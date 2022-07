Alle hetero’s zijn welkom in Volkshotel: ‘Wij willen de absurditeit van labels aantonen’

Eindelijk, dacht ik, een plek waar ook ik welkom ben, maar de vork zit anders in de steel?

“Ja, eigenlijk vinden we labels gedateerd en zouden we liever willen dat nergens een etiketje op zou hoeven. Dit is een tijdelijke actie die een beetje mag schuren, confronteren, die je aan het denken zou mogen zetten.”

Ik begrijp het, maar begrijpt iedereen deze stickers?

“Dat zullen we zien. Er staat een webadres bij, zodat je de context kunt lezen. Overigens is het idee niet van onszelf, er zijn eerder feesten geweest die zich heterovriendelijk verklaarden.”

Het is een actie van uw hotel, bovendien stuurt u de stickers rond?

“Naar andere hotels, restaurants en cafés, en die moeten zelf maar zien of ze de sticker op de deur willen plakken. In een ideale wereld bestaan helemaal geen keurmerken, dus dat is ieders eigen keuze. Wij willen met dit heterolabel alleen de absurditeit aantonen van het concept dat een gelegenheid aangeeft lhbtq-vriendelijk te zijn. Want dat bewijst dat we nog steeds in een heteronormatieve maatschappij leven. Het is fijn dat Google Maps aangeeft waar de lhbtq-gemeenschap welkom is, maar het is jammer dat het nodig is.”

Dit is uw opwarmertje voor de Pride 2022?

“Ook ja, vanaf vandaag zitten de stickers op onze deuren. In de week voor de Pride organiseren wij traditiegetrouw activiteiten, dit jaar ook. Laat duidelijk zijn: we doen dit niet om kamers te verkopen.”

Ben ik als hetero nou welkom in uw hotel?

“Iedereen die sociaal, ruimdenkend en progressief is, is bij ons van harte welkom.”