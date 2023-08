Afkoelen in de fontein: die op het Olympiaplein heeft een geschiedenis vol trammelant, hoofdbrekens en gekissebis

Waar vind je verkoeling als de stad zindert en broeit op een hete zomerdag? Amsterdammers duiken een fontein in – met of zonder schoenen en kleren. Zoals hier op het Olympiaplein in Zuid.

Het huidige Monument Indië-Nederland heette bij de opening op 15 juni 1935 het Van Heutszmonument. Nadat de naamgever in steeds diepere ongenade viel, werd het bouwwerk in 2004 hernoemd.

Het monument, ontworpen door rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff (u kent hem van de Emmakerk en het voormalige belastinggebouw aan de Wibautstraat) met beeldhouwwerken van Frits van Hall (die u kent van het monument op de Moerdijkbrug bij Dordrecht en van twee bronzen reliëfs in de gevel van De Ateliers aan de Stadhouderskade), heeft sinds de oplevering vooral voor trammelant, hoofdbrekens en gekissebis gezorgd. Bovendien werd het in 1967 en 1984 ten dele opgeblazen.

De harde hand waarmee ‘koloniaal’ Jo van Heutsz het Indische gebied Atjeh onderwierp, was doorgaans de oorzaak van dat gedoe. Niet altijd, echter: het interessantste protest kwam van zoon Johan Bastiaan van Heutsz, in oorlogsjaar 1943. Van Heutsz junior, arts en lid van de Waffen-SS, schreef in een brief aan de burgemeester van Amsterdam dat het monument ‘te week’ zou zijn. Ja, ‘een aanfluiting’.

Het monument voor Van Heutsz is een gevolg van zijn graf. De luitenant-generaal werd herbegraven op 4 juni 1927, in een imposant mausoleum op de Nieuwe Ooster. Voor die praaltombe werd zoveel geld ingezameld dat er genoeg over was om ook een monument op te richten.

De gemeente schreef in 1930 een ontwerpwedstrijd uit, waarvan het winnende ontwerp staat aan het Olympiaplein. Wel is de bronzen plaquette met de beeltenis van Van Heutsz sinds 1984 verdwenen.

Het ging Friedhoff en Van Hall niet zozeer om Van Heutsz, meer om het verbeelden van de historische betrekkingen tussen Nederland en Indië. De staande vrouw symboliseert het Nederlandse gezag, de stralenboog verbeeldt de vriendschap tussen Nederland en Indië, en de vijver staat voor de oceanen ertussen.