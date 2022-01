Ajaxdirecteur Edwin van der Sar zet zich in voor hersenpatiënten: ‘Er is nog veel te winnen’

Beeld Shutterstock / SciePro

Het begon met de hersenbloeding van uw vrouw?

“Dat klopt, ja, dat gebeurde vlak voor kerst 2009. Ik speelde nog in Manchester, maar zat geblesseerd thuis, in Nederland. Met gillende sirenes naar het ziekenhuis, uitval van spraak en ledematen, paniek.”

Wanneer besloot u een stichting voor hersenpatiënten op te richten?

“Eerst hebben we ons zo goed mogelijk over hersenletsel laten informeren, en even later ook over de revalidatie. Dat doe je als topsporter immers ook, dat was ik gewend. Van daaruit dachten we: kunnen we niet wat doen voor mensen die wat minder fortuinlijk zijn, kunnen we hen helpen de juiste loketjes te vinden?”

Wat doet u bij uw foundation?

“Ikzelf werk 70 uur in de week bij Ajax, voor de foundation ben ik er tijdens grote evenementen en fundraisers. Maar mijn vrouw is heel actief in de stichting, samen met een vaste staf en veel vrijwilligers.”

U richt zich vooral op beweging, begrijp ik?

“Bewegen heeft mij veel gebracht, en ik ben ervan overtuigd dat het deze groep ook veel kan brengen. We hebben bijvoorbeeld bewerkstelligd dat ze op bepaalde uren in zwembaden terechtkunnen, zodat ze daar rustig kunnen zwemmen en oefeningen doen. Het is net als met trainen: hoe meer je doet, hoe beter je resultaat.”

Hoe is het inmiddels met uw vrouw?

“Dat is een lang traject geweest, maar dat is goed verlopen; ze is volledig hersteld. Dat is niet altijd zo, sommige mensen blijven halfzijdig verlamd, dus er is nog veel te winnen. Ons motto is: alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen.”