Afwachten of overstappen: hoe kun je de energiekosten drukken?

Beeld Laura van der Bijl

Na jaren van betrekkelijke rust krijgen vrijwel alle huishoudens te maken met een forse verhoging van hun energierekening. “Tussen begin september en nu zijn de tarieven ongeveer verdubbeld,” zegt Ben Woldring, oprichter van prijsvergelijker Gaslicht.com. “Onze verwachting is dat veel mensen met een nog grotere stijging te maken krijgen.”

Van alle huishoudens heeft nu 44 procent een variabel tarief en daarmee een maandelijks opzegbaar contract. “Voor hen loont het om eind december over te stappen, omdat het tarief vanaf 1 januari fors zal stijgen,” zegt Woldring. Hij adviseert het tarief voor een jaar vast te leggen, en niet langer. “Op lange termijn is de kans groter dat de prijzen weer dalen dan dat ze blijven stijgen. Voor de 56 procent die een vast tarief voor één, drie of vijf jaar heeft, is het slim om dit contract over te sluiten zodra het afloopt, omdat je anders automatisch overgaat op een hoger ­variabel tarief. Maar op dit moment is het verstandig nog even af te wachten als dat kan.”

Woldring verwacht dat de prijzen nog wel even doorstijgen. “Ik heb geen glazen bol, maar de winter – met een­hogere vraag naar energie – moet nog beginnen. Omdat er wereldwijd sprake is van schaarste en stijgende prijzen, voorzie ik voorlopig geen daling.”

Kale leveringstarieven

Ook Joris Kerkhof van vergelijkingssite Independer raadt aan even te wachten met het afsluiten van een nieuw ­contract. “Wie nu op een variabel tarief zit, krijgt pas in ­januari te maken met de hoge prijzen – al hebben sommige leveranciers die al per 1 november verhoogd. Mensen van wie het een- of meerjarig contract komende maanden ­afloopt, vallen straks ook terug op dat variabele tarief.”

Zij doen er verstandig aan het aanbod van hun eigen energieleverancier af te wachten. “Dat kunnen ze dan ­vergelijken met prijzen die in de markt worden aangeboden. Er is op dit moment helaas weinig aanbod, maar kijk wat er te halen valt.”

Vergelijk dan vooral de kale leveringstarieven van energiemaatschappijen, zegt Kerkhof. “Het maandbedrag zegt niet zo veel. Dat kan best laag blijven, maar uiteindelijk betaal je voor wat je verbruikt. Vergelijk daarom de tarieven voor gas per kuub en stroom per kWh. Leg je niet vast voor een periode langer dan een jaar, ook niet met een hoge ­instapkorting. Want dan zit je voor drie jaar vast aan die hoge prijs en moet je een boete betalen als je ervan af wil.”

Kerkhof verwacht dat de prijzen in februari, zeker als de winter mild wordt, weer wat dalen. “We komen niet meer op de lage prijzen van april vorig jaar, maar zo torenhoog als nu zullen ze niet blijven.”

Jack van der Steen, oprichter van kostenservice.nl, een site die elk jaar scherpe tarieven voor klanten regelt, ­adviseert eveneens nu niks te doen. “Heb je nog een ­lopend contract, dan zit je prima. Zodra dat afloopt, ga je automatisch over op variabele tarieven. Die zijn nu een stuk lager dan de tarieven voor een nieuw jaarcontract. We kunnen al zien dat de tarieven daarvoor in april weer een beetje dalen. Dus als je nu een tijdje de variabele tarieven betaalt, kun je begin 2022 weer een betere deal voor een jaarcontract sluiten. Zodra de onrust wegebt, worden de prijzen weer normaler.”

Ook komt het Rijk met een prijscompensatie. Dat scheelt ongeveer 400 euro op de jaarrekening.

Druk zelf de energiekosten

• Trui aan, thermostaat tandje lager

Als je de verwarming een graad lager zet, bespaar je gemiddeld 90 euro per jaar op je energierekening. Zet je de thermostaat ’s nachts op 15 graden, dan bespaar je volgens voorlichtingsplatform Milieu Centraal gemiddeld 180 euro per jaar. Dat geldt niet met vloerverwarming, omdat die te langzaam opwarmt. Dan is een graad of twee lager zetten beter. Als je alleen de ruimtes verwarmt waar je veel bent en alle deuren dichthoudt, kun je gemiddeld 240 euro per jaar besparen. Is er overdag niemand thuis en zet je de thermostaat op 15 graden, dan scheelt dat nog eens 160 euro.

• Plak folie achter de radiatoren

Door aluminiumfolie of radiatorfolie achter de radiatoren te plakken, reflecteert de warmtestraling. Volgens Milieu ­Centraal bespaar je hiermee jaarlijks ongeveer 8 euro per vierkante meter. De radiatorfolie zelf kost zo’n 4 euro per vierkante meter.

• Verwarm met infrarood

Verwarm de plek waar je veel verblijft met infraroodpanelen. Op andere plekken kan de verwarming dan omlaag. Monteer bijvoorbeeld een paneel (vanaf circa 125 euro) naast je zit- of werkplek, dan heb je het daar de hele dag warm.

• Vind de tochtgaten

Loop op een winderige dag een rondje door je huis, dan voel je goed op welke plekken de tocht binnenkomt. Ga op die plekken aan de slag met tochtstrips van een bouwmarkt. Het is natuurlijk nog beter om je hele huis − dak, ramen, muren en vloer − te (laten) isoleren, bijvoorbeeld met dubbel- of ­tripleglas en spouwmuurisolatie. Of daar subsidie voor is, check je op rvo.nl. Een gunstige lening vind je via energiebesparing.nl.

• Haal je stroom uit zonnepanelen

Gemiddeld verdien je ze in zes tot zeven jaar terug, mede dankzij de salderingsregeling van de overheid die loopt tot 2023 en daarna langzaam wordt afgebouwd. De regeling houdt in dat je alle aan het net geleverde stroom mag aftrekken van je eigen verbruik. Volgens Milieu Centraal betaal je 4200 euro voor tien zonnepanelen. Dat is exclusief btw, want die kun je terugkrijgen van de belastingdienst.

• Schaf een hybride warmtepomp aan

Omdat de hybride warmtepomp niet in z’n uppie het huis hoeft te verwarmen op de heel koude dagen, is hij kleiner en voordeliger dan een gewone warmtepomp. Een hybride pomp kost tussen de 3000 en 5000 euro, inclusief installatie. De overheid geeft subsidie op de aanschaf.

• Ga helemaal over op ledlampen

Energiezuiniger, duurzamer en bovendien gaan ze langer mee. Inmiddels is het aanbod van ledlampen zo gevarieerd dat ze voor vrijwel elke sterkte en lichtsfeer wel een passend alternatief bieden, zelfs voor de kerstverlichting.

• Niet stand-by, maar uit

Haal werkeloze opladers uit het stopcontact, want vooral oudere types blijven vaak een beetje stroom gebruiken. Dat geldt ook voor apparaten als de tv, hifi-installatie (subwoofer!) en computer die op stand-by staan.

• Check oude apparaten

Oudere koelkasten, wasmachines, tv’s en andere huishoudapparaten kunnen veel stroom verbruiken. Soms verdient een nieuwe, zuinigere variant zich al tijdens z’n levensduur aan minder stroomverbruik terug. Je kunt het stroomverbruik van je apparaten checken met een energiemeter. Die koop je voor zo’n 15 euro bij een bouwmarkt.