar zoeken besloot Bakhsh te gaan kijken naar ­stages en korte studieprogramma’s in de IT-wereld – een sector waarin ze veel interesse heeft, maar geen achtergrond of ervaring. Vorig jaar hoorde ze over Motopp. “Ik wilde mezelf uitdagen en ben absoluut uit mijn comfortzone gegaan. Nu, een jaar later, heb ik een contract bij PostNL als Mendix-developer. Motopp is voor mij echt als een thuis. Als ik iemand van mijn trainingsgroep tegenkom of iemand hoor praten over Motopp, krijg ik meteen een glimlach op mijn gezicht.”

Applicaties bouwen

Bakhsh is niet het enige succesverhaal: van de dertig studenten die door Motopp zijn opgeleid, hebben inmiddels 27 een contract gekregen bij een bedrijf. Zeven ervan zijn nog in opleiding. Biesterveld: “Ons doel is om iedereen onder contract van een opdrachtgever te krijgen.”

Deelnemer Sarah Wasim Bakhsh: ‘Ik wilde mezelf uitdagen en ben uit mijn comfortzone gegaan.’ Beeld Dingena Mol

Tijdens een intensieve training worden de statushouders opgeleid tot Mendix-developers. “Mendix is een low-code platform waarmee je snel applicaties kunt bouwen. Vrijwel alle grote bedrijven in Nederland zijn daar inmiddels mee begonnen, dus er is een enorme vraag naar,” zegt Biesterveld. Na die drie maanden, waarin de studenten internationaal erkende certificaten behalen, gaan ze een jaar aan de slag bij een opdrachtgever. “We werken met opdrachtgevers als ABN Amro, PostNL en Zilveren Kruis.”

Gedurende dat jaar blijft Motopp begeleiding geven aan de studenten door middel van aanvullende cursussen, conferenties en loopbaancoaching. “Het doel is om over vier jaar in tien verschillende landen honderd man per jaar te gaan opleiden. Dat zou neerkomen op duizend ­statushouders per jaar.”

Nomabandla Mabandla (31) uit Nieuw-West zit in de groep van zeven studenten die bijna klaar is met de training. Ze is geboren in Zimbabwe en kwam in eerste instantie naar Nederland om te studeren. Toen haar familie erachter kwam dat ze gay is, weigerden ze nog langer voor haar ­marketingopleiding te betalen. Daardoor belandde ze vanaf 2014 in een lange asielprocedure. “Ik was mijn verblijfsvergunning kwijt omdat ik moest stoppen met mijn studie. Een lange tijd reisde ik van plek naar plek en had ik kleine, onbetekenende baantjes. Dat waren moeilijke ­tijden. Ik heb de gemeente uiteindelijk gevraagd wat ik kon doen om te blijven. Zij brachten me in contact met ­Motopp. Ik heb altijd een passie voor IT gehad; ik ben ermee opgegroeid en het is een groot deel van mijn leven.”

Inburgeringsexamen

Tijdens haar opleiding werkte ze samen met een ­developmentteam van TomTom – zo kwam ze voor het eerst in contact met IT’ers. Mabandla begon in mei met haar training en begint binnenkort bij Louwman ICT. ­“Motopp heeft me zoveel rust gegeven. Na een heel donkere periode ziet de toekomst er nu weer zonnig uit. In 2022 mag ik mijn ­inburgeringsexamen doen. Als ik dat haal, kan ik een ID-kaart aanvragen. Ik kijk niet te ver vooruit. Mijn belangrijkste doel is settelen. Nu heb ik een baan waar ik heel blij mee ben en draag ik bij aan de maatschappij, dus dat doel komt steeds dichterbij.”