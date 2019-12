Actrice Maaike Martens: ‘Karakter Leidseplein is er uitgeramd’

‘Ik word totaal overmand door emoties als ik liedjes van vroeger hoor.’ Beeld Lin Woldendorp

Restaurant

“Pastis, van Anna Mol en Ingrid ‘Akkie’ Akkermans. Die twee zijn echt heerlijk, net als Pastis. Het heeft warmte, is laag­drempelig en de keuken is heel goed. Ik zit er vaak en weet dat de kans groot is dat vriendinnen kunnen binnenlopen.”

Pastis Beeld Lin Woldendorp

Café

“Vroeger ging ik vaak naar de kroeg, tegenwoordig ga ik alleen nog maar naar verjaardagsfeestjes. Kinderen, hè. Ik vind het nu fijner om met vriendinnen thuis te eten of ergens koffie te drinken. Hoef ik niet zo te schreeuwen om boven het geluid uit te komen en spreek je elkaar echt. Als ik nu er nog op uit ga, is het om te dansen.”

Lekkerste broodje

“Door mijn zwangerschap heb ik enorme cravings naar croissantjes. Zo’n lekkere vette bij Bbrood of Kaashuis Tromp.”

Mooiste museum

“Het Stedelijk Museum. De exposities zetten altijd aan tot nadenken. Ik ben er ooit overdonderd door de expositie van Bill Viola. Allemaal video-installaties; het leek wel een trip. Ik heb die middag alle krochten van mijn eigen geest gezien: schoonheid, angst, verwondering, duisternis en herkenning. En de ruimte is weergaloos.”

Amsterdam voor kinderen

“Mijn dochter vierde laatst haar verjaardag bij Happy Melons, een kinderkookcafé op de Hoofddorpweg. Ze gingen eerst met z’n allen van alles bakken en daarna aten ze het op. Ideaal, want ik had even niet zo veel puf meer voor een feestje en kon dus even bijkomen. Top toch?”

Happy Melons Beeld Lin Woldendorp

Mooiste standbeeld

“De schreeuw van Jeroen Henneman in het Oosterpark, ter nagedachtenis aan Theo van Gogh. Het symboliseert de vrijheid van meningsuiting, het grootste goed dat we hebben in Nederland. Dit beeld blijft actueel; denk aan de MeToo-beweging en de Pietendiscussie. Ik zie iemand die vanbinnen schreeuwt, maar van buiten z’n mond houdt. Zo mooi bedacht.”

Beste plek om te sporten

“Met mijn hockeyteam in het Amsterdamse Bos. Ik mis mijn team; ik heb al een heel seizoen moeten afzeggen vanwege mijn zwangerschap. Het idee van een team vind ik mooi: eerst samen zweten, dan een biertje drinken. Helemaal nu we steeds individualistischer worden, met van die OneFit-fitnesskaarten.”

Favoriet vervoermiddel

“De fiets. Lekker met de kinderen achterop over de grachten. Ik kan nu al een voorschot nemen op de nostalgie die ik later ga voelen als ik eraan terugdenk. Al vervloek ik die heuveltjes met mijn zwangere pens.”

Mooiste lied over Amsterdam

“Ik word tegenwoordig totaal door emoties overmand als ik liedjes van vroeger hoor. Aan de Amsterdamse grachten van Wim Sonneveld, bijvoorbeeld. Dat zit zo goed in elkaar en is zo melancholisch. Dan sta ik met tranen over mijn wangen mee te zingen. Het zullen de hormonen wel zijn.”

Beste speciaalzaak

“De Stofzuigerkoning in de Jan van Galenstraat. De gozer die daar achter de balie staat, is zijn eigen gewicht in goud waard. Echt een stofzuigerkoning!”

De Stofzuigerkoning in de Jan van Galenstraat. Beeld Lin Woldendorp

Mijn buurt

“Ik ga binnenkort verhuizen naar de Plantagebuurt, bij de Hortus. Daar verheug ik me zo op. Waar ik nu woon, aan de grachten, is het heel druk en niet zo gezellig. Ik wil dat de kinderen lekker buiten kunnen spelen en in het park vrienden maken.”

Favoriete Amsterdammer

“Joost van Bellen. Ik krijg goede zin van die man, omdat hij altijd op zoek is naar rafelranden en nieuwe mogelijkheden. Ook ontroert hij me, omdat hij gretig blijft en niet in het verleden blijft hangen. Ik volg hem al jaren en ben vaak naar zijn feestjes gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat wij elkaar nog weleens gaan ontmoeten.”

Wil niet dood gevonden worden

“Op het kruispunt bij het Leidseplein. Allemaal heel handig en ruim aangelegd, maar ik vind er geen bal meer aan. De gebouwen, al die Engelse borden: het beetje karakter dat deze plek nog had, is er nu echt helemáál uitgeramd.”

Leidseplein Beeld Lin Woldendorp

Met pek en veren de stad uit

“Mensen die niet uitwijken op de stoep, vaak vijftigplussers die denken dat de stad van hen is omdat ze ouder zijn en expres een elleboog stijf houden. Doe aardig.”

Mooiste herinnering

“Dronken en dansend op het dak van een kraakpand vlak bij de Dam de zon zien opkomen. Zeven jaar geleden na een avond Plukje­geluk, iets wat ik organiseerde. Dat wil ik weer eens oppakken, want dit zijn de lekkerste momenten.”