Ajacieden Alvarez, Antony, Martinez en Tagliafico waren vaste klant en dát merkt The Barberhood

Barbershop The Barberhood bestaat volgende maand vier jaar. De afgelopen tijd is de klandizie geëxplodeerd. Volgens eigenaar Hama Jozef (32) komt dat door mond-tot-mondreclame, maar die originele shirtjes van de Zuid-Amerikaanse Ajacieden werken natuurlijk ook niet tegen.

Een jongeman, in sommige kringen bekend als DJ Jake Tarry, staat buiten op de stoep een sigaretje te roken, de kappersmantel nog om. “Iemand naast me moest wassen,” zegt hij. “Dan ga ik buiten wel even een peukie roken. Prima, toch? En straks weer door.”

Eigenaar Hama Jozef, met een cool sikje en een shirt van Grand Theft Auto, komt ook net naar buiten. “Oh ja, Het Parool. Was dat vandaag? Kom naar binnen. Ik heb nog wel wat eten.”

De ontvangst is warm in kapperszaak The Barberhood, ook door een enorme hond – een imposante kruising tussen Amerikaanse bulldog en een Zuid-Afrikaanse ridgeback. In Zuid-Afrika worden die gefokt om leeuwen van het erf te jagen, hier snuffelt Gula nieuwsgierig aan een knie.

“Gula moet nog even wennen,” zegt Hama. “Door de drukte is hij een paar weken niet mee geweest.”

Af en toe blaft hij inderdaad. “Doe relaxed!” zegt zijn baasje. “Hier zijn alleen maar vrienden.”

Gula neemt zijn bijtspeeltje in de bek en doet relaxed.

De broer van Hama, Mirano Jozef (30), stelt de crew voor. “Hama en ik zijn echte broers. Met dezelfde vader en moeder. Tenminste, dat denken we. En dat is Dani. Die komt uit Italië.”

Dani Tutino (28) is aan de derde kappersstoel bezig met een klant. De fotograaf wil meteen aan de slag. Hama: “Doe rustig, ga eerst even zitten. Wil je koffie? Water? Het is hier relaxed.”

En tegen de verslaggever: “Echt een vrouw, hè. Boem, boem, boem!”

De koffie en water worden geserveerd op een houten plankje.

Braziliëshirt van Antony

The Barberhood ligt halverwege de Elandsgracht, met een rood-witte barbierspaal pal naast de voordeur, op manshoogte. In de vitrine staat een vrolijk beeldje van een man in een kappersstoel, een foto van Johan Cruijff en een serie potjes met baardolie, wax en lak, eigen productie, vooral organisch.

Dit is geen kapper natuurlijk, dit is een barbershop.

De zaak is smal en stijlvol, zoals dat gaat met barbershops. Lichte tegels, een vale vloer en een barretje om aan te wachten. De toonbank hangt met twee kabels aan het plafond. En uiteraard staat er een deejaytafel. Op de playlist staat ontspannen house; beachclubsfeer.

Aan het plafond hangen voetbalshirts, geen koopjes uit de giftshop, maar echt gedragen door de Zuid-Amerikanen van Ajax. Van Tagliafico en Alvarez (een uit- én thuisshirt) en ook van Antony en Martinez, die onlangs Ajax verlieten en naar de Premier League vertrokken.

“Dat zijn afscheidscadeautjes,” zegt Hama. Hij wijst naar het Argentiniëshirt van Martinez, waarin hij in 2020 de Copa América won, en laat een foto op zijn mobiel zien. Martinez, in dat shirt, naast Messi na afloop van de finale. Pronkstuk is het Brazilië-shirt van Antony, waarin hij zijn eerste doelpunt voor het nationale team scoorde. Die hangt voor het raam.

Zo’n beetje elke week zitten/zaten de Ajacieden in zijn kapperstoel. Hama: “Want ze moeten natuurlijk elke week optreden.”

Hama is klaar met een jongeman die in sommige kringen bekend is als DJ Tommy. Nog een veeg over de bol: “Bello!” DJ Tommy kijkt in de spiegel en knikt. En dan moet de haarlak nog komen.

Iemand stoeit met Gula.

Tel Aviv

Het is weer tijd voor een rookpauze, een vast gegeven in barberkringen. “Een mooi straatje hè,” zegt Mirano.

Absoluut, en zeker zo in het zonnetje deze middag, met al die bomen en banken in de middenstrook. Hama: “Dit is echt dé boulevard van Amsterdam. Zo noemen wij het ook.”

Vijf jaar geleden kwam hij op een festival een vriendin tegen die in vastgoed zit. “Blijkbaar heb ik toen tegen haar gezegd dat ik een ruimte voor een barbershop zocht op de Elandsgracht. Voor mij is dit het echte Amsterdam. Alleen wist ik daar niks meer van, met mijn dronken kop.”

Een halfjaar later belde ze hem op: er was een ruimte beschikbaar. Hama: “Zodoende. Zo ontstaan die dingen dus. Goed feesten, goed dronken worden, en dan heb je een barbershop aan de Elandsgracht.”

Boven het barretje hangen inderdaad twee planken vol met flessen alcohol van het betere soort.

Hama en Mirano zijn geboren in Tel Aviv, maar hun ouders verhuisden na enkele jaren naar Amsterdam, later naar New York en weer terug, en ook Hama en Mirano woonden in diverse landen. Hama werkte in de muziek, in de fashion, in de evenementen, maar vijf jaar geleden besloot hij dat hij zich definitief in Amsterdam wilde vestigen, met een eigen barbershop.

Hama: “De naam moest internationaal klinken. En er zitten hier meer kappers in de buurt, het wordt echt een hood. Daarom: The Barberhood.”

12 oktober bestaat zijn zaak vier jaar. Hij was nog niet lang bezig, de zaak begon net te lopen, toen corona toesloeg. Hama: “Dat was een verplichte vakantie. Maar toch was het een goed jaar voor me. Ik heb volledig de focus op barber gelegd. Daarom heb ik op 2-0-2-0 op mijn vingers laten tatoeëren – kijk maar.”

Hoe zijn die Zuid-Amerikaanse Ajacieden uitgerekend bij hem terechtgekomen? Hama: “Ik kom uit de hoek van creatieven en dan zit je in bepaalde circle. Ik heb vrienden met modewinkels, horecazaken, iemand neemt een vriend mee of een broer, en zo ontstaat dat. Ik ben er trots op dat die Ajacieden zich hier laten knippen.”

Dani Tutino knipt DJ Jake Tarry, op de achtergrond verkregen voetbalshirts. Beeld Daphne Lucker

Zeker de afgelopen tijd is zijn klandizie enorm toegenomen. “Het is geëxplodeerd. Logisch ook. Dat betekent dat we iets goeds doen. Mensen willen maar twee dingen tegenwoordig. Een goede kwaliteit en gezelligheid. Aan social media doe ik bijna niet. Ik wil dat vrienden vrienden meenemen. Alleen maar mensen met een goede vibe. Mond-tot-mondreclame werkt al duizend jaar, dat is altijd het beste. En dat die grote Ajaxsterren hier komen, werkt ook fantastisch.”

DJ Jake Tarry is nog een behoorlijke tijd blijven hangen, maar nu heeft hij dan toch zijn jas aangetrokken om te vertrekken. “Een bedrijvig kapsalonnetje, hè,” zegt hij.

Je kunt het ook een clubhuis noemen. Jonge mannen die samen chillen, en ondertussen laten ze hun haar knippen. Midden in de zaak ligt een bulldog/ridgeback op zijn zij, het bijtspeeltje binnen pootbereik.