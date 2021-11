Alle ballen verzamelen: kerstactie voor minderbedeelden

Beeld Shutterstock

Heeft wie geen geld heeft voor kerstballen, wel geld voor een kerstboom?

“Die doen we erbij, plus verlichting, want boom, ballen en lampjes is al met al best een fikse aankoop. Per winkel gaan we minimaal vijf bomen weggeven, maar als het hard gaat misschien wel meer.”

Als ieder Nederlands huishouden een enkele bal inlevert, krijgt u er acht miljoen, maar als ieder huishouden een schoenendoosje vol inlevert, zit u straks met 100 miljoen ballen in uw maag.

“Die kans bestaat, ja, maar daar hebben we een oplossing voor, want de ballen die we niet gebruiken gaan naar de winkels van Het Goed. Overigens zijn we hier wel van de volle kerstboom hoor, dus er passen heel wat ballen in een boom.”

Hoe kwam u zo op dit idee?

“We werken elk jaar samen met een goed doel, en dit past behalve bij kerst ook heel goed bij de duurzaamheidsgedachte.”

Levert u zelf ook wat ballen in?

“Haha, zeker weten. Ik zit al lang in deze branche, dus je kunt er vanuit gaan dat ik heel wat ballen op zolder heb liggen. En we hebben allemaal weleens genoeg van een bepaalde kleur, dus ik kom zeker met ballen over de brug.”

Uw kerstmotto is ‘alle ballen verzamelen’, het is een behoorlijk vrolijke actie.

“De bedoeling is zo veel mogelijk gezinnen aan ballen te helpen, vandaar die kreet. Ons eigen motto is overigens ‘Xmas for all’, omdat we vinden dat iedereen kerst op z’n eigen manier moet vieren en met de aankleding die jij bij kerst vindt passen.”