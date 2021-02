Al dat wandelen vraagt om goede schoenen, maar welke?

Er komt nogal wat bij kijken tijdens de zoektocht naar een goed paar wandelschoenen. Beeld Shutterstock

“Het belangrijkst zijn pasvorm en -maat. Er moet een match zijn tussen voet en schoen,” zegt Ida Verkerk, voetendeskundige bij de Prettig Lopen Winkel van House of Outdoor in Maarssen. Al bijna dertien jaar ‘leest’ zij voeten en geeft ze advies. “Neem daar de tijd voor.” Er zijn namelijk nogal wat factoren die meespelen bij de aanschaf van goede wandelschoenen. Zoals je postuur, je loopstijl – een zware of lichte tred bijvoorbeeld – en de stand van je voeten. Als de winkels na de lockdown weer open gaan, is het aan te raden een afdruk te laten maken van je voet, die geeft een goed beeld van de stand.

Wandelplan

Stem je schoen af op je wandelplannen en niet op de mode. Zo maakt het bijvoorbeeld uit hoeveel kilometer je per dag wandelt en of je daarbij vooral op stoep en asfalt loopt of juist op bospaden. Wil je er na de lockdown ook mee kunnen stappen in de bergen of in tropische gebieden, dan heb je weer een ander type nodig. Verkerk: “In het algemeen geldt: hoe zwaarder het terrein, hoe steviger en stugger de schoen moet zijn. Dat vraagt om een zool met meer grip en demping, en het materiaal moet de voet en enkels meer ondersteunen.”

De schoenenfamilie

Wandelschoenen zijn verdeeld in zes categorieën: A, A/B, B, B/C, C en D. Van heel soepele schoenen voor lichte wandelingen (A) tot stijve schoenen voor expedities met stijgijzers in de bergen (D). De meest gebruikte typen zijn A, A/B en B.

A: Lage, soepele wandelschoenen met flexibele zool en (meestal) lage schacht. Voor lichte wandelingen op vlak terrein of in de stad waarbij niet al te veel ondersteuning nodig is. A/B: Robuustere schoen, flexibele, lichtgewicht zool, (half)hoge schacht voor stabiliteit en ondersteuning van voeten en enkels. Voor dagtochten en meerdaagse tochten door heuvelachtig terrein (Zuid-Limburg, Ardennen), eventueel met lichte bepakking (dagrugzak).

B: (Half)hoge schacht, stevige, stijvere zool met meer profiel/grip. Zwaardere constructie voor meer stabiliteit en steun voor voet en enkels tijdens (lange) wandelingen over oneffen terrein met rugzak, bijvoorbeeld in de Alpen of de Pyreneeën. Draag je je kampeeruitrusting op je rug, overweeg dan een categorie hoger: type C.

De zool

De zool van een goede wandelschoen bestaat uit meerdere lagen: een loopzool met profiel, een dempende tussenzool, een binnenzool die de buigzaamheid bepaalt en een inlegzool met wel of geen ergonomisch voetbed. Alle ­lagen bij elkaar zorgen voor demping, ondersteuning, een goede afwikkeling van de voet, bescherming en grip. Het profiel moet geschikt zijn voor het terrein waarin je gaat wandelen. Je mag bijvoorbeeld geen steentjes door de zool voelen.

Het gewicht

Bedenk: hoe steviger de zool en de opbouw van de schoen, hoe zwaarder de schoen. Een zwaar model kan belastend zijn voor je knieën. Het is wikken en wegen tussen gewicht en steun. Hoge schoenen hoeven niet per se zwaarder te zijn dan lage schoenen. Hoe zwaarder het terrein (en jijzelf), hoe eerder de zolen kunnen slijten.

Waterdicht/ademend

Wandelschoenen moeten beschermen tegen regen en ­tegelijkertijd ventileren om zweet af te voeren. Fabrikanten maken schoenen waterdicht met een min of meer ademend membraan. Daarvan is Gore-Tex het bekendste voorbeeld: het houdt regen buiten en voert zweet via de membraanporiën af. Met minder natte voeten heb je minder kans op blaren.

Waterdichte schoenen zijn de beste keuze voor wie in landen als Schotland, Nederland en Scandinavië gaat wandelen. Minder geschikt zijn ze voor zweetvoeters en liefhebbers van warme landen. Dan zijn leren (of canvas) schoenen een betere keus, die ademen goed.

Tip: Last van vieze geuren? Spoel je waterdichte schoenen uit met lauwwarm water om zweetresten weg te krijgen.

De pasvorm

“De tenen willen graag een vingerbreedte bewegingsruimte, gemeten vanaf de langste teen,” zegt Verkerk. “Daardoor voorkom je bij de afwikkeling en bij afdalend wandelen dat je blauwe teennagels krijgt.” Zorg dat de leest van de schoen past bij de vorm van de voet. De belangrijkste merken – Meindl, Hanwag, Lowa – hebben meerdere breedtematen. De hiel mag niet loskomen tijdens het lopen. Verkerk: “Er zijn wandelschoenen met een geknepen hielcup, zodat je voet niet loskomt en er geen blaren ontstaan.”

Een hoge schacht geeft meer stevigheid dan een lage. Wat bij jou past hangt af van het terrein waarop je wandelt, maar ook van je gewicht, manier van bewegen, gestel, en of je sterke of zwakke enkels hebt .Een mannenvoet is breder en heeft een andere verhouding tussen voorvoet en hiel dan een vrouwenvoet. Soms is overstappen op een model van het andere geslacht een optie.

Verkerk: “Soms geven inlegzooltjes extra comfort. Koop ze in de goede maat – dus knip ze niet bij – en kies geen gel, maar leer, kurk of een combi van leer en stof.” Een inlegzooltje moet dempen, ademen en ondersteunen.

Tip: Gebruik fixeerhaken aan de bovenkant van de schoen om de schoen goed te verankeren en pas je wandelschoenen met wandelsokken.

Portemonnee

Reken voor goede wandelschoenen op zo’n 150 tot 250 euro, zegt Verkerk. Het verschil in schoenen tussen 150 euro en 250 euro zit ’m in de hoeveelheid materiaal (hoge schacht, lage schacht), in het soort materiaal (kwaliteitsleer uit één stuk voor een goede torsiestijfheid of een mix van restjes afvalleer met synthetisch materiaal) en kwaliteit van de zool. Is je budget lager dan 150 euro? Dan lever je in op demping, pasvorm, ondersteuning en comfort.

Goede sokken

Goede wandelschoenen kunnen niet zonder goede wandelsokken: die voeren transpiratievocht af (kleinere kans op huidirritaties en blaren), ze beschermen je voeten en geven extra demping.

Podoloog

Pijnlijke knieën? Verkrampte kuiten? Spanning in je nek? Dan kunnen inlegzooltjes op maat helpen. Raadpleeg wel eerst een (sport)podoloog. “Met verkeerde inlegzolen kunnen problemen zelfs verergeren,” zegt (sport)podoloog Soroush Javanmardi. “Veel wandelaars wikkelen hun voeten niet helemaal goed af. Dan krijg je overpronatie, en zakt de voet te veel naar binnen door, of oversupinatie, als de voet te veel naar buiten doorzakt. Dat is te corrigeren met inlegzolen die de voeten ondersteunen. Een podoloog maakt ze op maat. Deze zolen bieden meer ondersteuning en demping dan inlegzolen die standaard in wandelschoenen zitten. Daardoor krijg je minder snel last van vermoeide voeten.”