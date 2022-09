‘Afgewezen en nu voor de tweede keer, dus…’ Dossier in Stadsarchief laat zien dat Remco Campert niet zo zijn best deed op school, áls hij er al was

Remco Campert, 1951. Beeld Giny Klatser- Oedekerk

In de centrale hal van het Stadsarchief loopt een man met een doos onder zijn arm. Het is Eric Heijselaar. “Dit is de doos van Remco Campert,” zegt de medewerker dienstverlening als hij bij receptie is, waar zijn bezoek staat te wachten. En hij geeft er met zijn hand een paar klopjes op.

Hij gaat voor naar een ruimte waar een grote tafel staat, en zet de doos daarop. Op de doos staat het nummer 1951/902. 1951, zo legt Heijselaar uit, is het inventarisnummer van het Stadsarchief: 1951 Campert, Remco (28-07-1929). Het tweede cijfer, 902, is het inventarisnummer van het Amsterdams Lyceum.

“We hebben hier in het Stadsarchief ruim veertig strekkende meter leerlingendossiers uit het archief van het Amsterdams Lyceum. Deze doos was beperkt openbaar, je kreeg alleen inzage met toestemming van de betrokkene.”

Heeft er weleens iemand naar deze doos gevraagd?

Heijselaar denkt van niet, maar inmiddels, omdat Campert in juli op 92-jarige leeftijd overleed, is de inhoud gescand, en zijn de documenten op de website van het Stadsarchief voor iedereen te bekijken.

Hij opent de doos, haalt er een map uit, en slaat die open. Een bescheiden stapeltje documenten ligt voor het grijpen.

“Ga gerust je gang,” zegt Heijselaar, en hij maakt een uitnodigend gebaar.

Tik van de oorlog

Uit verhalen, en de in 2018 verschenen biografie Een knipperend ogenblik, geschreven door Mirjam van Hengel, werd al duidelijk dat de jonge Campert niet veel op had met school. Na de oorlog ging hij in september 1945, hij is dan 16, naar het Amsterdams Lyceum, klas III A. Hij verveelde zich er stierlijk, maar was wel betrokken bij de schoolkrant HALO (Het Amsterdamsch Lyceïsten-Orgaan), waarin hij een strip, gedichten en verslagen over culturele avonden publiceerde. Hij spijbelde veel, en was meer in bioscopen en in cafés te vinden, interesseerde zich voor literatuur en jazz.

“Ja,” zegt Eric Heijselaar, “dat had wellicht ook te maken met de periode daarvoor, ik denk dat hij een tik van de oorlog heeft meegekregen.” Remco Camperts vader, journalist en verzetsstrijder Jan Campert, overleed op 12 januari 1943 in het concentratiekamp Neuengamme.

Het eerste jaar zijn de rapporten, met per vak een opmerking van de desbetreffende docent, voldoende, maar na de zomer van 1946, hij zit dan in klas IV A, gaat het minder. Voor Grieks staat hij onvoldoende. ‘Heel slecht, bijna een 1. Werkt niet. Op, deze wijze gaat het niet.’

De rector hoopt op een ‘tijdelijke inzinking’. Maar Remco Campert moddert gewoon door.

Tussen de rapporten zit ook een briefje uit begin juni 1947, als zijn moeder, de actrice Joekie Broedelet, op tournee is. In dat briefje, waarschijnlijk geschreven door, of gedicteerd aan de huishoudster, staat dat Remco Campert school ‘wegens ziekte heeft moeten verzuimen’.

En dat komt de rector van het Amsterdams Lyceum, Piet Gunning, in actie. Gunning is een gedreven, zeer betrokken rector die probeert van docenten en leerlingen een hechte ‘familie’ te maken. Hij reageert op het briefje met een joviaal, persoonlijk schrijven: ‘Beste Remco. Ik kom eens even informeren hoe het toch met je gaat, je bent nu al zo lang weer niet op school geweest.’

Het antwoord van Remco is een mooi, zelfgeschreven spijbelbriefje ‘Hartelijk dank voor uw belangstelling bij mijn ziekte. Het begon bij het verrekken van een spier in het zwembad. Ik moest toen een paar dagen rust houden en kreeg keelontsteking. Ik ben daarmee te vroeg uit bed gegaan en kreeg het opnieuw. Vandaag was ik weer voor het eerst op maar ik voel me nog tamelijk zwak. Mijn moeder is tot 1 september in Indonesië met de toneelgroep ,,Comedia’’, maar hierbij is een briefje van onze huishoudster. Hoogachtend, uw leerling Remco Campert.’

Op 4 september 1947 schrijft Gunning aan Camperts moeder: ‘Ik ben blij dat u uit Indië terug gekeerd zijt’. Hij schrijft dat haar zoon spijbelt en zorgt voor ‘veel moeilijkheden’. ‘Het was duidelijk dat hij de nodige leiding miste.’

Waarna Broedelet weer een briefje schrijft, waarin ze zich verontschuldigt. ‘Gelukkig zit hij er zelf ook nogal mee in en is vol goede voornemens.’

De klassieke biecht van de spijbelaar om iedereen tevreden te stellen.

‘Stevige handdruk, en kop hoog hoor!’

Op 7 juli 1948 krijgt ze een brief van school, waarin rector Gunning tot zijn spijt moet berichten ‘dat wij Uw zoon niet hebben kunnen bevorderen naar een hogere klasse’.

Onderaan de brief, in een PS: ‘Wij achten het dringend gewenst dat Remco ergens buiten Amsterdam in een goed internaat komt.’ Gevraagd wordt ook of Remco zich met de rector contact wil opnemen.

Dat doet Remco niet, gezien de brief die Gunning hem, met gevoel voor pathetiek op 18 juli 1948 stuurt.

‘Beste Remco, dezer dagen heb ik telkens op je zitten wachten. Hadden wij niet afgesproken dat je nog eens aan zou komen? Waarom is dat niet gebeurd? Denk niet dat ik je loslaat of laat schieten. Geen kwestie van. Wij hebben samen daarvoor teveel doorgemaakt. En eens zullen wij samen ook de goede weg vinden die jij gaan moet.’

Gunning rekent op een brief van Remco. ‘Stevige handdruk, en kop hoog hoor!’

In het mapje van het Stadsarchief zit geen antwoord van Remco Campert aan rector Gunning. Het laatste documenten is het eindrapport in de zomer van 1948 met de opmerking: ‘Afgewezen en nu voor de tweede keer, dus…’

Remco Campert kwam vanaf niet weer terug op het Amsterdams Lyceum. Ook ging hij niet naar een internaat, een paar jaar later, in 1950, richtte hij met Rudy Kousbroek het tijdschrift Braak op, en begon een lange literaire carrière.

Over zijn tijd op school zei hij in een stuk van journalist Patrick van de Hanenberg in het tijdschrift Ons Amsterdam: “Hoewel het vlak na de bevrijding was, had ik het idee in een ruimte verzeild geraakt te zijn waarin de vrijheid aan banden was gelegd. Achteraf bezien lag dat natuurlijk niet aan de school. Ik wilde niet leren. Ik was al een drop-out toen dat begrip nog niet bestond.”

Eric Heijselaar bergt de documenten weer op in de map, doet de map in de doos en stopt de doos weer onder zijn arm. Een nieuw of ander licht werpt de inhoud ervan niet op het leven van Remco Campert. “We zien in de documenten een jongen die zijn eigen gang wil gaan, die al weet wat hij wil, namelijk schrijven,” zegt Heijselaar. “Daar heeft hij de school niet voor nodig. Maar het is leuk om originele handgeschreven briefjes van de jeugdige Remco Campert in handen te hebben, en zo dicht bij hem te komen. Dat is toch een historische sensatie. En hij leeft nog, hoor. De zoon van een vriendin heeft net examen gedaan. Hij las voor zijn lijst Het leven is vurrukkulluk en vond het ontzettend herkenbaar als hij naar zijn eigen vriendengroep keek. En die roman verscheen ruim zestig jaar geleden.”

Het dossier van Remco Camperts tijd op het Amsterdams Lyceum is in te zien op de site van het Stadsarchief: https://archief.amsterdam/inventarissen/details/902/path/9.1.4.8