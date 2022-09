Actrice Melissa Drost: ‘Slotervaart is niet per definitie mooi, maar het is wel een heel fijne plek om te wonen’

Onder kinderen is Melissa Drost (37) eerder bekend als YouTubester Juf Roos. Dit najaar is ze in de bioscoop te zien in de film Kwestie van geduld. Ze is gek op hummus, eet graag bij De Japanner en heeft een hekel aan fatbikes.

Restaurant

“Mag ik drie favorieten noemen? Ik ga graag naar De Japanner, en dan het liefst in West. Ik heb Japanologie gestudeerd en ben gek op goed Japans eten. Daarnaast ben ik een enorme hummusfreak en die van Neni is om van te watertanden. Net als hun desserts trouwens. En ik kom heel graag in Zoldering aan de Utrechtsestraat. Ze hebben een kleine kaart en de eigenaar maakt met iedereen een praatje. Je krijgt gelukkig geen ingewikkelde kunstwerken op je bord, maar ongelooflijk lekkere gerechten die met veel zorg zijn bereid.”

Kroeg

“Café Cook, dat verstopt zit aan het James Cookplein, achter de Jan Evertsenstraat. Je moet het maar net kennen. Ik had er ooit mijn eerste date met mijn vriend. We zouden even koffie drinken, maar ver na sluitingstijd zaten we nog steeds te zwijmelen. Het personeel heeft ons – heel lief – laten zitten. We hadden niet eens door dat ze aan het opruimen waren.”

Beeld Nina Schollaardt

Mijn Buurt

“Ik woon sinds 2014 in Slotervaart, een van de laatste plekken in de stad is die nog niet is gegentrificeerd. Toen ik van Oud-West hiernaartoe verhuisde dacht ik: waar moet ik koffie drinken? Inmiddels ben ik van Slotervaart gaan houden omdat het zo onbedorven is. Je vindt hier geen Amsterdamse School en het is niet per definitie mooi, maar het is wel een heel fijne plek om te wonen.”

Favoriete winkel

“Ik word heel erg hebberig van Misc. Ze verkopen prachtige dingetjes die je niet echt nodig hebt, maar toch graag wilt hebben. Zoals een pennenbakje, of een gum uit Japan.”

Speciaalzaak

“Toen ik in de buurt van de Ten Katemarkt woonde, deed ik mijn boodschappen daar. Zo ontdekte ik hummuskraam De Gouden Tent; sindsdien kan ik niet meer zonder. Ik heb altijd de mangohummus in huis, maar ik moet zeggen: die met Iraanse kruiden is ook erg lekker, net als hummus met gegrilde groenten en – jawel – pompoenhummus. Dat klinkt niet zo spannend, maar de granaatappelpitjes die erin zitten maken het verrassend fris. Ik heb er de afgelopen jaren serieus veel geld uitgegeven.”

Beeld Nina Schollaardt

Modewinkel

“Op de Kinkerstraat, richting de Bilderdijk, zit Indianaweg. Je hebt van die kilo-vintagewinkels, maar dit is het tegenovergestelde: je vindt er een zorgvuldig selectie vintagekleding. Nog zo’n mooie winkel is WhatTheF aan de Roelof Hartstraat, waar ze mooie duurzame merken verkopen.”

Kapper

“Voor een bezoek aan mijn Braziliaanse kapper Gleiton Pedro moet ik een hele dag uittrekken. Dat is geen straf, want hij is expert in Braziliaanse balayage die heel langzaam en mooi uitgroeit en zijn vrouw maakt de allerlekkerste Braziliaanse pasteitjes, die je krijgt voorgeschoteld tijdens het verven en knippen. Mijn dochter vraagt weleens: wanneer ga je weer naar de kapper, want ik heb zin in die pasteitjes.”

Beste plek om te sporten

“Vorig jaar zou ik hebben geantwoord: niets, want ik haatte sporten. Ik vond het zonde van mijn tijd en las nog liever een boek. Onlangs ben ik samen met een vriendin verslaafd geraakt aan PLTS en opeens sport ik drie keer per week – helemaal out of character. De lessen zijn zwaar en ik voel me sindsdien goed – zoveel fysiek als mentaal. En na afloop beloon ik mezelf en ga ik naar Ikaria op Kwakersplein, voor koffie met getoast bananenbrood, Griekse yoghurt en fruit.”

Met pek en veren de stad uit

“Steeds vaker zie ik mensen, zelfs kinderen van een jaar of dertien, rondracen op van die afschuwelijke elektrische fatbikes. Dan denk ik: what the fuck, je kunt toch gewoon fietsen? Ik vind ze niet stoer, ze rijden te hard en zijn ook nog eens gevaarlijk omdat je ze niet aan hoort komen.”

Laatste keer de stad uit

“Ik was laatst bij het Henschotermeer, midden in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Dat is echt fantastisch: een soort kruising tussen Zweden en Thailand, zo mooi is het. Daar voelde ik me opeens een onwijze Amsterdammer. Ik ontmoette er mensen die supervriendelijk en rustig waren. Amsterdammers zijn fantastisch, begrijp me niet verkeerd, maar toch een stuk ongeduldiger.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat…

“Ook ik ben door de jaren heen ongedul­diger geworden. Maar ik merk ook dat ik ongewoon trots ben op Amsterdam en dat ik het wil beschermen, als een moeder een kind. Dat gevoel had ik niet met Haarlem, waar ik ook gewoond heb. Of met Schagen, waar ik vandaan kom.”

Amsterdam voor kinderen

“Toen mijn dochter klein was, begonnen we onze ochtend met koffie bij het pierenbadje aan het Bellamyplein en ’s avonds keerden we terug met tupperwarebakjes met avondeten. Inmiddels zijn we vaker te vinden bij het skatepark in Noord, waar ze skateles heeft.”