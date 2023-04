Allard & Benthe: ‘Hij is dokter van het hart, hij weet voor alles een oplossing’

Allard en Benthe. Beeld Harmen de Jong

Allard Sieders (49)

“Benthe is een soms wat introvert meisje dat heel goed alles waarneemt. Ze observeert meer dan ze zich uitspreekt en is een gevoelsmens. Als iemand ongelukkig is, ziet ze dat meteen. Maar ze wil ook graag gezien worden en is heel gekleurd. Ik draag altijd veel zwarte en blauwe kleding, zij veel kleurrijke.

Laatst had een van onze poezen een babyeendje verminkt. Ik was in het ziekenhuis acute zorg aan het verlenen, maar toch wilde ze mij bellen omdat ze zo geschrokken was en wilde verifiëren of het goed was om de dierenarts te bellen. Dat tekent onze band.

Ze is geïnteresseerd in de natuur en wil daar later denk ik iets mee doen. Aan onze tuin had ik eigenlijk nooit wat gedaan, maar ik ontdekte dat zij het heel leuk vindt om erin bezig te zijn. Daardoor begin ik ook te ontdekken dat het leuk is om dat samen te doen. En Benthe heeft een voorliefde voor het strand. We hebben een strandhuisje in Wijk aan Zee, dat is heilig voor haar. Mijn vrouw en ik werken veel, maar daar is het internet te traag voor de laptops: op het strand zijn we dus echt samen.

In het strandhuisje staat ook een schildersezel, net als thuis. Ze is visueel ingesteld en houdt van schilderen en tekenen, wat vroeger ook mijn passie was. We hebben allebei een voorkeur voor moderne kunst en zij is fan van Frida Kahlo. Thuis sparen we veel Dutch design.

Dit jaar gaan we samen op schoolkamp. Dan neemt elk kind een vader of moeder mee en Benthe zei: dat is echt iets voor papa. Dan fietsen we naar Vinkeveen en kamperen we daar. Het is allemaal vrij spartaans, maar ik zie er erg naar uit om dan samen op te trekken.

Beiden zijn we dol op skiën, ze is best sportief. De wintersport mag niet geschrapt worden, dan is ze helemaal in haar element. We gaan altijd naar hetzelfde dorp: Obertauern. Mijn grootouders gingen daar al heen. Daarnaast hockeyt ze en daar probeer ik zo vaak mogelijk bij aanwezig te zijn.

Ik werk in het ziekenhuis en in de eerste weken van de coronapandemie had ik het virus opgelopen. Ik lag op de ic van het ziekenhuis waar ik werk en heb het gelukkig overleefd, ben weer volledig hersteld. Dat heeft haar veel gedaan. Ze heeft er lang last van gehad en kan het woord corona nog steeds niet horen. Op zo’n moment besef je hoe belangrijk je voor elkaar bent. Toen heb ik besloten om meer bij de opvoeding betrokken te zijn en iets minder te werken.”

Benthe Sieders (9)

“Mijn vader is heel lief en grappig. Soms zet hij rare muziek op, zoals Hollereer van De Jeugd van Tegenwoordig. Zijn grootste idool is Vjèze Fur. Billie Eilish is een artiest die we allebei leuk vinden, we gingen samen naar een concert van haar.

En we gaan samen op fietsweekend met school. Ik moet kiezen: mijn vader of moeder mee. Het lijkt mij leuk als mijn vader meegaat. Als ik met mijn moeder ga, moet ik om acht uur naar bed. Van papa mag ik vaak nog een filmpje kijken en later naar bed.

Op een feestje van een klasgenoot gingen we naar het Van Gogh Museum. Daar moesten we een skelet maken. Mijn ouders vonden hem zo mooi dat ze ’m thuis ophingen. Ik hou van schilderen en tekenen. Nu ben ik bezig met poppetjes, die kan je op veel manieren maken. Dingen die uitdagender zijn, daar hou ik van. Frida Kahlo inspireert mij. Ze tekende vrolijke dingen, ondanks dat ze ziek was en niet naar school mocht.

De sportieve genen heb ik van mijn vader. Ik zit op hockey, dat zat hij vroeger ook. Hij heeft het mij een beetje geleerd. Wat hij mij ook geleerd heeft, in het strandhuisje, is het maken van ons lievelingseten: vlindertjespasta met een soort spinazie à la crème, met room. Soms eet hij daar ook oesters, dat vind ik helemaal niet lekker.

Ik vind het leuk om papa in de tuin te helpen. Ik vroeg of ik mijn eigen tuintje mocht. In het weekend zorgen we er samen voor dat het netjes wordt. Meestal zijn we een uurtje bezig. Ik zou graag veel bloemetjes en kruiden in de tuin willen. Op een filmpje zag ik eens een schommel waar plantjes omheen groeiden. Ik vroeg mijn vader of het goed was om dat na te maken en toen hebben we daar samen voor geklust.

Wij hebben twee katten en elke lente komen er baby-eendjes langs in de tuin. Onze kat Tijgertje greep een van de eendjes. Toen ik dat zag, pakte ik het eendje. Ik dacht dat hij oké was, maar hij kon niet meer lopen. Ik belde papa en heb hem om advies gevraagd. Hij zei dat ik het eendje moest terugzetten en de dierenarts moest bellen.

Ik ben geïnteresseerd in het werk van mijn vader. Maar als ik zie hoeveel dienst hij heeft en hoe vaak hij in het ziekenhuis moet zijn, dan wil ik dat niet doen. Omdat papa dokter van het hart is, weet hij wel altijd een goede oplossing voor dingen. Als ik ruzie heb of verdrietig ben, kan hij mij troosten en vertellen wat ik moet doen om mij weer beter te voelen.”