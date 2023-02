Actrice Gaite Jansen (31): ‘Vroeger dacht ik: schoenmaker, blijf je bij je leest, nu denk ik: yolo!’

Sinds actrice Gaite Jansen (31) naar New York verhuisde, durft ze de vastomlijnde ideeën over zichzelf los te laten. De gedichten die ze schreef, zijn nu gebundeld in Ode aan de onstilbare. ‘Voor mijn gevoel ben ik altijd aan het hosselen.’

“Denk je dat mensen het gaan kopen?” vraagt Gaite Jansen aan het eind van het gesprek. In het café van het Ketelhuis, waar ze wilde afspreken omdat het een van haar lievelingsplekken in Amsterdam is, heeft ze dan al verteld over haar poëziebundel Ode aan de onstilbare. Eerder, met films of theater, heeft ze zich nooit zorgen hoeven maken ‘of het verkoopt’. Dit is nieuw, gedichten direct uit haar hoofd op papier gezet, geen tussenpersoon, geen collega’s, geen camera of beeldscherm, niets om je achter te verschuilen. Ze maakte er tekeningen bij, schreef haar diepste angsten en verlangens op. Eng, maar het geeft haar ook vlinders, zegt ze. “Ik heb iets tastbaars gemaakt van iets wat zich alleen maar in mijn buik afspeelde.”

De gedichten staan er telkens zowel in het Engels als het Nederlands in. Eigenlijk zoals ze nu zelf ook leeft: afwisselend in New York en in Amsterdam. De afgelopen anderhalf jaar woonde ze bijna fulltime in en om haar appartement in Brooklyn. Nu is ze terug in Amsterdam. Om haar poëziebundel te promoten en om te filmen voor een nieuwe internationale productie waarover ze nog niets mag vertellen.

Jansen kreeg al vroeg het stempel ‘groot talent’. Ze begon op haar veertiende professioneel te acteren, onder meer in Lover of loser, een film van Dave Schram. Ze ging naar de Toneelacademie in Maastricht, speelde in grote films als Hoe duur was de suiker? en 170 Hz (waarvoor ze een Gouden Kalf-nominatie kreeg), en bij het ensemble van Toneelgroep Amsterdam, later ITA, en maakte toen de sprong naar het buitenland. In 2016 kreeg ze de rol van Tatiana Petrovna in de BBC-hitserie Peaky Blinders, waarvoor ze haar positie bij ITA opgaf. Sindsdien volgden er rollen in Amerikaanse series als Jett en Leopard Skin, maar ook nog in Nederland, zoals vorig jaar in Bo.

Acteren is inmiddels niet meer het ­enige dat Jansen ambieert. In coronatijd maakte ze haar regiedebuut Beast, een korte film over hoe hevige verliefdheid – heel letterlijk – kan voelen alsof je iemand wil opeten. En ze schreef al langer, poëzie en verhalen. Haar gedichten zijn nu dus zijn gebundeld.

Gaf spelen niet genoeg voldoening?

“Ik vind spelen echt leuk en daar haal ik ook veel uit. Maar ik denk dat ik nog meer uit spelen kan gaan halen nu ik weet dat ik ook m’n eigen dingen kan maken. Het is zo fijn om zelf de leiding te hebben, van begin tot eind. Ik schrijf al heel lang, op mijn zesde begon ik met gedichtjes. Toen ik die trouwens laatst herlas, bleken ze toch niet zo briljant te zijn als ik had gedacht.”

In de bundel staat het gedicht Ode to the insatiable naast Ode aan de onstilbare. En Not my battlefield naast Niet mijn slagveld. Waarom koos je voor twee talen?

“Ik heb al eerder een klein boekje in eigen beheer uitgegeven en dat was helemaal in het Engels. Als ik in New York ben, schrijf ik in het Engels, als ik in Nederland ben, in het Nederlands. De vertalingen heb ik zelf gedaan, ze kloppen ook niet helemaal, want ik heb de vrijheid genomen om ermee te spelen. Doordat ik de afgelopen jaren meer in het buitenland ben gaan werken, heb ik daar een soort vrijheid ­ontdekt. Ik had helemaal niet door dat ik mezelf ook best wel liet beperken door ideeën van anderen. Door te spelen met die twee talen, werd die vrijheid heel letterlijk. In het Engels kan ik niet pretentieus gaan doen, want daarvoor heb ik de woordenschat niet. Daardoor kom ik sneller tot de kern. Als ik in het Nederlands schrijf, kan ik mezelf censureren omdat ik de taal zo goed ken, en precies weet ­welke lagen eronder zitten. Maar ik ben ook meer van het Nederlands gaan houden. Een bijkomend voordeel van die twee talen is dat zowel mijn dierbaren in Nederland als mijn vrienden in Amerika het kunnen lezen.”

Gaite Jansen groeide op in Rotterdam, met haar vader, moeder en een negen jaar oudere broer van dezelfde moeder. Als klein meisje keek ze, zoals zoveel ­leeftijdsgenootjes, naar Sesamstraat, waar ‘echte mensen’ in voor kwamen. Dat wilde ze ook. “Mijn ouders hebben me toen geleerd dat dat acteurs zijn en dus was dat wat ik wilde worden – naast popster en bouwvakker.” Ze ging naar de Jeugdtheaterschool en wilde al meteen van spelen haar levensdoel maken. Maar haar ouders vonden dat ze moest wachten tot ze twaalf was om uit te zoeken hoe je echt acteur kon worden, kindacteur vonden ze niet zo’n goed idee.

Het was een fijne jeugd, maar er was ook verdriet. Aanvankelijk is ze wat terug­houdend om erover te vertellen; wie Jansen spreekt, stuit al vrij snel op een muur. “Ik word al mijn hele leven naar mijn jeugd gevraagd, maar er zijn heel veel mensen onderdeel van die jeugd geweest en ik vind het niet mijn plek om dat te delen.” Later mailt ze: ‘Ik zei wat snel nee, maar vraag maar wat je wilt.’ Dan volgt er meer.

Hoe was jij als kind?

“Ik was een kind met grote gevoelens en had zelf ingevuld dat daar geen plek voor zou zijn. Ik was bang dat mijn grote gevoelens er niet bij zouden passen. In korte tijd zijn een paar mensen overleden en daardoor was er groot verdriet in het gezin. Ik wilde het verdriet voor de anderen in het gezin opvangen en wegnemen. Dus werd ik heel goed in ‘doen alsof’ mijn eigen gevoelens klein waren. Dat doen alsof heeft me veel gebracht in mijn carrière en tegelijkertijd is dat iets wat ik voor mijn persoonlijke leven heb moeten afleren.”

Je begon al jong met professioneel acteren. Later heb je in een interview verteld dat je veel slechte adviezen hebt gekregen. Waar doelde je toen op?

“‘Je bent niet goed genoeg’, ‘Je bent niet sexy’, ‘Je geeft niet alles’. Ik was veertien en zodra je jezelf laat zien als actrice, zodra je voor die camera gaat staan, denken mensen dat ze een mening over je mogen hebben. Ook op de toneelschool heerste nog erg de filosofie dat je eerst helemaal moest worden afgebroken om daarna weer op te bouwen. Ik geloof daar niet zo in, het is een achterhaald principe. Het is zo fijn aan volwassen worden dat ik nu zelf kan beoordelen of iets goed is. Ik zou zelf nooit naar een meisje kijken en zeggen: jij bent niet sensueel. Maar ik kreeg dat wel te horen. Met terugwerkende kracht vind ik het absurd. De tijden zijn nu gelukkig wel anders.”

Je woont deels in New York, hoe ziet je leven er daar uit?

“Ik ben er terecht gekomen voor een serie, Leopard Skin, en ik ben daar vooral veel aan de weg aan het timmeren. Veel auditeren, aan het aankloppen bij mensen. Iedereen denkt altijd dat als je de stap naar het buitenland hebt gemaakt, je dan ook klaar bent. Het blijft hard werken. En je past gewoon elke keer je dromen weer aan.”

Waar voelt het nu als thuis?

“New York is echt mijn nieuwe thuis. Amsterdam is dat ook als ik hier ben, maar de afgelopen tijd is New York de basis geweest. Ik woon daar in een fijn appartementje, boven Volkskrant-correspondenten Maral Noshad Sharifi en Thomas Rueb, en daaronder wonen regisseur en vriendin Joosje Duk (regisseur van de romantische komedie Happy Ending, die binnenkort uitkomt met Jansen in de hoofdrol - red.) en haar vriend. Twee haltes met de metro verder woont Halina Reijn.”

“Het is een fantastische plek om te wonen. Ik kom op feestjes waar ik mezelf ook af en toe in mijn arm moet knijpen. Ik had zelf wel even een giechel aan mijn binnenkant toen ik een biertje dronk met Robert Pattinson. En ook toen Penélope Cruz na afloop van haar première op een privéfeestje even ging facetimen met haar man Javier Bardem, om over de kinderen te overleggen. Dan denkt het kleine meisje in mij wel: joe, haha, moet je kijken waar we zijn, joh. Grapjas.”

Heb je het idee dat je nu bent doorgebroken?

“Nee, maar wat is dat, doorgebroken zijn? Het is in Nederland ook niet zo dat als je succes behaalt, je dan ‘succes’ bent. Zelfs Hollywoodsterren zullen niet snel zeggen dat ze zijn doorgebroken. Ik heb het aan sommige bekende Amerikaanse acteurs gevraagd! Ook zij zijn altijd op zoek naar the next best thing. Het is gewoon fakking hard werken, altijd. Ik moet mezelf er soms aan herinneren dat de wensen die ik vroeger had ook zijn uitgekomen – ik speel in films, werk in het buitenland, ik kan mijn geld verdienen met acteren. Maar voor mijn gevoel ben ik altijd aan het hosselen.”

Waar droomde je van toen je op de Toneelacademie zat?

“Toen wilde ik heel graag bij Toneelgroep Amsterdam spelen. En dat lukte al snel. Uiteindelijk heb ik er maar drieënhalf jaar gespeeld omdat ik een rol aangeboden kreeg in Peaky Blinders. Dat was niet de bedoeling, dat ik dan al weg zou gaan, maar ik ging toch, want zo’n kans kon ik niet laten gaan. Dat ik wegging, verdiende niet de schoonheidsprijs, van alle kanten niet. Blijkbaar ben ik niet geschikt om lid te zijn van een vast ensemble. Ik ontdekte gewoon dat er nog meer was in de wereld.”

Waarom wilde je zo graag naar het buitenland?

“Ik denk graag groot. Als ik dat toelaat, ben ik de hele dag heel blij. In Nederland is de film- en theaterwereld niet zo groot. Je kunt niet aan de lopende band leuke projecten doen. Als ik de wereld als speelveld zie, kan ik kiezen uit regisseurs met wie ik wil werken. Je moet je wel helemaal giftig auditeren, keihard werken, maar je speelt met de beste mensen.”

Een grappig effect van taal is dat je je vaak anders voelt als je een andere taal spreekt. Is de Amerikaanse Gaite anders dan de Nederlandse?

“Ik voel me vaak minder sociaal awkward in Amerika dan hier. Ik kan in Nederland sociaal onhandig zijn. Ik vind het moeilijk om in Nederland over koetjes en kalfjes te praten. In Amerika voel ik me spontaner. Ik heb in New York vrienden moeten maken ‘from scratch’, dat gaat daar makkelijker.”

Zeven jaar lang was Jansen in de film­wereld een graag gezien koppel met filmmaker Mees Peijnenburg. Zij de veelbelovende actrice, hij de hemelbestormende regisseur. Samen gaven ze les op scholen, samen stonden ze op rode lopers, zij vond een actrice voor zijn film Paradise Drifters.

Een jaar geleden ging het uit, maar Ode aan de onstilbare is wel aan hem opgedragen. Waarom?

“Hoe het leven ook loopt, hij zal voor altijd een van de liefdes van mijn leven zijn. Zonder hem zou ik niet zijn waar ik nu ben.”

Waarom gingen jullie uit elkaar?

“Dat is niet zo ter zake doende. Net als het begin, en het meest intieme van onze relatie, is dat van ons. Hoe dat precies zit, is totaal niet interessant voor anderen.”

In je poëziebundel schrijf je veel over eenzaamheid. Gaat dat over eenzaam zijn in een grote onbekende stad?

“Voor mij heeft eenzaamheid niets met locatie te maken. Ik kan in Nederland ook heel eenzaam zijn, of helemaal niet. Niet om zo te klinken, want het is misschien wat corny, maar als je lichaam je huis is, kun je soms eenzaam zijn en soms minder. Ik ben op dit moment helemaal niet eenzaam. De fase waarin ik dit boek geschreven heb, was een zoektocht naar één worden met mezelf. Het heeft ook niet zo veel met het uitgaan van mijn relatie te maken. Er is altijd een leegte in je en de uitdaging is om die op te vullen zonder externe factoren.”

Hoe vul je die leegte?

“Door jezelf te leren knuffelen. Iemand zei ooit tegen me, als een soort cliché, maar wel waar: als je je eigen beste vriend wordt, ben je nooit alleen. Dat probeer ik te doen.”

Je dicht: ‘We zijn in de dertig en we willen niet horen hoe ongetrouwd we zijn of kinderloos’. Was dertig worden een thema voor je?

“Ja, ik had het niet verwacht, maar blijkbaar was het een megading. De vraagstelling veranderde ook onmiddellijk – wat een cliché! Van ‘niets aan de hand’ naar ‘wil je kinderen?’, ‘en wanneer dan?’ Laat me met rust! Ik bepaal het zelf wel. In Nederland gaan dingen zoals ze gaan, maar als je merkt dat je afwijkt, door A artiest te zijn en B op je dertigste je relatie te verbreken en naar New York te verhuizen, wijk je af van wat blijkbaar ‘de bedoeling’ is. In New York vond ik vrijheid. Alles gebeurt er op een eigen leeftijd, iedereen heeft een authentiek levenspad, en daar voelde ik me heel erg gesteund in het zoeken naar wie ik ben. In Nederland had ik het gevoel dat ik me erg moest ­verdedigen voor mijn keuzes.”

Je beschrijft jezelf, maar anderen doen dat ook, als ‘jong voor je leeftijd.’

“Dat klopt, maar ik durf ook te zeggen dat het nu voorbij is. Ik denk dat New York, maar ook dit boek, een soort coming of age waren. Ik dacht vroeger ook dat ik ‘jong moest doen’, dat ik het meisjesachtige in mezelf moest benadrukken. Dat heb ik nu losgelaten. Het helpt om in een cultuur te zijn die niet de mijne is. Ik werd op mezelf teruggeworpen. Ik heb eerder ook in het buitenland gezeten, maar toen heb ik altijd gewerkt. Het afgelopen jaar in New York ging ik ook veel wandelen, en nadenken. En schrijven dus.”

Het klinkt alsof je jezelf enorm door de mangel hebt gehaald, dat New York therapeutisch was.

“Ik heb inderdaad een fijne therapeut gehad. Ik had veel ideeën over wie ik moest zijn en hoe dat er precies uit moest zien. Blijkbaar had ik een beeld gemaakt dat ik te allen tijde een ‘goed’ mens moet zijn, dat ik altijd zorg moet kunnen dragen voor een ander als dat nodig is, dat ik altijd gelukkig moet zijn. Mijn grootste les van het afgelopen jaar is geweest dat ik al die ideeën los moest laten. Ik ben wat ik ben. En dat ziet eruit zoals het eruitziet. Soms blij, soms verdrietig. Soms een baken, soms een wrak. We zijn altijd alles. Het is zo simpel. En tegelijkertijd zo complex. Alles wat authentiek is moet je beschermen. Het heeft geen zin om een rol te spelen. Het zijn misschien allemaal adviezen die je ook op Instagram kunt vinden, maar ik heb er veel aan gehad. We leren niet meer om te gaan met grote gevoelens in deze snelle maatschappij. Grote kunstenaars gaan die grote gevoelens niet uit de weg, ik haal echt troost uit poëzie, uit kunst, uit films. Op Instagram is het allemaal ‘live, laugh, love’, maar wat als je niet aan het live, laugh, loven bent? Hoe doe je dat dan? Daarvoor is er kunst.”

Nu ben je niet meer alleen die veelbelovende actrice.

“Ik wil met acteren nog steeds bij de top van de wereld horen. Maar ook schrijven, en regisseren. Vroeger dacht ik: schoenmaker, blijf je bij je leest, maar nu denk ik: yolo! Het maakt me niet uit. Ik wil alles.”

Gaite Jansen 25 december 1991, Rotterdam 2004-2010 Middelbare school Stichtse Vrije School in Zeist

1997-2008 Jeugdtheaterschool Hofplein

2010-2014 Toneelacademie Maastricht

2009 Rol in Lover of Loser

2010 Rol in serie In therapie

2010 Hoofdrol Schemer

2011 Rol in 170 Hz (nominatie voor een Gouden Kalf)

2013 Hoofdrollen in films Supernova en Hoe duur was de suiker?

2014-2017 Stage, daarna vaste speler bij ensemble van Toneelgroep Amsterdam

2016 Rol in serie Peaky Blinders

2017 Rol in Line of Duty

2019 Rol in crimeserie Jett

2022 Hoofdrol in film Bo

2022 Rol in serie Leopard Skin

2022 Hoofdrol in Happy Ending (dit jaar op Netflix)

2023 Publicatie poëziebundel Ode aan de onstilbare Gaite Jansen woont afwisselend in Amsterdam en in New York.

