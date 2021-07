Ajouad El Miloudi: ‘Er zijn zo veel verschillende mensen in de stad, er is voor ieder wat wils’

Ajouad El Miloudi: ‘In het Oosterpark heb ik als baby gebadderd, als tiener gevoetbald en als puber festivals bezocht.’ Beeld Nina Schollaardt

Fontein

“De Hans Snoekfontein op het Leidseplein. Toen ik jong was, was het altijd een grote belevenis om naar het centrum te gaan. Met vrienden pakte ik tram 5 naar het Leidseplein en dan gingen we altijd even bij de fontein zitten. Later werd het een uitvalsbasis voor wanneer ik naar de stad ging. Ik maakte voor de radio tot diep in de nacht reportages over de cultuur­sector en pufte daarna uit bij die fontein met een broodje erbij. Het voelde vertrouwd, prettig en overzichtelijk. Als ik langs die fontein loop, denk ik aan de lol die ik er heb gehad met vrienden en aan de keren dat ik daar heb gehuild omdat ik het even allemaal niet meer wist.”

De Hans Snoekfontein op het Leidseplein. Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“Pesca op de Rozengracht. Je kunt zelf je vis uitkiezen en het is shared dining, daar hou ik van. De sfeer is huiselijk en het eten heel lekker. Ze hebben de lekkerste soft­shell crab van Amsterdam.”

Park

“Het Oosterpark. Ik heb daar als baby in het pierenbadje gebadderd, als tiener gevoetbald en als puber festivals bezocht. Ook heb ik er voor het eerst in mijn leven getennist, toen nog een beetje een kaksport. Helemaal voor een jongen uit Oost.”

Plein

“Het Waterlooplein, een plek met veel geschiedenis. De Mozes en Aäronkerk die hier staat betekent veel voor mij, als kind van een gastarbeider. In 1975 kregen 180 Marokkaanse gastarbeiders daar kerkasiel. Ze waren in hongerstaking gegaan omdat ze vastliepen in hun legalisatietraject. Bedrijven werkten daar moeizaam aan mee, omdat ze bang waren dat het ze uit­eindelijk geld ging kosten. Het was een keerpunt in het legalisatietraject: hierna stond het ineens op de agenda. Mijn vader was er nauw bij betrokken, als een van de oprichters van het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland.”

“Op de rommel­markt op dit plein vind je trouwens uit­gesproken, pure Amsterdammers. Ik groeide op in een beschermd gezin; het was prachtig om hier in aan­raking te komen met extra­vagante types.”

Mooiste herinnering aan de stad

“Ik heb veel mooie herinneringen, maar vooral aan Park Frankendael in Oost. Als kleuter ging ik daar voor het eerst paas­eieren zoeken, later leerde ik in de schooltuinen hoe je aardbeien moet planten. Ik kom er nog regelmatig en voel dan kriebels in mijn buik. Het is alsof ik in mijn eigen achtertuin ben. Veilig en rustig.”

Speciaalzaak

“Verf- en behangspeciaalzaak De Ru op de Van Woustraat. Ik ging op mezelf wonen en moest ineens zelf een huis inrichten. Ik zag door de bomen het bos niet meer, ging op de bonnefooi naar die winkel en ben daar toen heel lief geholpen door de eigenaren. Pas later kwam ik erachter wat voor bijzondere, exclusieve winkel het is. Een snoepwinkel voor iedereen die iets heeft met interieur en inrichting.”

Verf- en behangspeciaalzaak De Ru op de Van Woustraat. Beeld Nina Schollaardt

Met pek en veren de stad uit

“Al die Nutellawinkels in het centrum, met churros voor 7 euro en uitgedroogde croissantjes voor 5 euro. Van kinds af aan heb ik een liefde gehad voor het centrum. Die hoge gebouwen, de vele winkels, verschillende soorten mensen. Maar de afgelopen tien à vijftien jaar heb ik het naar de kloten zien gaan. Authentieke winkels verdwenen, Nutellazaken verschenen. En wat me het diepst raakt: ze zitten vaak in van die mooie, monumentale panden. Sindsdien kom ik minder graag in het ­centrum. Ik mis de ondernemers en ambachtelijke makers.”

Broodje

“Pita Queen in Oost. Ik ben in dit stadsdeel opgegroeid en vind het nog altijd leuk om naar de Dappermarkt te gaan. Ik kom er veel oude bekenden tegen. De pita’s bij Pita Queen zijn heerlijk: hoogstaande culinaire gerechten, verwerkt in een pitabroodje. Het zijn echt verrassend lekkere smaken. En een van de weinige plekken in de stad waar je een halal pekingeend kunt scoren.”

Lunchplek

“Local Hero in de Jan van Galenstraat. Een sympathieke, kleine tent. Het liefst bestel ik daar de hartige wafel met zalm en een gepocheerd ei. Ook het boterkoekje bij de koffie is ongelooflijk lekker. Ik vraag er altijd eentje extra.”

De hartige wafel met zalm en gepocheerd ei van Local Hero in de Jan van Galenstraat. Beeld Nina Schollaardt

Ik voel me Amsterdammer...

“Omdat ik altijd het gevoel heb gehad dat ik mezelf kon zijn in Amsterdam. Ik heb mezelf leren kennen. En in iedere fase van mijn leven heb ik er wel aansluiting kunnen vinden met iets of iemand. Er zijn zo veel verschillende mensen en er is voor ieder wat wils. Ik heb me daarom nooit alleen of eenzaam gevoeld.”