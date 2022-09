Actrice Sallie Harmsen (33): ‘Ik ben in de VS een babyvis, niet de grote vangst’

Actrice Sallie Harmsen (33) beseft sinds het overlijden van haar moeder pas echt waar het leven om gaat: andere mensen. En de natuur. Als ze na een periode in het buitenland weer in het verkavelde Nederland komt, kan ze bijna niet meer ademen. ‘We gaan regelrecht de afgrond in, kijk hoe mis het overal gaat.’

Sallie Harmsen (33) woont in Noord, met in de verte uitzicht op het Vliegenbos. De begroeting is vrolijk: “Hi! Goedemorgen! Gooi je spullen maar op de bank. Ik heb chocoladecroissantjes gehaald bij bakkerij Ex, een heel goede bakker hier in de buurt. Ik heb het mijne natuurlijk al op.”

Ze is zo blij met dit huis, zegt ze dan. Toen ze het kocht, een jaar of vijf geleden, maakten haar vrienden haar uit voor idioot. Noord. Een uithoek. “We komen je nooit meer opzoeken, het is echt te ver, zeiden ze dan. Nu zijn ze hier allemaal de hele tijd, want al het nieuwe en hippe gebeurt in Noord, lijkt het wel. De binnenstad is zo veranderd. In de Nieuwmarktbuurt, waar ik opgroeide, lopen twee keer zoveel toeristen rond als in mijn jeugd. Maar goed, laten we niet meteen gaan klagen over de stad. De film.”

Die film, Zee van tijd, geregisseerd door Theu Boermans, opent het Nederlands Film Festival. Het is een gefictionaliseerd liefdesverhaal en een drama gebaseerd op de verdwijning in de Atlantische Oceaan, eind jaren zeventig, van een jongetje dat met zijn ouders een paar jaar over de wereld zeilde. Harmsen speelt de moeder van de kleuter, die in de film Kai heet.

Het is wel raadzaam je zakdoek niet te vergeten.

“Aan het begin al huilen, hè? Met dat nummer, Many Rivers to Cross. Meteen een sicke tearjerker. Het is waargebeurd, dat jongetje is echt verdwenen. Tegelijk blijft het zo onwerkelijk. De mensen in de film woonden al jaren op het water, aangewezen op zichzelf en elkaar. Ze wisten goed wat ze deden, waren gewend rond de boot te zwemmen, dat deden ze altijd. Op de dag van het ongeluk was het rustig, zonnig weer. Er stond nauwelijks wind. Ineens was het jongetje weg, terwijl ze hem een paar minuten eerder nog zagen. Hij bouwde wel een bootje. Misschien wilde hij het te water laten en is hij erachteraan gekukeld. Niemand weet het.”

Heb jij akelige herinneringen aan water?

“Ik heb één keer iets meegemaakt, als kind van een jaar of zes. Tijdens een verjaardagspartijtje gingen we zwemmen in het IJsselmeer. Het was mooi lenteweer, maar nog wel fris. Het water was koud. Ik ben supergevoelig voor kou; weinig vet op mijn lichaam en een trage bloedsomloop, waardoor ik niet snel opwarm. We zwommen, ik kreeg het steeds kouder en ineens kon ik niet meer bewegen. Ik raakte in paniek, wilde om hulp roepen, maar ik kon ook geen geluid meer voortbrengen. Steeds dieper zonk ik weg. Het water stroomde mijn mond in. Ik probeerde omhoog te komen, maar dat lukte niet. Gelukkig keek een vriendinnetje, Josi, om. Zij zag me worstelen, zwom terug en trok me mee naar de kant, met haar zes jaar. Echt fantastisch. Ik heb mijn leven aan haar te danken, dat weet ik zeker.”

Weet je nog hoe je moeder reageerde toen ze het hoorde?

“Dat weet ik nog precies. Ze was woedend. Dat snap ik wel. Aan de andere kant: een ongeluk kan altijd gebeuren, je hoeft er geen achteloze ouder voor te zijn. Dat zie je ook terug in de film. Die ouders waren niet onverantwoordelijk of onbesuisd. Juist niet. Ze waren op weg naar huis omdat hun zoon de leeftijd had dat hij naar school moest. Op de boot waren ze constant met hem bezig. Voor hetzelfde geld gaat zo’n reis wel goed, die kans is natuurlijk vele malen groter. Als een kind dan toffe dingen gaat doen als het volwassen is, zegt iedereen: vind je het gek, hij heeft ook een geweldige jeugd gehad, vol vrijheid en avontuur, hij heeft zich echt kunnen ontwikkelen.”

Hoe was jouw opvoeding, in dat opzicht?

“Ik ben vrij opgevoed in de zin van: probeer vooral van alles uit en als je op je bek gaat, heb je iets geleerd. Dat helpt je een sterk individu te worden, iemand die nadenkt, durft, maar niet onbezonnen is of naïef.”

Wat merk je daar nu nog van?

“Als je alleen reist bijvoorbeeld. Ik ben talloze keren in mijn eentje op reis geweest, maanden soms, naar landen ver van hier. De laatste tijd merk ik dat ik daar best wel klaar mee ben. Toevallig had ik het er gisteren nog over met mijn vriend. Al dat reizen heeft me gebracht bij de conclusie dat ik gelukkiger ben als ik dingen kan delen. Het is fantastisch om je zelfredzaam en autonoom te weten, geen angst te hebben voor stilte en afzondering, daar poëzie in te vinden zelfs. Maar als ik over een bergpas rij met tranen van ontroering in mijn ogen door de schoonheid van de natuur, denk ik nu toch: ik wil dit doen met iemand die ik ken en die mij kent.”

“Tijdens lange roadtrips door verlaten delen van Amerika was ik ook altijd dolblij als ik met een pompbediende kon praten. Ik vind het een prachtige realisatie dat contact met anderen mij voedt. Het heeft vast te maken met de menselijke drang naar bestaansrecht: iemand ziet mij en ik zie mezelf gereflecteerd in de blik van die ander.”

Hoe kwam je tot reizen in je eentje?

“Ik had altijd het verlangen mijn grenzen te verleggen. Toen ik de leeftijd kreeg dat zelfstandig te doen, kon er vaak niemand mee. Omdat het niet uitkwam, omdat iemand net het budget niet had. Dan ging ik alleen. Zo is het eigenlijk begonnen. Vrij praktisch. Ik denk nu wel dat ik mezelf ook wilde laten zien dat ik het kon.”

Beeld Robin de Puy

“Mijn eerste lange reis alleen was in Zuid-Amerika, na de toneelacademie. Niemand die ik tegenkwam wist iets van mijn achtergrond en familiegeschiedenis, wat ik had gestudeerd, wie mijn vrienden waren, tot welke sociale klasse ik behoorde, wat mijn stijl was. Ik had alleen jongenskleren mee en mijn haar was donker geverfd, want ik wilde onopvallend zijn. Het was verfrissend te merken dat er nog steeds iemand zit als je je ontdoet van alle dingen waaraan je je identiteit ontleent. Wie die persoon dan is, je kern eigenlijk, is best interessant om eens naar te kijken. Het leidt tot een mate van zelfacceptatie. Ik werd er wel rustig van.”

Was je nooit bang?

“Soms wel. Maar als je alleen reist, gaat je instinct op scherp staan, zeker als vrouw: je zintuigen functioneren beter dan ooit. Ik ging nooit in tegen wat ik instinctief voelde. Dat werkte. Je kunt natuurlijk pech hebben, ook als je luistert naar je instinct, maar dat heb ik nooit meegemaakt.”

Heeft je opvoeding daaraan bijgedragen?

“Zeker. Mijn moeder zorgde voor een veilig kader, maar ze vertrouwde er altijd op dat ik in staat was mijn eigen beslissingen te nemen en conclusies te trekken uit de consequenties van die beslissingen.”

Was je alleen met haar?

“Mijn ouders waren gescheiden, maar ik woonde ook nog met een broer van anderhalf jaar ouder. Mijn vader woonde gelukkig ook in de Nieuwmarktbuurt. Het was een heerlijke plek om op te groeien. Een eilandje met een bijzondere sociale cohesie, opgebouwd door de bewoners.”

Woont je moeder er nog?

“Ze leeft niet meer. Ze was ziek en is in 2018 overleden. In mijn beleving is het korter geleden. Dat komt ook door de pandemie misschien, door die rare tijdsbeleving.”

Ze is even stil. Dan zegt ze: “Het is ook raar om te voelen dat je de volgende in de rij bent, en dat de bron uit wie je voortkomt niet meer op de aarde is. Natuurlijk draag ik mijn moeder in me, op allerlei plekken en momenten vind ik haar terug, maar ik kan niet meer bij haar op schoot kruipen. Dat mis ik wel soms. Ik heb een liefdevolle relatie met mijn vader, hij is een veilig ouderbastion, maar dat vrouwelijke van een moeder, dat is wel iets unieks.”

Was je intensief betrokken bij haar sterven?

“Met hulp van thuiszorg hebben mijn broer, mijn vader en ik haar thuis verzorgd, tot het einde toe. Het plaatste mijn leven in een ander perspectief. Andere mensen en de natuur zijn voor mij de belangrijkste dingen in de wereld, dat voelde ik heel sterk toen mijn moeder ziek werd en stierf. Haar dood temperde geldingsdrang en ambitie.”

Nog steeds?

“Ja. Het is mooi als mijn werk overvloeit in wat er voor mij het meest toe doet, maar carrière maken alleen zegt mij niets. Gelukkig heb ik een vak dat de kans biedt andermans lijden en keuzes inzichtelijk te maken. Ik denk dat je daarmee een bijdrage kunt leveren aan empathie en verbinding tussen mensen die anders zijn, die elkaar niet kennen en niet meteen begrijpen. Als dat lukt, heeft spelen zin.”

Beeld Robin de Puy

“Een mooi voorbeeld uit Zee van tijd vind ik de scène op de boot nadat de ouders lang naar Kai hebben gezocht. Ze zitten tegenover elkaar te stamelen over het houten zeilbootje dat hij aan het knutselen was: zat er een touw aan? Ja, weet ik niet, nee, of wel misschien, ik weet het niet. En dan roept zij: ‘Ja, maar jij liep daar! Ik zat hier!’ Hij zegt: ‘Ik was bezig en ik keek niet, want ik dacht: jij bent daar toch?’ Dat soort zinnen vertolken zo goed de paniek, de verwarring en het wanhopig proberen iets grijpbaars terug te halen, in een staat van dagen niet geslapen, stoned van shock, trauma en verdriet, in de brandende zon die je huid kapot brandt zonder dat je het voelt. Ik kan me niet voorstellen dat je als kijker niet denkt: ja, zo gaat het natuurlijk. Prachtig geschreven en daardoor ook fantastisch om te spelen.”

Beoefen je het vak zoals je voor ogen had?

“Dat weet ik niet precies. Ik heb me altijd kunstenaar gevoeld, dat weet ik wel, en nu geef ik daar uiting aan via spelen en beeldende kunst. Als ik niet draai, ben ik altijd in mijn atelier, hier vlakbij. Het is een veilige ruimte waar ik in een flow kom die heel privé is, niemand heeft er iets over te zeggen. Mijn kunst is míjn verhaal. Wat ik meemaak, komt naar buiten in mijn atelier.”

“Als ik speel, ben ik alleen het kanaal waar een verhaal doorheen sluist. Dat doe ik door mijn techniek los te laten op het materiaal dat ik krijg aangereikt. Daar stop ik natuurlijk ook ziel en zaligheid in, maar verder heeft het gek genoeg niet zo veel met mij te maken, het is een minder persoonlijk vak dan dat van beeldend kunstenaar.”

Als actrice werk je al jaren veel in het buitenland. Vind je het fijn om thuis te komen?

“Hier wel. Dit huis is heerlijk, en dit stuk van de stad ook, dicht bij het bos. Ik vind het wel moeilijk dat Nederland nauwelijks nog wildernis heeft. Als ik het verkavelde landschap weer zie na een periode in het buitenland, kan ik bijna niet meer ademen. Al die rechthoeken. Daar word ik echt verdrietig van. Zo omgaan met de natuur is totale waanzin. Wildernis is essentieel voor alles, inclusief onszelf. Biodiversiteit is de enige weg vooruit. Dat weten we al zo lang en toch valt het kwartje maar niet.”

“We gaan regelrecht de afgrond in, kijk hoe mis het overal gaat, maar mensen denderen gewoon door: meer fossiele brandstoffen, meer ontbossing – onvoorstelbaar. Collectieve zelfmoord voor wat? Meer geld? Meer spullen? Het is niet eens een idee dat werkt. Als de wereld onleefbaar wordt, heb je niets meer aan je knaken en je designergympen. Je kunt ze niet omtoveren in drinkwater of schone lucht. Aan de natuur ligt het niet, hè. Die is superveerkrachtig. Kennis over hoe we de aarde kunnen redden, en hoe we de aarde kunnen helpen zichzelf te redden, is er ook in overvloed. Het wachten is op massale investeringen om met die kennis te doen wat nodig is, wat niet kan wachten.”

Diepe zucht. “Nou ja, ik zou het wel weten als ik het voor zeggen had, of superrijk was.”

Probeer je iets concreets te doen?

“Ik doneer aan allerlei betrouwbare organisaties die hard bezig zijn verschil te maken, zoals Stand for trees, en ik probeer mezelf te onderwijzen. In januari begin ik met een opleiding over ecologie. Ik volg cursussen over voedselbossen, paddenstoelen en de samenhang tussen alles in de natuur. Het klinkt misschien zweverig, maar dat is het juist niet, het is zo logisch als wat. Als je een gat maakt in de ecologische cirkel, stroomt het niet meer, dat is wat nu gebeurt. Mensen moeten zich er bewust van worden dat planten en dieren samenwerken in een ecosysteem waar ook wij een onderdeel van zijn.”

Beeld Robin de Puy

Haar stem krijgt een wat fellere toon. “Alles waar we onze zinnen op zetten, komt uit de natuur. We zijn niets, helemaal nergens, zonder. En we kunnen het hè, we hebben er een goed instinct voor meegekregen. Alleen staat dat instinct niet meer aan. Dat hoeft ook niet als alles om je heen kunstmatig lijkt te zijn gecreëerd door mensen.”

Valt het je zwaar om dat wat je leert op die cursussen te rijmen met een internationale filmcarrière?

“Het is voor iedereen moeilijk rechtlijnig te leven. Natuurlijk, ik heb ook nog gas, ik wil graag af en toe douchen en ik ben ook hypocriet in bepaalde dingen. Zo vlieg ik vaak. Ik doneer dan wel elke keer aan de bossen, maar niet vliegen is beter. Dat zit me enorm dwars. Maar ja, ik wil mooie dingen maken. Dat is de bottomline.”

Je zou niet naar Hollywood vliegen voor een rol in de zoveelste romantische komedie?

Ze maakt een afwerend gebaar. “Je kunt altijd iemand die een oncomfortabele waarheid verkondigt onderuithalen door diegene aan te vallen op persoonlijke tekortkomingen. Dat zijn flauwe tegenwerpingen van mensen om niets te hoeven doen, en voor je het weet heb je het over heel iets anders. Ik wil niets liever dan meegaan in een gezamenlijke beweging in de juiste richting, maar de politiek, de multinationals en de grote banken zouden hier eerst bepalende stappen in moeten zetten die echt zoden aan de dijk zetten. Dat kunnen wij niet, daarvoor zijn we afhankelijk van de autoriteiten. Ik kan wel self-sustained in het Vliegenbos gaan wonen, maar dat is helaas de oplossing niet.”

“Om op je vraag terug te komen: ik ben niet vies van verschillende genres. Ik zou ook best een romantische comedy willen doen. Als het script maar goed is. Zoals ik net al zei: ik wil waardevolle dingen maken. Gebeurt dat in Nederland, dan word ik daar gelukkig van. Als het in het buitenland is, zal ik daarop afgaan.”

Is het voor filmmakers nog steeds fijn dat Amerika bestaat?

“Zeker. Amerikaanse makers zijn eager op nieuwe dingen. Wat je wil maken hoeft niet op iets te lijken wat al bestaat en wat herkenbaar is. Ik ben in de VS een babyvis, niet de grote vangst, niet de new hot ticket in town, maar ze gaan wel lekker op Europeanen, op een soort realness waar ze naar op zoek zijn. Als je vrij nuchter bent, zien ze dat al snel als: you’re so real. Ik kan het niet echt serieus nemen. Of althans, ik neem ze wel serieus, maar ik deel die cultuur en die stigma’s niet, dus ik ben ook niet zo vatbaar voor de adoratie die erbij hoort. Ik denk gewoon: oké, mag ik het script lezen?”

Heb je het gevoel dat je daar meer moet voldoen aan een uiterlijk eisenpakket?

“Ik heb er weinig last van, maar het is natuurlijk sowieso enorm aanwezig in de filmwereld. Het is om te beginnen al een visueel beroep, en door sociale media wordt de druk op hoe je je presenteert steeds heftiger. Toch denk ik dat acteurs die zich er niet naar schikken meer respect krijgen. IJdelheid is de grootste vijand van een acteur, want ijdelheid is verbonden met je ego en als je een rol goed wil vertolken moet je ego loslaten.”

Op haar telefoon laat ze een paar schilderijen zien die ze onlangs heeft geëxposeerd bij de Cristel Ballroom Gallery op de Geldersekade. “Ik gebruik Insta voornamelijk om er kunst op te zetten en af en toe een promotiefoto voor iets waar ik een rol in heb. Ik sluit me ook wel een beetje af voor dat socialmediagedoe. Iemand zei een keer tegen me: ‘De wolf die je voedt, groeit.’ Ze bedoelde: datgene in jezelf wat je voedt gaat meer ruimte innemen. Als je twijfelt over je schoonheid en je gaat dat sterken met nog meer selfies en nog meer filters, dan wordt die twijfel groter.”

Wie zei dat tegen je?

“Mijn psycholoog.”

Ze begint te lachen. “Ik vind het een mooie beeltenis. Wij dragen allemaal een wolf pack in ons mee, en elke wolf vertegenwoordigt een ander stuk van ons.”

Had het een zin voor jou van je moeder kunnen zijn?

“Misschien wel. Mijn moeder was een gevoelig iemand met veel gevoel voor kunst en natuur. Dat heeft ze me meegegeven, als wolf om te voeden. Naast zelfstandigheid. Altijd zeggenschap over je eigen leven behouden. Daar probeer ik naar te leven, of dat nu in de wildernis is, in mijn atelier of ergens op een filmset.”

Beeld Robin de Puy