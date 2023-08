Afkoelen in de fontein: de bedriegertjes van het Marie Heinekenplein

Waar vind je verkoeling als de stad zindert en broeit op een hete zomerdag? Amsterdammers duiken een fontein in – met of zonder schoenen en kleren. Zoals hier op het Marie Heinekenplein in Zuid.

Waar nu in een halvemaanvorm diverse restaurants, een kiosk en een Dirk te vinden zijn, bevond zich ooit de immense binnenplaats van de Heinekenbrouwerij.

Toen de gemeente het plein van Heineken kocht, stelde de bierbrouwer een voorwaarde: het moest het Heinekenplein gaan heten. Dat vond de gemeente lastig: in wijk YY (De Pijp) dragen alle omringende – en hoegenaamd alle – straten de namen van schilders. De bij leven immer inventieve Freddy Heineken had een panklare oplossing: hij had een oudtante die schilderde en die bovendien (voorwaarde twee) dood was: Marie.

Aanvankelijk, een kleine dertig jaar geleden, was het op het Marie Heinekenplein een gure en winderige bedoening; Pijpbewoners meden het afkerig. Dat de appartementen boven de winkels werden verhuurd door Harry Mens hielp ook niet echt, want Mens, dat was een vastgoedproleet.

Een kale cirkel van asfalt was weinig uitnodigend, werd ergens in de jaren tien vastgesteld. Het plein moest allure krijgen en kinderen zouden er moeten kunnen spelen. Na de renovatie van 2015-2016 werd het een waterrijke plek. De fontein bestaat uit zogeheten bedriegertjes, waterspuwers die onverwacht en onregelmatig water spuiten.

De firma Heineken heeft financieel bijgedragen aan de herinrichting, maar stelde daaraan naar verluidt geen eisen. Dat de fontein stervormig is (zoals het logo van Heineken) zou een idee zijn van de winkeliersvereniging en het stadsdeel. Rots Maatwerk uit Brummen voerde het ontwerp uit in Chinees graniet – de afgeronde ster is helaas alleen van bovenaf te zien.

Inmiddels hoort het Marie Heinekenplein bij de stadsboedel (en De Pijp) zoals ook de Wibautstraat, de Stopera en De Nederlandsche Bank deel van het Amsterdams landschap zijn gaan uitmaken: functionele vernieuwers, met frisse tegenzin geaccepteerd.