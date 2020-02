Actrice Jade Olieberg: ‘Ik was in de San Francisco een soort sensuele Bambi’

‘Ik danste in de San Francisco als een soort sensuele Bambi. Dat was niet slim.’ Beeld Lin Woldendorp

Beste plek om te ontspannen

“Massagesalon Nara Wellness in de Kinkerstraat. Ik wil geen pijn, óf gekraakt worden, dus de Thaise, fluisterende dames zorgen ervoor dat ik gewoon lekker kan ontspannen op de voorverwarmde bedjes. Zoiets moet ik mezelf vaker gunnen.”

Massagesalon Nara Wellness in de Kinkerstraat. Beeld Lin Woldendorp

Eerste keer in Amsterdam

“Voor mijn eerste schooldag aan de toneelschool had mijn moeder de route naar de Jodenbreestraat voor me op een kaart getekend. Als bange streber stapte ik een uur van tevoren op de fiets. En toen ging het mis: ik verdwaalde, en fietste in paniek door de stad. Ik was een half uur te laat en kreeg meteen te horen dat mijn instelling niet goed was.”

Wil niet dood gevonden worden

“Ik belandde ooit op een verkeerd moment in afvoerputje San Francisco, en dat was érg grimmig. Er zaten alleen mannen aan de bar te fluisteren dus ik dacht: dat verandert wel als ik ga dansen. Dat was niet slim. Niemand danste mee en ik werd onbedoeld een soort sensuele Bambi. Héél ongemakkelijk.”

Dit kan beter

“De eettentjes op Centraal Station. En dan bedoel ik niet de restaurants aan het IJ, maar de afhaalopties voor wanneer je haast hebt. Dat mag echt gezonder en smaakvoller. Ik eet vegetarisch en eindig altijd in de trein met een bamischijf van de Smullers. Dan walg ik van mezelf, haha.”

Geheim adresje

“Ik hou erg van dakterrassen omdat je midden in de stad kunt zitten én tegelijk kunt genieten van de rust. Het dakterras van hotel Zoku in de Weesperstraat bestaat uit privébalkonnetjes en hangt ’s zomers vol met vrolijke hangmatjes.”

Het dakterras van hotel Zoku in de Weesperstraat. Beeld Lin Woldendorp

Concertzaal

“Tijdens de kerstvoorstelling van De Notenkraker in het Concertgebouw speelde ik de rol van Clara. Dat was fantastisch. Die prachtige zaal geeft je zóveel energie. Je wordt echt gelift.”

Slechtste horeca-ervaring

“Café Orff in de Jodenbreestraat, naast de toneelschool, moet het hebben van toneelstudenten, maar de bediening háát ze. En andersom. Toen we jaren terug op school met supermarktbier een feestje vierden, ging het café in protest bij de gemeente, want we hadden geen drankvergunning. Alles om ons te treiteren. We reageerden met een boycot. Ik kom er nooit meer.”

Mooiste herinnering

“Mijn eerste huisje aan de Churchilllaan, waar ik met mijn toenmalige vriendje vele avonden doorbracht op het platte dak. Met kussens en kaarsjes sliepen we er weleens, onder de sterren. Een romantisch idee, maar heel kut wakker worden van de kou, haha.”

Mooi lied over Amsterdam

“Als je niet bij me bent van Ramses Shaffy. Hij zingt over zijn liefde in een andere stad. Toen ik hier net studeerde aan de toneelschool maar nog in Rotterdam woonde luisterde ik het vaak, en fantaseerde ik over het leven in de hoofdstad.”

Favoriete winkel

“Daily Paper, een kledingwinkel in de Bilderdijkstraat, opgezet door drie jongens met Afrikaanse roots. Er hangt stoere, expressieve kleding met edgy prints. Ze hebben ook mooie trainings-pakken en dat is fijn, want dan zie ik er tussen de opnamen op de set niet uit als een zwerver.”

Café

“Brecht, het lieve, huiselijke café op de Weteringschans, vol schattige fauteuils. Ik bestel altijd hetzelfde: een ovomaltine, een soort chocomel met vitamine B, en Italiaans platbrood met vegetarische tonijn. Dan ben ik helemaal happy.”

Café Brecht. Beeld Lin Woldendorp

Restaurant

“Ik ben een saaie meid: in restaurant De Plantage bestel ik namelijk ook altijd hetzelfde: de burrata voor, en risotto met een gepocheerd ei als hoofdgerecht. Daar drink ik gin-tonics en moscow mules bij. Ja, ik mix drank, daar heb ik schijt aan.”

Uitgaan

“Naar een club ga ik niet vaak. Mijn lievelingsavonden zijn met vrienden eten, drinken en dansen op een steiger bij het Entrepotdok.”

Dieren in Amsterdam

“Ik woonde een tijdje op de Zeedijk, waar restaurants gevangen muizen dood op straat kieperden. Ik kwam een keer ’s nachts thuis, lagen er zes verzopen babymuisjes in een plas azijn voor mijn deur. Echt smerig.”

Mooiste standbeeld

“Hazes. Het is mooi én lelijk. Kitsch én ontroerend. Het is vooral knullig. Er zit geen fantasie in of origineel idee achter. Het is gewoon Hazes, maar dan klein. Een volksstandbeeld, eigenlijk.”