Alleen mee op schoolreis als het met de trein is: ‘Leerlingen en docenten zeggen: ik vlieg niet’

Wie duurzaam denkt, mijdt het vliegtuig. Dat weten ook Amsterdamse middelbare scholen, die hun schoolreizen de afgelopen jaren in rap tempo milieuvriendelijker maken. ‘Er is geen ontkenning meer dat vliegen een probleem is.’

Heel eerlijk? Tot drie jaar geleden was vliegen ‘gewoon’ de standaard voor een groot deel van de Europese schoolreisjes van het Metis Montessori Lyceum, vertelt rector Hüseyin Asma. Als een van de Unesco-scholen van Nederland was duurzaamheid wel al een belangrijke pijler van de school in Amsterdam-Oost, maar de focus lag meer op een gezonde kantine, op circulariteit.

De tripjes naar het buitenland die Metisleerlingen maken, zijn namelijk óók in lijn met de ‘Unesco-gedachte’. “We willen onze leerlingen opleiden tot wereldburgers,” zegt Asma. “Daarom organiseren we veel reizen, zodat ze via school in aanraking kunnen komen met andere culturen.”

Maar zo’n duurzaamheidspredicaat dragen en wel ‘blind’ in het vliegtuig stappen, dat gaat wringen. Het gesprek ging er inmiddels wél steeds vaker over, zegt Asma; tussen docenten onderling, onder leerlingen in de klas. En dus, in 2023, is het uitgangspunt nu de trein of de bus, tenzij het niet anders kan. En dat is eigenlijk best snel gegaan.

Dat geldt voor meer Amsterdamse scholen. Zo ook het Spinoza Lyceum. In maart gaan vier van de elf groepen uitwisselingsleerlingen met de trein naar hun gastgezin – dat is nog niet eerder voorgekomen, vertelt rector Jan Paul Beekman. Wenen, Nantes en Leipzig: allemaal prima te doen over het spoor.

Naar Sevilla, Barcelona, Napels en Rome wordt (voorlopig) nog wel gevlogen, om logistieke én financiële redenen. “Soms zou je met de trein op dit moment drie dagen kwijt aan het reizen,” zegt Beekman. En de prijzen soms zo hoog dat we dat niet van leerlingen kunnen vragen, beaamt ook Rosanne Becker, rector van het Berlage Lyceum. “Je wil een reis ook niet te duur maken, iedereen moet mee kunnen.”

Practice what you preach

Desondanks gaat de omwenteling van vliegtuig naar trein in rap tempo, vertelt Raphael Hunsucker aan de telefoon – ‘practice what you preach’ – vanuit de trein van Amsterdam naar Rome. Hunsucker is classicus en specialist in het organiseren van duurzame reizen naar Italië. Een aantal jaar geleden begon hij het bedrijf Italië Centrale om scholen daarbij te helpen. Als fervent Rome- en treinganger weet hij precies waar je op moet letten, welke handigheidjes er zijn.

Zeker vanaf begin 2022 merkt hij dat steeds meer scholen haast maken met het creëren van ‘een nieuw normaal’. En dat is niet voor niks: “Neem een Romereis. Met een groep van honderd leerlingen plus docenten bespaart reizen met de trein in plaats van met het vliegtuig al gauw meer dan 20 ton CO 2 . En je houdt bovendien een gemiddeld bezet lijnvliegtuig uit de lucht.”

Daar komt bij, zegt Hunsucker: het argument dat vliegen sowieso goedkoper is, verliest aan kracht. Zeker nu vliegtickets steeds duurder worden vanwege strengere milieumaatregelen. Zelf zit hij voor zo’n honderd euro in de trein van Amsterdam naar Rome (met een overstap in Basel en Milaan).

Grappig genoeg was de trein tot pak ’m beet twintig jaar geleden voor scholen juist de enige optie, vertelt Hunsucker; begin jaren negentig was er zelfs nog een directe trein van Amsterdam naar Rome. Maar met de ongekende successen van budgetluchtvaartmaatschappijen vanaf de jaren negentig werd het belang van treinreizen steeds meer verdrukt – en daarmee ook de ontwikkeling van het Europese spoornetwerk.

Wat dus wél nog een zeer heikel punt is, is het boeken van de reis. Een Europees boekingssysteem bestaat niet, het plannen van een reis die meerdere grenzen overgaat is omslachtig. “Schandalig eigenlijk. Als normale sterveling ben je zo vijf uur bezig om dat uit te zoeken. Laat staan met een grote groep, dat is bijna niet te doen.”

Treincriterium

Twee jaar geleden ging Het Amsterdams Lyceum voor het eerst met de helft van een jaarlaag met de trein naar Rome. Een soort pilot, vertelt rector Tom van Veen. “Dat was geslaagd, we hadden een reis kunnen boeken met maar twee keer overstappen. En het was absoluut niet duurder dan vliegen.”

Maar het jaar erop kwam een vergelijkbare reis niet van de grond. “We hebben alle mogelijkheden onderzocht maar kwamen telkens uit op iets van zes keer overstappen.” Een herkenbaar geluid voor Raphael Hunsucker. “Voor het regelen van vliegtickets zijn talloze makkelijke systemen, voor de trein zijn die er niet. In die zin kun je scholen die het nog niet lukt, niks aanrekenen.”

De roep om het vliegtuig links te laten liggen komt niet alleen vanuit het bestuur, maar ook vanuit de klas, vertelt Van Veen. “Leerlingen spreken zich daar heel erg over uit. Ze staan ook stil bij eerlijke voeding, bij het minder kopen van goedkope kleding. Duurzamer reizen kan in dat rijtje dan niet ontbreken.” Op Het Amsterdams worden mogelijke nieuwe samenwerkingen met Europese uitwisselingsscholen nu ‘getoetst’ aan het treincriterium. Bestaande uitwisselingsverbanden – bijvoorbeeld met een school uit Reykjavik – worden vooralsnog niet stopgezet, maar mocht er zich een nieuwe IJslandse school melden, dan slaat Van Veen dat aanbod af.

Toch voelt het soms wel als een spagaat, vertellen verschillende rectoren. Welke vliegreis is het (cultureel of educatief gezien) wel waard, is zogezegd ‘te rechtvaardigen’? Echte weerstand tegen (duurzame) keuzes die de school maakt is er eigenlijk niet, vertelt Van Veen. “Er is geen ontkenning meer dat vliegen een probleem is. We moeten iets met de klimaatcrisis. De een voelt zich daar betrokkener bij dan de ander, maar we hebben genoeg docenten en kinderen die zeggen: ik vlieg niet.”

Extra educatieve waarde

De revival van de trein is dus in volle gang, maar zijn gedateerde imago zit nog weleens in de weg, zegt Raphael Hunsucker. “Sommige mensen hebben, onterecht, het idee dat treinen nog steeds oncomfortabel zijn, en een beetje onhygiënisch. Inmiddels zijn er heel veel voorzieningen verbeterd, kun je ook geüpgrade coupés reserveren als je dat wil. Het is ook echt een ervaring: je kunt je tijd veel vrijer besteden dan in het vliegtuig.”

Heel positief is hij ook over het groeiend aantal nachttreinen vanuit Amsterdam. “Geweldig! Dat geeft steeds meer opties. Met de trein duren reizen over het algemeen wel langer, maar de perceptie dat dat verloren tijd is, is verkeerd. Een treinreis is veel meer dan een manier om van A naar B te komen. Ik kijk bijvoorbeeld nu uit over de weilanden van Zuid-Duitsland, zie koeien grazen, kom dwars door prachtige Europese steden. In die zin heeft het ook een extra educatieve waarde. En ook niet onbelangrijk: er is wifi.”

Toegegeven: als begeleider kom je wel vermoeider aan in Rome dan als er wordt gevlogen – pubers blijven pubers – en dan moet de excursie nog beginnen. Maar, zegt Van Veen van Het Amsterdams Lyceum, dat is dan maar zo. “Dit past in de leefwereld van nu, er is iets in beweging vanuit de samenleving. Dat merk je bij uitstek in het onderwijs.”

Dus, zeggen de meeste scholen: als het regelen van de reis makkelijker wordt, dan is de keuze nóg sneller gemaakt. En wanneer wel wordt gevlogen, wordt daar bewuster bij stilgestaan. Zo ook op het Metis, vertelt rector Hüseyin Asma. Sinds een aantal jaar gaat een select groepje bovenbouwleerlingen – de speciale codeerklas – op bezoek bij de techreuzen van Silicon Valley, in Californië. Asma: “Dat is al een hele speciale reis natuurlijk, en dan óók nog eens met het vliegtuig. Dat maken we onze leerlingen ook extra duidelijk.”

Hunsucker ziet ondertussen de vraag naar duurzame reizen onder Nederlandse scholen almaar doorgroeien. Ook het Barlaeus Gymnasium gaat dit jaar als eerste grote Amsterdamse school – net als vroeger – met de trein naar Rome. Hunsucker: “Wij helpen scholen eigenlijk puur omdat we het belangrijk vinden dat er minder wordt gevlogen maar er wel nog wordt gereisd. Maar idealiter gaan treinmaatschappijen en overheden snel verantwoordelijkheid nemen voor het centraal regelen van het Europese treinnetwerk – en zijn wij binnenkort overbodig.”

Busje komt zo Naast de trein is ook de elektrische bus bezig aan een snelle opmars. Kijk alleen al naar hoe normaal elektrische bussen in een korte tijd zijn geworden in het openbaar vervoer. De touringcarbranche kan zomaar hetzelfde te wachten staan, vertelt woordvoerder Rob Stevens van Ebusco, een Nederlandse fabrikant van elektrische bussen. “Er is veel vraag naar vanuit de consument, de markt moet zich daar nog een beetje naar bewegen. Maar de techniek komt nu – bijvoorbeeld qua reikwijdte en batterijopslag – heel dichtbij. Het duurt denk ik niet lang meer voordat je ook met een elektrische coach-bus naar Parijs kunt rijden.”

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: