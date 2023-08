Actrice Markoesa Hamer: ‘Na deze expositie in Het Schip vallen dingen op straat op die je daarvoor niet zag’

Beeld Lennert Dickhoff

Stefanie van Leersum is actrice. Ze tipt het Museum voor Onbedoelde Kunst op de NDSM-werf

“Ik raad iedereen het Museum van Onbedoelde Kunst aan. Dat is een concept waarbij tours worden gegeven in verschillende delen van Nederland, zoals op de NDSM-werf. Objecten en composities die niet door kunstenaars gemaakt zijn en niet bedoeld zijn als kunst, worden in een museale context geplaatst. Zoals de oude trambanen: ze noemen het werk Dualiteit, met fictieve kunstenaar, en vertellen een verhaal over levenspaden en waarom we soms linksaf en soms rechtsaf gaan. De verbeelding van de bezoeker staat centraal. Ik heb een paar tours gelopen en het is steeds een bijzondere combinatie van filosofie en performance, die je aan het denken zet over wat kunst is. Momenteel zijn er alleen audiotours, die je downloadt via de site.”

Fjodor Jozefzoon is acteur. Hij tipt filmfestival Pluk de Nacht

“Deze zaterdag speelt op Pluk de Nacht, het filmfestival dat tot 2 sep­tember op het Stenen Hoofd staat, de IJslandse film Driving Mum, waarin een wat wereldvreemde man met zijn niet echt gezellige moeder op de achterbank door IJsland rijdt. Naast de films is er een randprogrammering, van bowlen tot kunstinstallaties tot spelletjes. Ook is er een foodtruck waar je wat kunt eten, maar je mag ook je eigen eten meenemen. Sinds dit jaar is er op de vrijdag en zaterdag na de vertoning van de film ook een grote silent disco. Je kunt op het festival een strandstoel huren voor 9,50 euro. Dat is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden, omdat je dan het beste zicht hebt. Toegang is gratis, als het regent worden er poncho’s uitgedeeld. Al is het altijd slim je paraplu mee te nemen.”

Beeld Laura Bakker

Markoesa Hamer is actrice en intimiteitscoördinator. Ze tipt de Indonesië en de Amsterdamse School tentoonstelling in Het Schip

“Dit is het laatste weekend dat je naar de expositie over Indonesië en de Amsterdamse School in Het Schip kunt. Leuk om heen te gaan, omdat je daarna ineens allerlei dingen op straat opvallen die je voorheen nog niet zag. Bijvoorbeeld in portieken en het Westerpark. Vooral in de Staatsliedenbuurt kun je goed zien hoe architecten van de Amsterdamse School inspiratie hebben opgedaan in Indonesië. Je kunt een tour doen door het museum en door de buurt. Ook na deze tentoonstelling raad ik het aan om dit museum te bezoeken; of van architectuur houdt of niet. Het is een verborgen parel waar je leert over geschiedenis en de stad. Ik heb het pas laat ontdekt, terwijl ik in mijn jeugd zo vaak in deze buurt kwam.”

Oostzaanstraat 45

PSW 26/8 curatoren Beeld Roeltje van de Sande Bakhuyzen