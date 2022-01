Afhaalkoffie bij platenzaak Concerto tijdens de lockdown

Jorn van der Linde in Concerto: ‘We hebben een website die goed loopt.’ Beeld Sophie Saddington

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Heel veel droefenis. Het is verdrietig dat we geen klanten kunnen ontvangen en dat de rolluiken deels naar beneden zijn. We verkopen naast platen nu koffie die afgehaald kan worden en we hebben een website die goed loopt. Daarnaast versturen we pakketten. Daar hebben we het gelukkig druk mee.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We gaan ervanuit dat we 15 januari weer opengaan. Ik geloof dat er meer te doen is om de besmettingscijfers te beperken dan alles dicht te gooien. Deze twee weken blijven we bezig met opruimen, schoonmaken, het opknappen van de winkel, koffie verkopen en pakketten versturen.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Ja, die kregen we een jaar geleden, met de vorige lockdown. Op deze lockdown waren we wel beter voorbereid, doordat we het al eerder hebben doorgemaakt. We hebben ons gericht op de online verkoop en we proberen ons zoveel mogelijk te laten zien op social media.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Vanaf het moment dat de lockdown kwam, was het in Concerto gigantisch druk. Zo druk dat we het net aankonden. Alles wat op de webshop wordt besteld, gaat hier, in dit filiaal, de deur uit. We hadden iedereen nodig om alles op te sturen, dus toen hadden we niet veel moeite de moed erin te houden. Verder houden we onszelf voor de gek met het idee dat we over twee weken opengaan. We kijken wat we per dag en per week kunnen doen.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Dan gaan we heel blij de deur openzetten. De muziek staat natuurlijk altijd aan. We hebben met het personeel een lijst gemaakt met ieders top vijf erin. Zelf zou ik Up the Bracket draaien van The Libertines.”

