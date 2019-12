Ajacied Daley Blind: ‘Ik heb mijn vrouw ontmoet in de Bubbels’

Daley Blind (29), verdediger bij Ajax, vindt Hazes een onderdeel van de Amsterdamse opvoeding. En zijn favoriete Amsterdammer? ‘Mijn zoon Lowen. Hij is nu drie maanden.’

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben in 1990 geboren in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Oost. Daarna zijn we net buiten Amsterdam gaan wonen, in Diemen-Noord. Op mijn negentiende ben ik terug naar Amsterdam verhuisd.”

Beste plek om te relaxen

“Dat is thuis. Daar kom ik het meest tot rust. In de zomer lig ik ook weleens in het zonnetje in het Vondelpark, maar echt relaxen doe ik thuis. Lekker op de bank met Fifa of Netflix of chillen met vrienden die langskomen.”

Standbeeld

“Dat van André Hazes op de Albert Cuyp vind ik speciaal. Zijn muziek wordt nog veel gedraaid, ook bij ons in de kleedkamer en voor de wedstrijden in de Arena. Ik vind Hazes echt een onderdeel van de Amsterdamse opvoeding.”

Markt

“Ik vind de Albert Cuyp gezellig. Als mijn vrouw en ik gaan lunchen, doen we dat vaak in De Pijp, dan lopen we daarna even over de markt. Ik heb geen vaste kraam waar ik iets koop, het is maar net waar ik trek in heb.”

Lekkerste broodje

“Die hebben ze bij Mech op de Zuidas. Ik haal meestal iets met mozzarella, tomaat en pesto. Ik ga ook weleens naar slagerij Van Dam om een broodje te halen.”

Beste plek om te sporten

“De Toekomst en de Arena. In een sportschool ben ik nog nooit geweest.”

Sportpark de Toekomst. Beeld Lin Woldendorp

Dieren in Amsterdam

“Toen we naar Manchester verhuisden, hebben we een pomsky genomen, een kruising tussen een pomeriaan en een husky. Ik vind het heel leuk om met hem te wandelen in het Amsterdamse Bos of het Vondelpark. Mijn ouders wilden vroeger nooit een hond, omdat ze bang waren dat zij er dan voor moesten zorgen.”

Favoriete Amsterdammer

“Mijn zoon Lowen. Hij is nu drie maanden.”

Wil altijd nog

“Ik heb weleens gezegd dat ik de marathon van Amsterdam wil lopen. Maar of ik dat echt wil, weet ik niet, haha. Verder ben eigenlijk zo bevoorrecht dat als ik iets wil doen, dat gewoon kan.”

Favoriete club

“Ik heb mijn vrouw ontmoet in de Bubbels, dus dat moet wel mijn favoriet zijn. Ik was toen jong en vrijgezel. Ik speelde toen bij Ajax niet heel vaak, dus ik had wat meer vrije tijd. Toen ik haar zag, heb ik echt mijn best voor haar gedaan.”

Feestcafé Bubbels. Beeld Lin Woldendorp

Mijn buurt

“Ik woon nu in Zuid, maar ik heb het meest met Diemen-Noord, waar ik ben opgegroeid. Daar heb ik op pleintjes gevoetbald en vriendjes leren kennen. Ik heb er het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht. Ik ging pas naar Amsterdam toen ik in het eerste van Ajax speelde.”

Mooiste herinnering

“Dan kom ik al heel snel bij de kampioenschappen met Ajax uit. Het mooiste moment was dat we met de bus door Amsterdam reden, de mensen uit de kroegen kwamen en de straat op liepen. Dat zijn mooie dingen om te zien, hoe iedereen zo’n kampioenschap beleeft.”

Fijnste winkel

“Ik zeg altijd tegen mijn vrouw dat ik winkels heel fijn vind als ze er ook aan de mannen denken. Dus als er ook een stoel of een bankje staat, zodat zij gewoon haar ding kan doen en ik rustig kan wachten. In minder fijne winkels moet ik op de trap of op de grond zitten, haha. Als ik zelf ga winkelen doe ik dat het liefst in een warenhuis.”

Ik voel me Amsterdammer omdat..

“Sowieso omdat ik er geboren ben, maar ook omdat ik echt ben opgegroeid met Ajax. Die Amsterdamse bluf en positieve arrogantie leer je dan snel. Door Ajax voel ik mij wel echt het meest Amsterdammer. Het wapen van de stad staat zelfs op mijn voetbalschoenen.”

Lelijkste straat

“Mag ik ook de mooiste straat noemen? Dat is de Lomanstraat. Er staan heel mooie bomen die schuin naar elkaar toegroeien. Er komen vaak toeristen naartoe om foto’s te maken.”

Lomanstraat. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste plein

“Het Museumplein, vanwege de kam­pioensfeesten die we daar hebben gehad. Dat is zo bijzonder om mee te maken. Ik vind het mooi dat Femke Halsema dat het afgelopen jaar mogelijk heeft gemaakt. Het Museumplein heeft veel meer sfeer dan een parkeerplaats achter de Arena. Of we er in 2020 weer staan? Ik hoop het. We doen er in ieder geval ons best voor.”