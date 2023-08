Alle hens aan dek: deze Amsterdammers hebben van het water hun werk gemaakt

Sol Wortelboer (39) was tot 2019 presentator en geeft nu suples bij zijn eigen Sup Sup Club.

“Je kunt mee op een suples, een van de ­cleanups om zwerfafval uit de gracht te vissen of een sunrise expedition. Of je trekt een board uit een Sup 2 go-locker en gaat zelf het water op. Een beetje als een kroket, maar dan gezond, grappen we weleens. Met suppen gebruik je alle spieren in je lichaam, het is een mooie combinatie tussen ontspanning en inspanning. De Sup Sup Club is echt een sportclub; dit is niet voor recreatieve kinderfeestjes of whatever. We zijn open van zeven uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds, elk kwartier kun je inchecken voor een sessie van een uur of langer.

Suppen bestond al in Amsterdam, maar minimaal. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben naar binnen gelopen bij Amstel Boathouse – de steiger daar bleef me aantrekken. En ik kreeg groen licht. Ik mocht vijftien, twintig man meenemen op een sunrise expedition. Om zes uur verzamelen en dan het water op. Het was een combinatie van een klein artikeltje in Het Parool, een samenwerking met Onefit en 32 graden in Amsterdam; alles viel net goed samen. ­Binnen drie weken hadden we 1500 man weggedraaid. Dit was in 2019; het was nieuw. Ik deed zes lessen per dag, peddelde 30 kilometer. Op een gegeven moment heb ik mijn vrouw erbij betrokken omdat ik het niet meer aankon.

Opeens was het een uit de hand gelopen hobby. Ik dacht echt: ik heb de sleutel gevonden in het systeem. Ik ben blij, ben op het water, doe mijn eigen work-out, iedereen om mij heen is blij, ik heb mijn boterham al verdiend en de dag moet nog beginnen. Dat dit kán, dat is het allermooiste.

Ik voel me heel erg thuis op het water. Als je op het water bent, vergeet je de rest even. We leven in een vrij hectische maatschappij, alles moet gesjeesd en snel. Op het water, zeker als het nog vroeg is, is de stad van jou. Je leeft in het moment, alles valt van je af. Als je om half zeven ’s ochtends door de zeven boogjes supt bij de Spiegelgracht, voelt het alsof je terug in de tijd bent gegaan. Het is spiegelglad, iedereen slaapt nog en jij bent op het water. Het is magisch.”