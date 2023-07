Afkoelen in de fontein: die van de Hogeweg maakt van de buurt een mini-Parijs

Waar vind je verkoeling als de stad zindert en broeit op een hete zomerdag? Amsterdammers duiken een fontein in – met of zonder schoenen en kleren. Zoals hier op de Hogeweg in Oost.

Geruchten deden decennialang de ronde dat de gietijzeren fontein op de kruising Hogeweg en de Linnaeusparkweg, die in 1932 werd weggehaald, ergens op een gemeentewerf zou liggen opgeslagen.

Buurtbewoner Jaap Kamerling richtte in 1998 een actiecomité op, doch de oude fontein werd er niet door teruggevonden. “Al ligt die ergens in een loods, dan is er waarschijnlijk niet meer dan een hoopje roest over,” zei hij in de lente van 2005 in Het Parool.

Daarom moest er een replica komen, de geraamde kosten daarvan waren 750.000 euro. Het idee werd door stadsdeelfunctionarissen enthousiast ontvangen, waarna een ijverige ambtenaar het minstens even enthousiast opborg in een la. Bewoners bleven druk uitoefenen – met succes. Er kwam een budget van 300.000 euro. Voor dat bedrag had je geen replica, maar wel een fontein (van ontwerpbureau Handle With Care).

De destijds al hoogbejaarde buurtbewoner Doortje van Zoest had zo haar bedenkingen. “Waarom zou je op zo’n drukke rijweg een fonteintje laten sproeien? Water is er genoeg, want dat plein staat elke week onder water. Uit die oude fontein heb ik trouwens nog nooit een druppel water zien komen.”

In 2007 verscheen de nieuwe fontein, bepaald anders gevormd dan het driekwart eeuw eerder verdwenen exemplaar: 37 waterbundels vormen drie kransen: ‘een getrapt waterbeeld’. De middelste fontein spuit, midden op het kruispunt van de twee straten, tot zes meter hoog.

Het neerkletterende water stroomt weg naar het waterreservoir onder de fontein, en wordt weer omhoog gepompt. Fontein, kastanjebomen, grachtenlantaarns en een loungebank zorgen al vijftien jaar weer voor een statige, in de omgeving passende ambiance, een mini-Parijs.