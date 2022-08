Alle dominosteentjes vielen net de goede kant op – bij haar wel

Dat de vierentwintigjarige Maliha witte wijn drinkend op een Amsterdams terras zit met losse wapperharen? Geluk.

Dat ze op 15 augustus vorig jaar toevallig de juiste mensen kende? Geluk.

Dat ze het voor elkaar kreeg bij het checkpoint een onzinverhaal op te hangen dat nog werd geloofd ook? Geluk.

Dat het haar lukte door een zee aan mensen heen te dringen die golfde, beukte en kolkte, vol duwende ellebogen, trappende voeten, wanhopig geroep? Geluk.

Dat ze, nadat ze werd staande gehouden door een Nederlandse militair die bromde dat ze toch niet op de lijst stond urenlang in de zon wachtte en uiteindelijk via ene ‘Henk van de ambassade’ toch toestemming kreeg om haar lijf onder het hek van het vliegveld heen te wurmen en zo een klaarstaand vliegtuig te bereiken? Geluk.

Dat ze deze week in de Volkskrant uitgebreid haar verhaal kon doen? Geluk.

Dat ze niet leeft in een land waar de pers door religieuzen gecontroleerd wordt, waar vrouwen letterlijk en figuurlijk monddood zijn gemaakt, waar zij ondanks eerdere beloftes van de Taliban hun gezicht moeten bedekken, niet zonder mannelijke begeleider de straat op mogen en de middelbare scholen voor meisjes gesloten zijn? Geluk.

Dat ze onlangs begon bij haar nieuwe baan op de Zuidas en haar intrek nam in een eigen huisje, helemaal voor haarzelf? Geluk.

Dat zij behoorde tot de paar duizend Afghaanse bondgenoten die Nederland evacueerde? Geluk.

Zij had het geluk dat, zoals ze het zelf omschrijft, ‘net alle dominosteentjes de goede kant op vielen.’

Maar dat bijna zeshonderd mensen die ook een uitnodiging voor evacuatie kregen, alsmede rond de drie- à vierhonderd Afghanen die wel op die lijst hadden moeten staan, zoals fixers en vrouwenactivisten, nog altijd vastzitten in een land waar ze onvrij zijn, continu gevaar lopen, waar volgens de Verenigde Naties 95 procent van de mensen onder de armoedegrens van 2 dollar per dag leeft, dat het motto van defensie ‘We laten niemand achter’ onzin blijkt te zijn, dat van collega’s met exact dezelfde functies de één wel mag komen en de ander niet, dat er volgens belangenbehartigers sprake is van volstrekte willekeur, dat het ministerie geen fouten wil rechtzetten, zelfs als blijkt dat mensen onterecht niet zijn gered, dat het departement afgelopen zomer nota bene nog procedeerde tegen de komst van twee fixers waarbij zelfs het gerechtshof het besluit ze te weigeren wrang noemde, maar dat dit valt ‘binnen de beleidsruimte van de staat’, dat er verder geen bezwaar kan worden gemaakt als je onterecht niet op de lijst bent geplaatst, dat het onmogelijk is in gesprek te gaan, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken amper commentaar wil geven op vragen rond deze zaken behalve een zuinige opmerking dat de lijst zoals die nu bestaat afdoende is (‘Ik denk wel dat we een compleet beeld hebben.’) en dat de Tweede Kamer pas in oktober bereid is weer eens te debatteren over deze mensen, die wanhopig zoeken naar een uitweg?

Dat is geen gebrek aan geluk. Dat is een vieze vuile schande.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.