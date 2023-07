Alex Naber en ChelseaBoy maken kunst van drag en gender: ‘Geen enkel publiek figuur met down was zo openlijk queer’

De een is creatief, de ander een rasperformer. Voor een expositie over genderdiversiteit bundelen Alex Naber (38) en ChelseaBoy (29) hun krachten. En nu ze toch bezig zijn, breken ze meteen de muur af tussen de kunst en de zorg.

In het Oosterpark is het Amsterdam Roots Festival in volle gang. Het leven wordt gevierd op deze zondagavond, en dat gebeurt niet benepen: muzikanten op het podium, dansende mensen op het gras, lange rijen voor de kraampjes met eten en drinken uit alle windstreken, gezondheidswerkers die gratis condooms uitdelen voor de tropische plaknacht die komen gaat.

Achter het paviljoen van galerie No Limits! Art Castle nemen Alex Naber en Brian van der Heijden alias ChelseaBoy nog even snel de tekst van hun optreden door. Beiden gaan gekleed in een roze overal, beschilderd met fantasiefiguren, cryptische opschriften en mysterieuze symbolen. Alex is ingetogen opgemaakt, ChelseaBoy als een buitenaards wezen dat zojuist is geland in het park.

Na de aankondiging en het eerste applaus steken de twee artiesten van wal met een rap die is geschreven door Alex en bijgepunt door Brian. Het nummer gaat over dromen, identiteit en het verlangen jezelf te kunnen zijn. Alex, rappend: “Perfecte plaatjes. Deze wens. Mijn eigen verhaal. Door mijn eigen lens.” ChelseaBoy: “Ze groeit, ze verandert. Ze was haar eigen tegenstander.”

Matchmaker

Tussen het publiek kijkt Marjan Heidstra ontroerd toe. Marjan is de moeder van Alex en, zegt ze met een knipoog, ook haar manager, chauffeur en verzorger. “Ik vind het fantastisch om haar zo te zien, samen met Brian. Alex heeft van jongs af aan een voorliefde gehad voor verkleedpartijen. Ze loopt graag in jurken. In Almere is dat best lastig. Hier kan het. Iedereen is erg lief en respectvol voor haar.”

Beeld Jan Hoek

Ook van de partij is kunstenaar Jan Hoek, oprichter van No Limits! Art Castle die de deuren van de kunstwereld wil openzetten voor kunstenaars met een beperking door hen te koppelen aan andere kunstenaars of modeontwerpers. Zoals Alex en Brian nu samen werken aan een project met de naam Pink is a spectrum dat vanaf volgende week te zien zal zijn in hun kunstruimte Sexyland World aan de Noordwal.

Hoek was de matchmaker tussen de twee. “Ik heb me altijd verbaasd over de strikte scheiding tussen kunstenaars in wat de normale wereld wordt genoemd en kunstenaars met een beperking, tussen de insiders en de outsiders. De een maakt kunst in zijn atelier, de ander in een zorginstelling. In No Limits! Art Castle halen we die barrière weg. Er zijn geen grenzen.”

Geen grenzen, maar wel een moeder die een oogje in het zeil houdt. Marjan Heidstra: “Ik werk in Almere met kinderen met een beperking, dus ik weet hoe bijzonder het is dat Alex dit allemaal kan doen. Maar niet alles kan. Een nachtfeest bij voorbeeld is echt te druk en te vermoeiend voor haar. Ik let ook op de omgeving. Ik wil niet dat zij wordt uitgelachen.”

In Hoek heeft ze het volste vertrouwen. Eerder regelde hij een samenwerking tussen Alex en de Amsterdamse modeontwerper Sophie Hardeman, die Rihanna en Beyoncé tot haar klanten mag rekenen. Voor het Outsiderwear Festival van 2021 ontwierp Alex haar droomjurk (roze, uitsnede voor de billen) die vervolgens door Hardeman voor haar werd gemaakt.

Vrouwen die scheten laten

Hardeman woont en werkt tegenwoordig in Los Angeles, maar is vanaf de andere kant van de wereld nog steeds betrokken bij het wel en wee van Alex. Ook aanwezig in het Oosterpark is Els Hoonhout, de moeder van Hardeman. Ook zij maakt deel uit van team-Alex, en neemt behalve haar enthousiasme als kunstenaar en theatermaker ook een hoop ervaring mee.

Beeld Jan Hoek

Samen helpen ze Alex om zijn vleugels uit te slaan. In Almere heeft de 38-jarige Alex een eigen appartement in een woongroep met 24-uurs zorg. Ze is een multitalent: ze schrijft, ze dicht, ze tekent, ze danst, ze acteert. Haar talent wordt herkend: een serie tekeningen van naakte vrouwen die scheten laten is momenteel te zien in het Museum van de Geest, ondergebracht in de Hermitage.

Sinds de publicatie in 2017 van een boek met de veelzeggende titel Alex is een meisjesnaam geniet ze een zekere bekendheid als genderbender met down. Volgens moeder Marjan ligt dat genuanceerd. “Alex vindt het heerlijk om zich als vrouw te verkleden, maar wordt ook verliefd op vrouwen. Een operatie is wel eens ter sprake gekomen, maar daar trek ik een grens.”

Alex zelf lijkt intussen niet erg bezig te zijn met de begrenzing van haar identiteit. Op het gras van het Oosterpark vertelt zij desgevraagd dat zij een voorkeur heeft voor blonde vrouwen van het weelderige type. Haar favoriet is Kim Holland, maar dan wel graag in de uitvoering van Irene Moors van de TV-Kantine. “Ik zou graag één dag Kim Holland willen zijn.”

De grote droom is om BN’er te worden. Dat betekent concreet: een rol in Goede Tijden Slechte Tijden, Flikken Maastricht of een ander kijkcijferkanon. Op de roze overal van Alex schilderde Brian een Gouden Televizier-Ring als symbool van de bewondering en aandacht van het grote publiek. “De aandacht die ik echt verdien,” rapte Alex net nog op het podium.

Zelfbescherming

ChelseaBoy heeft ruime ervaring op televisie; in 2020 bijvoorbeeld als deelnemer aan Drag Race Holland. In het tv-programma Make up your mind maakte ChelseaBoy deel uit van de jury die BN’ers in drag moest beoordelen. ChelseaBoy benadert drag vanuit een kunstzinnig perspectief: het gaat meer over identiteit en mens-zijn dan over de transformatie van man naar vrouw. Zoals Alex haar weg moest vinden in Almere, zo moest Brian dat doen in Helmond. “Ik had het geluk dat daar een bruine kroeg zat, ’t Vensterke, die voor Helmondse begrippen dicht in de buurt kwam van een gay café. Een keer per jaar gingen alle vrouwen als man verkleed, en alle mannen als vrouw. Daar kon ik voorzichtig en veilig experimenteren.”

Op zijn zestiende maakte Brian de oversteek naar Amsterdam, waar hij in bars als Amstel 54 en Taboo zijn alter ego ChelseaBoy verder onderzocht, presenteerde en perfectioneerde. De verschillende personages helpen om zijn/haar identiteit te leren kennen. En daar komt nog bij, zegt Brian lachend, “als je eenmaal begint met drag, kom je er niet zo gemakkelijk meer van af.”

Als professionele dragqueen, danser en performer is Brian gewend geraakt aan de uiteenlopende reacties die zijn/haar verschijning oproept. “Ik kom niet op plekken waar ik mij niet veilig voel. Ik ben activistisch waar het gaat om het bevechten van de ruimte en de vrijheid om te zijn wie ik ben, maar mijn veiligheid staat voorop. Dat is een kwestie van zelfbescherming en zelfliefde.”

Beeld Jan Hoek

Want dat heeft de populariteit van gangmakers als RuPaul niet veranderd: mannen die zich presenteren als vrouw blijven kwetsbaar. Brian noemt als voorbeeld een groot commercieel feest waar hij was geboekt als levend kunstwerk. “Daar kreeg ik echt vervelende opmerkingen. Het zijn doorgaans jonge mannen met een wankel zelfbeeld die zo hevig reageren.”

Daar kan Alex over meepraten. Zij werkte in april van dit jaar in Almere mee aan een campagne tegen het pesten. Alex kreeg er zelf geregeld mee te maken in de bus van haar woning naar de creatieve dagbesteding. Zij nam zelfs liever een bus eerder om een groep vervelende jongens te ontlopen en ging zich uit voorzorg ook minder uitbundig kleden.

Drag Syndrome

Ook in dat opzicht is No Limits! Art Castle een veilige haven in een soms wrede wereld. Daar kan in alle rust en vrijheid worden gewerkt aan het gezamenlijke project. Eerder dit jaar maakten Alex en ChelseaBoy daarvoor in de duinen van Noordwijkerhout een prachtige video, waarin beiden naast elkaar, gekleed in grote, wapperende roze gewaden, uitkijken over zee.

De video wordt vanaf volgende week vertoond in No Limits! Art Castle in Sexyland World, aangevuld met beelden van de reis naar Mexico die Alex en ChelseaBoy samen maakten. Jan Hoek: “We hadden daar een ontmoeting met een groep Mexicaanse transkunstenaars. Het was heel bijzonder, ook voor Alex. Het was haar eerste grote reis, maar ook de eerste keer dat zij met zo veel andere transvrouwen in contact kwam.”

Het buitenland laat vaker zien wat er mogelijk is. Hoek vertelt over een Engelse groep trans en drag performers met down die ook optredens geeft onder de naam Drag Syndrome. “Dat gezelschap bestaat al tien jaar. In Nederland was er geen enkel publiek figuur met down die zo openlijk queer durft te zijn. Alex is de eerste die op deze manier naar buiten treedt. Samen met ChelseaBoy verricht zij letterlijk baanbrekend werk.”

Hoe kijken de kunstenaars naar hun samenwerking? Brian: “We vullen elkaar goed aan. Alex werkt heel netjes en georganiseerd. Ik ben heel chaotisch. Alex is enorm creatief en werkt zonder twijfel, heel zelfverzekerd. Altijd vanuit het hart, heel puur. Ik probeer die daadkrachtige kant van mijzelf juist te ontwikkelen en kan veel van haar leren. En we hebben vooral heel veel plezier samen.”

Alex vertelt dat Brian haar heeft geleerd om zich op te maken en zich te presenteren op het podium. Moeder Marjan vult aan dat de samenwerking Alex in staat stelt om haar talenten te gebruiken. “De zorg is van nature zeer beschermend. Een optreden in een park is daar ondenkbaar, of het moet iets zijn in de sfeer van de Jostiband. Dat vind ik verschrikkelijk. Dit ontroert me heel erg.”

De tentoonstelling Pink on the spectrum is van 14 juli tot 27 augustus te zien in No Limits! Art Castle, Noordwal 1.