Aki Watano groeide op tussen de Jordanezen: ‘Alles in mij is Amsterdams’

Aki Watano. Beeld Michiel Van Nieuwkerk

“Ik zie er Japans uit, daar ben ik ook trots op, maar alles in mij is Amsterdams. Hoe ik denk, hoe ik praat, alles. Ik ben geboren in Amsterdam- Noord en groeide op tussen de Jordanezen, die er in de jaren zeventig massaal naartoe trokken omdat ze er een mooie nieuwbouwwoning of flat konden krijgen. Het was er net een dorp, lekker volks, er belandde regelmatig een parkiet in de frituur, dat vonden de jongens in de buurt lachen. Geer en Goor in het kwadraat.

Daartussen woonden wij, de Japanse Watano’s. Mijn vader, Shigeru Watano, werkte in de stad, als veelbelovend grafisch ontwerper. Vorig jaar heeft het Stedelijk Museum postuum een eerbetoon aan hem opgedragen. Dat zou hij geweldig gevonden hebben, hij was dol op Amsterdam.

Als kind wil je gewoon zijn, er net zo uitzien als iedereen. Ik wist, als ik in de spiegel keek, dat dat niet zo was. Maar gediscrimineerd werd ik niet. Nou ja, er waren soms wel ongemakkelijke situaties. Zo herinner ik me dat ik na een middag schaatsen werd opgehaald bij de Jaap Edenbaan door de ouders van een schoolvriendinnetje. Ik kende die mensen niet zo goed en zij mij niet. Zonder te vragen waar ik woonde, werd ik afgezet bij het enige Chinese restaurant in Noord. Nog niet zo lang geleden werd ik door een moeder op het schoolplein voor de au-pair aangezien. Of iemand riep ineens uit het niets: ‘In jullie restaurants is het ook moeilijk personeel krijgen, hè.’ Dat vind ik eerder kortzichtig dan discriminerend.

Natuurlijk hebben wij het er weleens over gehad om de stad te verlaten. Vooral toen onze kinderen wat ouder werden. Maar mijn hart ligt in Amsterdam en ik hoop hier ook te blijven. Ik vind het fijn dat de kinderen op een middelbare school zitten waar ze zichzelf kunnen zijn, omringd met markante leraren en klasgenoten. Ze fietsen de hele stad door, van een vriendje in een enorm pand op de Prinsengracht naar een vriendinnetje dat in Nieuw-West boven de Dirk van den Broek woont. Soms hou ik mijn hart vast in dat drukke verkeer, maar ik koester dat ze opgroeien in deze bruisende stad vol diversiteit.”