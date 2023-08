Afkoelen in de fontein: de Waterdraagster op het Bellamyplein verdween spoorloos, maar staat er toch weer

Waar vind je verkoeling als de stad zindert en broeit op een hete zomerdag? Amsterdammers duiken een fontein in – met of zonder schoenen en kleren. Zoals hier op het Bellamyplein in West.

De Waterdraagster met vissen, ze zou best eens kunnen zijn omgesmolten. Het beeld in de fontein verdween in 1977 om nooit meer te worden teruggevonden. Maar kunst, zoals het leven, staat voor niets: er verscheen een afgietsel – het Museum Arnhem had eenzelfde beeld.

Het koperen waterdraagsterafgietsel staat sinds 1981 weer op de rand van het bassin annex de speelvijver, 84 centimeter hoog. Ze kijkt naar twee vissen van 34 centimeter (een ervan is rechts op de foto te zien) die tegenover haar op hun staarten op de bassinrand balanceren, ongeduldig, bekken begerig geopend. Ze spugen water waarmee kinderen hun speeltuigjes vullen.

Waterdraagster met vissen is een werk van Leo Braat (1908-1982), een beeldhouwer die met een zilveren lepel in de mond werd geboren, in de Tweede Wereldoorlog het familiekapitaal verloor en daarna serieus aan de arbeid moest – en ging, met succes. Tussen het beeldhouwen door vertaalde, dichtte, recenseerde, essayeerde en schreef Braat dat het een aard had. En van 1962 tot 1980 was hij voorzitter van het Nederlandse smaldeel van de Société Européenne de Culture, opgericht in 1948, waar wetenschappers, kunstenaars, geestelijken en staatslieden elkaar ontmoetten.

Het parkje op het Bellamyplein werd in 1907 geopend ter nagedachtenis van de koopman en weldoener P.W. Janssen – zijn borstbeeld staat er onder de bomen. In het midden van het P.W. Janssenplantsoen lag toen al een bassin met fonteintje. De fontein sproeide tot 1936, waarna het plantsoen in de vergetelheid en verwaarloosd raakte. In 1954 liet de gemeente het park opnieuw inrichten. Er kwam een speelvijver met de beelden van Braat, die tegenwoordig iedere herfst veilig worden opgeborgen.