Alle hoop op de redding van de wereld is gericht op James Bond in No Time to Die

James Bond (Daniel Craig) belandde in het vriesvak na Spectre (2015). Beeld Alamy Stock Photo

Er staan lange files bij elk pompstation omdat de benzinetoevoer hapert. Er wordt gewaarschuwd voor een gruwelwinter waarin langdurige vorst en een gebrek aan betaalbaar aardgas tot een hoog dodental leiden. De levensmiddelenvoorziening wordt bedreigd door een tekort aan seizoensarbeiders. De kans is groot dat er komende kerst geen kalkoen op het menu kan staan. Ach en wee.

De Britten zijn niet te benijden sinds ze de ophaalbrug omhoogtrokken en Europa de rug toekeerden. Is er dan niemand die de belofte van een terugkeer naar de gloriedagen van weleer kan waarmaken? Boris bracht de brexit en de brexit bracht Boris. Maar is die verfomfaaide stuntel werkelijk de aangewezen man om de eer van Hare Majesteit en het Verenigd Koninkrijk hoog te houden? Is er niemand anders die de Union Jack met overtuiging kan hijsen: daadkrachtig, stijlvol en zonder onhandig gefrutsel?

Jazeker: James Bond! Hij is terug en komt als geroepen. Het duurde even. Er kwam wat tussen.

Beste Bond aller tijden?

De vijfentwintigste Bondfilm No Time To Die is de vijfde met Daniel Craig als geheimagent 007. Het is zijn laatste optreden als James Bond. Het vervolg op Spectre (2015) had een turbulente productieperiode die drie jaar besloeg. De oorspronkelijke regisseur Danny Boyle werkte in 2012 al met Craig samen bij de mieterse openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen, waarin James Bond en Hare Majesteit ogenschijnlijk per parachute in het stadion landden.

Dat was lachen. De maker van de Britse filmklassieker Trainspotting had ook een lichtvoetige Bondfilm voor ogen, maar producenten Barbara Broccoli en Michael G. Wilson voelden niets voor een breuk met de ernstige toonzetting van de vier voorgangers. Boyle maakte plaats voor de Amerikaan Cary Joji Fukunaga, die het grimmige eerste seizoen van de serie True Detective regisseerde. Hoe serieus wil je het hebben?

De pandemie leidde tot uitstel van de première van No Time To Die, maar Bond en het aangekondigde vertrek van Craig bleven in het nieuws. Het mysterie rond zijn beoogde opvolger veroorzaakte deining, omdat het een bozewittemannenkwestie werd. Wordt Bond misschien zwart en zal hij dan door Idris Elba worden vertolkt? Of wordt James een Jane of Janice, die even dodelijk uithaalt, maar niet drinkt en haar afval netjes scheidt?

De premature paniek in de Bondparochie zal deels zijn ingegeven door de toetreding van Fleabag-ster Phoebe Waller-Bridge tot het scenarioteam en de verklaring van Broccoli dat Bond zich in het tijdperk van na MeToo vanzelfsprekend anders gedraagt dan vroeger. De film introduceert Bonds eerste vrouwelijk evenknie met een ‘00 licence to kill’-status.

Het rumoer rond de vernieuwingen past in een traditie waarin de Britse schandaalpers van elke mug een olifant maakt en Bond een instituut is geworden. Toen Craig tot nieuwe Bond werd benoemd spraken de tabloids daar ook schande van: dat blonde watje kon onmogelijk in dienst van Hare Majesteit de wereld redden en het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen. Na zijn robuuste optreden in Casino Royale (2006) rees de vraag of Craig wellicht de bes­te Bond aller tijden was. Het kan verkeren.

Ingrijpend gewijzigde wereld

Opperkoopman Jeff Bezos betaalde in mei van dit jaar 8,5 miljard dollar voor de Amerikaanse MGM-studio en verwierf daarmee ook de exploitatierechten van de alom geroemde filmcatalogus. Het moet zijn Amazon Prime-kanaal slagvaardiger maken in de strijd met Disney+, Netflix en alle andere videodiensten. Bond behoort tot de smakelijkste krenten in de MGM-pap, maar Broccoli en Wilson behouden hun zeggenschap en creatieve autonomie over nieuwe Bondproducties. Ze verklaarden niets voor series en spin-offs te voelen. James Bond hoort in de bioscoop thuis en elke film moet een evenement zijn.

Dat is No Time To Die zeker. De film kreeg dinsdagavond een tergend lang uitgestelde wereldpremière in Londen en draait donderdag in talloze bioscopen, waar hij na het pandemische omzetverlies het tij moet keren. De nieuwe Bond wordt woensdag pas aan de pers vertoond, zodat filmcritici gedwongen worden om in ijltempo hun onafhankelijke bijdrage aan de publicitaire wervelwind te leveren. Is de film goed en nog van deze tijd, na de lange aanloop en het uitstel?

Toen Spectre in 2015 uitkwam, was de film inhoudelijk relevant dankzij de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Bond rekende af met de valse profeten van onbegrensde surveillance en dataopslag: de bloedhond van Hare Majesteit voorkwam de lancering van een wereldwijde superstaat. Een jaar later vond het brexit­referendum plaats en bleek het Verenigd Koninkrijk allesbehalve verenigd. No Time To Die verschijnt in een ingrijpend gewijzigde wereld, waarin een virus meer chaos aanricht dan een geniale superschurk en waarin de Britse uitzonderlijkheid voortdurend ter discussie staat.

Het is alle hens aan dek voor James Bond.