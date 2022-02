Actrice Saskia Temmink: ‘Ik zie graag meer beelden van vrouwen in de stad, en dan niet in de vorm van naakte muzen’

Saskia Temmink bij de Nieuwe Amstelbrug, waar haar vader altijd met een bakfiets met brood reed. Beeld Sophie Saddington

Mijn buurt

“Ik begon ooit in de stad in een kelder op de Weteringschans met een dronken huisbaas, maar ik woon nu al meer dan twintig jaar in De Pijp, tussen de Amstel en de Van Woustraat. In een oud winkelpandje, leuke stijl, met van die trappetjes enzo, een etalageruit en wel wat achterstallig onderhoud. Beneden slapen, boven wonen. Ik zit dicht bij het uitgaansleven, maar het is ook een knus woonbuurtje. Vroeger gebruikte ik de hele stad, maar ik word steeds meer een buurtmens. Lekker pingpongen in het Sarphatipark met mijn dochter van elf.”

Kerk

“De Dominicuskerk in de Spuistraat. Ik heb daar heel goede herinneringen aan. Mijn ouders namen me mee tussen kerst en oud en nieuw, daar werden dan allemaal knutseldingen georganiseerd, en simultaan geschaakt. Ze brachten soep rond, mensen wilden allemaal goed doen. Ik werd daar exceptioneel blij van. Zou dat er nog zijn? Ik hoop het.”

Interieur van de Dominicuskerk. Beeld Sophie Saddington

Theater

“Alle theaters zijn geweldig, sowieso, dat het weer kán! Ik hou van de tweedecircuit-theaters, de kleine en middelgrote; dat je wat dichter op het publiek staat. Ik ben blij dat we straks in het DeLaMar staan en ik Clara Schumann speel. Componiste, pianiste, moeder van acht kinderen. Ze trad al op haar achtste op en is altijd concertreizen blijven maken, ook na de dood van haar man Robert. Mede door haar is zijn werk levend gebleven. Een geweldig sterk wijfie.”

Plek om de sporten

“Skaten of hardlopen langs de Amstel naar Ouderkerk. Dat doe ik sinds twee jaar met mijn vriend en probeer twee keer per week te halen. De ene keer gaat het natuurlijk beter dan de andere keer. Anders is er altijd nog yoga bij SportCity.”

Lekkerste broodje

“Mag dat in combinatie met het beste terras van de stad? Dan eten mijn dochter en ik een broodje met zalm, roerei en rucola bij tHuis aan de Amstel in Oost. Buiten én binnen is het daar geweldig om af te spreken.”

Broodje zalm met roerei bij tHuis aan de Amstel. Beeld Sophie Saddington

Mooi van lelijkheid

“Tussen de Rembrandt- en Breitnertoren is een onooglijke, winderige plek, maar omdat het toch een ijkpunt is daarom mooi: ik ben bijna thuis. Het heeft ook ietsje van New York, ook een favoriet.”

Standbeeld

“Vrouw met stola, vlak bij het Koningsplein. Die vrouw is de echtgenote van de maker van het beeld, kunstenaar Pieter d’Hont. Ik wil hier een lans breken voor meer beelden van vrouwen in de stad, en dan niet in de vorm van naakte muzen. Vele vrouwen deden veel werk voor mannen, en daar zie ik in het stadsbeeld bar weinig van terug.”

Ik voel me Amsterdammer omdat

“Ik een lange lijn heb met de stad, sowieso via mijn grootouders en ouders. Mijn ouders leerden elkaar kennen op een nieuwjaarsfeest in kerk De Krijtberg op het Singel. Ik ben in het Gemeentearchief gaan graven in mijn familiegeschiedenis en kwam van alles tegen over hoe het was om hier te leven. Zo bracht de vader van mijn opa een dronkenlap die ergens op de gracht wilde inbreken eigenhandig naar de politie.”

Lied over Amsterdam

“Er is een Amsterdammer doodgegaan, liefst de versie van Johnny Kraaijkamp. Dat werd gedraaid op de begrafenis van mijn opa. Net voordat hij stierf, kon hij nog zeggen dat hij dat graag wilde.”

Restaurant

“Alles in Noord; Pllek, de Goudfazant, Het Schoolhuis in Holysloot – overal waar nog dat pioniersgevoel heerst. En een vriendin tipte laatst het Japanse ramenrestaurant Betsubara. En terecht.”

Betsubara Japanese Kitchen. Beeld Sophie Saddington

Geheim adresje

“Ik heb een paar keer mijn verjaardag gevierd op een plek aan de Amstel, richting Ouderkerk. Als je de kruising met de A10 hebt gehad en dan ongeveer anderhalve kilometer verderop. Daar heb je een oprijlaantje naar een veld met walnotenbomen, picknicktafels, je kunt er een hangmat ophangen. Wij hebben er gezeten op kleedjes, tussen een en al fluitenkruid en boterbloemen. Perfecte adresje.”

Met pek en veren de stad uit

“De dark stores, de huisjesmelkers. Vooral die laatste categorie. De macht die zij hebben maakt dat ze je zó lang tergen dat je weg wilt gaan. Ik huur ook, ja, en al lang, waardoor ik een huurtje van niks betaal – mijn redding als kunstenares. Van het hele rijtje huizen in mijn straat is de benedenverdieping verkocht voor richting een miljoen. Logisch dat ze mij eruit willen hebben. En dus spelen ze met dat achterstallig onderhoud. Vrij verschrikkelijk. Soms denk ik: moet ik niet op zoek naar iets moderners, iets schoners? Maar ja, de plek hè? En de prijs.”

Wil altijd nog

“Meedoen aan de skateavonden op vrijdag. Maar ja, ik wil nog zoveel dingen, de vraag is: ga ik dit nog doen met dit oude lijf en die tramrails waarin je terecht kunt komen? Wie weet sluit ik nog eens aan.”

Mooiste brug

“Ik kon niet kiezen, dus ik heb mijn dochter en mijn vriend om hulp gevraagd. We kwamen tot drie: de Nieuwe Amstelbrug, bij de Ceintuurbaan, waar mijn vader, toen hij op zijn zeventiende een bijbaantje had, met zijn kar van Bakkerij Bartels zo moeilijk tegenop kwam. Mijn dochter koos de Magere Brug, omdat ik daar vlakbij woonde toen ik zwanger was van haar. En mijn geliefde die op IJburg woont kwam met: ‘En de brug naar IJburg dan? Die verbindt ons.’ En zo is het.”