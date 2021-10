Actrice Sam Ghilane: ‘Bij lekker weer zit ik bij de Zuiderkerk met koffie en een boekje’

Sam Ghilane op de Jozef Israëlskade. Beeld Nina Schollaardt

Mijn Buurt

“De Pijp. Daar heb ik echt een buurtgevoel; ik ken bijna iedereen in mijn straat. Ik weet nog dat er een Marokkaanse bakker en een videotheek waren in de Van Wou­straat. Nu is De Pijp al heel lang in overgang en heeft de buurt precies een goede mix van gekke dingen.”

Mooiste plek

“De Jozef Israëlskade. Er zijn allemaal bloesems geplant waardoor de hele straat roze kleurt. Het is mijn oude buurt, en op een van de hoeken woont mijn vader. De Diamantbuurt kent een rijke geschiedenis, er hebben veel Joden gewoond – van mijn moeders zijde ben ik Joods. Aan de Jozef Israëlskade heeft mijn familie nog ondergedoken gezeten, tot ze werden ­verraden.”

Het ITA op het Leidseplein. Beeld Nina Schollaardt

Theater

“De afgelopen weken heb ik De dokter bij ITA gespeeld. Daardoor heb ik het gebouw en de mensen leren kennen. Maar ik ben echt groot geworden in Frascati. Veel van mijn theatervrienden spelen daar vaak. Het is echt een thuisbasis.”

Gemist in coronatijd

“Ik vond de rust heel fijn. Het enige wat ik heb gemist, is het theater. Door corona heb ik pas echt gemerkt dat het zo’n groot onderdeel van mijn leven is. De interactie met mensen die kunst maken, was ineens weg. ­Theater geeft je veel om over na te denken. Tijdens het spelen van De dokter zat er weer een grote groep mensen in de zaal; dan voel je de energie.”

Mijn stad

“Tot mijn zesde woonde ik in de polder bij de Zaanse Schans. Daarna gingen mijn ouders uit elkaar en was ik elk weekend bij mijn vader in Amsterdam. Het voelt echt als mijn stad. Ik heb hier altijd de vrijheid gevoeld om mezelf te kunnen ontdekken. Er zijn zo veel mensen die zich gek kleden en gekke shit doen. Daardoor ben ik zelf ook minder terughoudend met dingen uitproberen, met wat ik wil dragen en wat ik vind. Daar is veel ruimte voor.”

Café

“Bij De Balie kan ik de hele dag wel zitten. Het is een plek waar heel lieve mensen werken die geëngageerde dingen doen. Ze hebben een goede programmering en er zitten vaak acteurs, journalisten en schrijvers. Ik vind het leuk om er te zijn omdat ik daar het gevoel krijg in ­contact te staan met de stad.”

Wijnbar Glou Glou in De Pijp.

Uitgaan

“Ik ben nooit een uitgaanstype geweest, maar als ik met vrienden afspreek, is dat vaak voor een wijntje bij Glou Glou. Ik heb daar ook gewerkt. Ze hebben uitsluitend natuurwijnen. Met respect voor de natuur omgaan vind ik belangrijk, en de smaak van die wijn is heel bijzonder.”

Museum

“Het Stedelijk, omdat ik van moderne kunst hou en ze daar gedurfde keuzes maken. Ik kan er ook met mijn dochter heen. Het is fantastisch om naar werk van Karel Appel te kijken, of je nu drie of zestig bent.”

Amsterdam voor kinderen

“Deze zomer hebben we het Beatrixpark ontdekt, waar je een pierenbadje hebt. Die plek voelt heel volks, omdat allerlei soorten mensen er met hun kinderen komen.”

Geheim adresje

“Het grote plein bij de ­Zuiderkerk. Er wonen mensen omheen, maar er zit nooit iemand. Het is een gek, stil plekje midden in het centrum. Ik vind het lekker om bij lekker weer tegen de kerk aan te zitten met koffie en een boekje.”

Italiaanse eetwinkel Alberto Pozetto op de Eerste van der Helststraat. Beeld Nina Schollaardt

Lekkerste broodje

“Bij Alberto Pozzetto in De Pijp heb je heel lekkere broodjes caprese. Al moet ik daar binnenkort afscheid van nemen, want ik ben bezig met vegan worden. Gelukkig is de koffie er ook fantastisch.”

Een avond op stap met...

“Loek Zonneveld, de overleden theater­recensent van De Groene Amsterdammer. Een heel lieve man; ik mis hem. Hij keek met zo veel liefde naar acteurs en theaterstukken. Ik zou wel een avondje met hem naar een voorstelling willen en dan napratend door de stad willen wandelen.”

Favoriete vervoermiddel

“Mijn fiets is me heilig. Toen mijn dochter werd geboren, heb ik een best wel dure gekocht. Ik vind fietsen het leukst als zij bij mij voorop zit. Je ontdekt dan met elkaar de stad. Het is in Amsterdam ook gewoon by far de makkelijkste manier om ergens te komen.”

Restaurant

“The Meets. Ik ga erheen omdat ze heerlijke vegan gerechten bedenken. Het leuke aan hun ­concept is dat er voor iedereen iets is, of je nu vegan of vegetarisch eet of juist vlees wil.”