Alex + Pinard: een paar uur erg Frans zijn (7,5)

Ik hou van Oost, en hoewel ik er nooit gewoond heb, kom ik er al mijn hele leven. De mix van inwoners, het rommelige straatbeeld, de winkels en restaurantjes van diverse etniciteiten: dit is hoe een stad eruit moet zien.

Toen ik in de jaren negentig bezig was met een horecaruimte op het Beukenplein, werd door het stadsdeel al flink ingezet op het aantrekken van hogeropgeleide tweeverdieners. In de praktijk zou het nog even duren voor de eerste wijnbar een feit was.

Een mooie brug

Alex + Pinard is een van die recente zaken. Hoewel je dit ruime, lichte café absoluut een wijnbar kunt noemen, vind ik dat het een mooie brug slaat tussen oud en nieuw Oost. Waar het hippe stel er een glas wijn van zeven euro kan drinken, serveert Alex + Pinard ook pasta voor 12,50 euro en een keur aan leuk gevonden hapjes voor de helft van die prijs. Gezien de zomer óók belangrijk: er is een breed terras onder de platanen van de Pieter ­Vlamingstraat, waar een mens zich een paar uur erg Frans kan zitten voelen.

Mijn gezelschap drinkt op aanraden van de ontspannen bediening een knetterdroge Estse cider uit oude sherryvaten (Jaanihanso, €6 voor 33 cl), en ik nip van een glas frisse sherry van Gutiérrez-Colosía (€4,50). Terwijl we de kaart doornemen eten we uitstekende oesters van David Hervé (€2,50 per stuk) en een bordje gedroogde Spaanse bloedworst (morcilla van Bellota €7).

Pompoenpithummus

We bestellen pompoenpithummus (€6,50), wat heerlijk blijkt, zeker met de mooie stukjes uitgesneden grapefruit. Helaas gaat de hummus verscholen onder heftige radijzen en rammenasplakjes die eerder storen dan iets toevoegen.

De kaassoufflés van comté (3 voor €5,50) zijn geniaal: reepjes goede kaas in een jasje van panko (Japans broodkruim) met een zelfgemaakte variant van de klassieke pittigzoete saus (met gefermenteerde rode peper). Een ontzettend goede draai aan een bekende borrelsnack.

Van het leuke rijtje open oranje wijnen bestellen we een glas grechetto uit Umbrië (Mani di Luna, €8,50) en een blend van druiven uit Faugères (La Grange d’Aïn, €6,60). De opkomst van witte wijnen die gemaakt zijn door lange inwerking van de schilletjes op het sap vind ik een groot geluk. Ze combineren op een heel andere manier met eten dan klassieker wit. Zo doen ze het bijvoorbeeld goed bij onze croqueta de jamon (€3), die rijk, romig en zichtbaar huisgemaakt is: een bonkige jongen in de vorm van een aardappel.

Dominante basilicum

De arancini met bospaddenstoelen (€9,50 voor 2) zijn gefrituurde, mooi gepaneerde risottoballen op een bodempje van paddenstoelenstoof. Ze zouden beter werken met meer paddenstoelen erin, en iets minder wijn in de risotto was ook fijn geweest.

De hardgebakken inktvis met verse chorizo en salsa verde (€11,50) is mooi om te zien en knallend van smaak, al vinden we de basilicum in de salsa wat dominant. Leuk gevonden is de gemarineerde forel met een saus van vin jaune, zalmeitjes en oesterblad (€12). Fris, zomers en toch heerlijk hartig. De gronderigheid die me in forel vaak tegenstaat is ook nu aanwezig, al blijft het bij een hintje.

Minder goed werkt de little gem met sauce gribiche (€6,50). De gehalveerde kropjes én de saus (een soort mayonaise met gekookt ei, kappers, cornichons, peterselie en dragon) zijn erg koud. Misschien is het een idee die little gem te grillen.

We schakelen over op gekoeld rood: Ni dieu, ni maître, ni sulfite van Les Sabots d’Hélène uit de Languedoc-Roussillon (€7,40 per glas). Alex + Pinard heeft het op natuurwijn, en dit is er eentje voor de boeken: stallig, maar vreugdig en prikkelend. Het soort drankje waar je je tanden in wilt zetten.

Best De kaassoufflés van comté met een huisgemaakte pittigzoete saus zijn een ontzettend goede draai aan de bekende borrelsnack. Minder De penne met heek, venkel en cider doet denken aan de tijd dat eetcafés pasta als een soort warme salade zagen. Opvallend Een van de eigenaren van Alex + Pinard heeft ook de leuke wijnwinkel Rebel Wines in de Egelantiersstraat.

Minste gerecht van de avond is de penne met heek, venkel en cider (€12,50). Hoewel goed van smaak missen we binding, het blijft te zeer een stoof van vis met pasta. De overvloedige garnering van dungesneden rauwe venkel doet denken aan de tijd dat eetcafés dit soort gerechten nog als een warme salade zagen.

Tijd voor zoet

Als toetje eten we bittere ganache met grofzout en olijfolie (€6). Een mooi dessert, al zou de ganache voor het evenwicht wat zoeter mogen. De citroencurd met piment d’Espelette (€7) werkt verrassend goed, maar de begeleidende grove koek doet wat ongaar en macrobiotisch aan.

Alex + Pinard is een integer zaakje dat in mijn ogen een brug kan slaan tussen het oude en nieuwe Oost. Het sympathieke en geïnformeerde personeel schenkt spannende wijnen van kleine producenten, en de menukaart is ondanks wat minpuntjes vindingrijk en betaalbaar.

