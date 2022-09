Actrice Annemarie Oster (79) schreef over de verzorging van haar zieke man: ‘Het voelde alsof ik hem verraadde’

Oud-actrice Annemarie Oster (79) schreef een boek over het verzorgen van haar zieke man, op wie ze rond haar 60ste verliefd werd. En over ouder worden. ‘Ik zie eruit als een verlopen Duitse actrice.’

Op de derde bladzijde van haar nieuwe boek, Mantelliefde, schrijft Annemarie Oster over het begin van de relatie met haar man, die vorig jaar overleed:

Ik was zijn ‘project’, zoals een van zijn vrienden me later zou onthullen; hij ambieerde een vrouw van zijn leeftijd met een eigen leven. Haar beroep deed er niet zoveel toe, als ze maar iets voorstelde en hij niet te veel omkijken naar haar zou hebben.

In het boek wordt zijn naam niet genoemd, ook in dit interview wil ze dat graag zo houden. “Ik weet niet of zijn zonen dat op prijs stellen.” Maar hij was advocaat op een groot kantoor in Amsterdam-Zuid en ze woonden twintig jaar samen in zijn huis op de Keizersgracht. Tot hij ziek werd. Nu zit ze aan een tafel in het American Hotel, tussen de ontbijtende toeristen.

Hoe leerde je hem kennen?

“Op De Kring, hier vlakbij. Hij had echt zijn zinnen op mij gezet. Een vriend bracht me een keer naar huis en ik hoorde een stem van die lange trap naar beneden joelen: je mag niet met vreemde mannen mee naar huis, hoor. Dat vond ik erg grappig. Toen was er nog niets tussen ons.”

“Het begon in 2000, zo kan ik het altijd makkelijk uitrekenen. Ik liep tegen de zestig en was aangenaam verrast dat een man mij zoveel aandacht gaf. Mannen vinden me doorgaans niet onaantrekkelijk, maar ze denken vaak dat ik een soort femme fatale ben. Althans, dat beweren vriendinnen. Mannen durven me niet te benaderen. Dat deed hij wel. Heel persistent.”

“Op een dag belde hij me op en schalde met zo’n studentenstem door de telefoon om een afspraak te maken. Ik zei dat ik op dat moment helemaal niet zo’n leuk gezelschap was. Ik woonde toen nog in Zandvoort en probeerde mijn huis te verkopen, wat maar niet lukte. En ik had nog wat andere problemen. Daar begreep hij helemaal niets van, hoe kon zo’n vrouw van de wereld nou geen leuk gezelschap zijn?”

Dan: “Wat een zelfmedelijden, dit verhaal. Goed, een andere keer kwam hij op De Kring tegenover me zitten en begon van die wereldvreemde vragen naar me toe te roepen. Wat doe je nou eigenlijk, ben je actrice? Ik had toen een column in de Volkskrant, ik dacht dat zo’n advocaatje dat wel zou weten. Hij vroeg zelfs of ik een kinderboekenschrijfster was. Allemaal om me te plagen, begreep ik achteraf.”

Pasten jullie wel bij elkaar? In het boek beschrijf je hem soms als een corpsbal.

“Nee. In eerste instantie lagen onze werelden ver uit elkaar. We zijn steeds meer naar elkaar toe gegroeid.”

Wat veranderde er?

“Mijn gevoel. Vooral toen hij ziek werd. Ik wist niet dat ik het in me had. Mijn wereld is die van toneel, film en televisie, daar weet ik veel van. Hem interesseerde dat niet. Als ik naar een hoogwaardige Engelse tv-serie keek, vroeg hij: zit je weer naar zo’n huisvrouwenserie te kijken? Hij kwam vaak plagerig uit de hoek.”

“Maar ik ben kameleontisch van aard, ik kan me aanpassen aan andere milieus. Dat krijg je als je bij verschillende pleegouders bent opgegroeid. En hij gaf me dus aandacht. Mijn kinderhand was gauw gevuld. Het klinkt kinderachtig voor iemand die inmiddels bijna 80 is. Maar zo werkte het wel.”

Beeld Jonathan Herman

Na ongeveer vijftien jaar begon hij ziek te worden. Eerst wilde zij het niet zien. “Vasculair parkinsonisme. Hij ging raar lopen, het leek een beetje op de silly walk van John Cleese. Ik geloof dat dit in 2016 was, ik ben slecht in jaartallen. Erg hè, dat ik dat niet meer weet? En hij werd vergeetachtig. Het gaat geleidelijk. Wanneer je in iemands directe nabijheid bent, merk je dat niet. Als ik erop werd gewezen door een vriendin, die hem langer niet had gezien, verwierp ik het. Net als bij je ouders: je wilt iemand zo lang mogelijk in ere houden, de teloorgang niet erkennen.”

“Op ons huwelijk hielden we allebei een toespraakje, alleen kon hij zijn eigen handschrift niet meer lezen. Hij moest ook even gaan liggen in een andere ruimte, terwijl het feestgedruis voortduurde. Op onze huwelijksreis moest ik op Schiphol een rolstoel voor hem organiseren. Zelfs toen dacht ik nog: ach, het gaat even niet zo goed, straks is hij vast weer beter.”

Hoeveel jaar ouder was hij?

“Niet zoveel. Hij was van 1939.” Met een quasi-ironisch huilgeluid: “Ik ben van 1942, boehoe.”

De grote omslag kwam na een hersenbloeding, tegelijk werd een longembolie geconstateerd. “Waarschijnlijk had hij al eerder kleine TIA’s gehad, maar deze laatste veranderde alles. Een enorme schok. Eerst lag hij weken in het ziekenhuis, daarna maanden in een revalidatieoord. Toen hij daar werd ontslagen, moest hij thuis worden verzorgd. In het begin kostte me dat nogal wat moeite, later ging het me steeds beter af. Daar gaat het boek over. Ik heb geprobeerd een lichte toon aan te slaan over een zwaar onderwerp.

“Zorgzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel wonnen het van egocentriciteit. Doordat hij zijn ziekte zo gelaten en heldhaftig onderging, ben ik steeds meer van hem gaan houden. Als ik er weleens uitging en een oppas had geregeld, net als vroeger bij mijn kinderen, kon ik er niet van genieten. Dan was ik ergens en zag ik alleen maar voor me hoe hij thuis in zijn stoel zat, waaruit hij niet kon opstaan. Het voelde alsof ik hem verraadde.”

Is het raar om de vergelijking te maken met toen je kleine kinderen had?

“Daar leek het gewoon op, het werd een vergelijkbare verhouding. Een liefdespaar waren we niet meer. Dat verandert sowieso als je langer bij elkaar bent. Op alle fronten was hij hulpbehoevend geworden. Zo hebben we de laatste vier, vijf jaar van zijn leven doorgebracht.”

In het boek beschrijf je hoe je van een vrouw van de wereld veranderde in een mantelzorger.

“Een voorbeeld: op Koningsdag ging ik altijd naar een champagnefeestje bij een kennis en daarna naar café Welling, tussen leeftijdsgenoten. Soortgenoten. Als je ouder wordt is dat steeds belangrijker.”

“Nu zaten we thuis naar de televisie te kijken - hoe die koning een of andere kaatsbal in de lucht gooide. Ik deed niet meer mee, was veranderd in een toeschouwer. Thuis, gevangen. En als ik wel ergens heen ging, kon ik er niet van genieten. Een groot gevoel van medelijden, met mezelf en vooral met hem.”

Heb je ooit overwogen niet meer voor hem te zorgen?

“Nooit. Dat was absoluut geen optie.”

Was hij rijk?

“Hij werkte op een groot advocatenkantoor. Geen miljonair, maar de verkoop van zijn huis leverde veel op.”

Was je financieel afhankelijk van hem?

“Wel een beetje. Hij was erg genereus. Zelf had ik een appeltje voor de dorst. Met hem leidde ik een lekkerder leventje dan daarvoor, als hapsnap actrice en schrijfster.”

Maakte het een verschil dat jullie samen geen kinderen hadden?

“De vertedering over de kleinkinderen deel je niet, dat vond ik soms jammer. Hij was sowieso niet familieachtig. Het had iets plichtmatigs. Hij paste weleens op zijn kleinkinderen, maar bleef wat onbetrokken. Zijn eigen jeugd was kil, zo heb ik dat tenminste begrepen. Hij had nooit geleerd zijn emoties te ventileren.”

Is het anders om een relatie te beginnen terwijl je al wat ouder bent?

“De aanleiding is anders. En je hebt allebei al een hele leerschool achter de rug. Mijn leven is een aaneenschakeling geweest van met iemand zijn en weer weglopen. Ik verbeeld me in ieder geval dat ik het altijd was die wegliep. Bij hem heb ik het ook weleens overwogen, maar het niet gedaan. Ik bleef toch nieuwsgierig naar hem. En, heel belangrijk: hij liet me vrij.”

In het boek wordt beschreven hoe mensen praten tegen de mantelzorger. Het advies om ook aan jezelf te denken. Of: je kunt me altijd bellen, hè. “Vage kennissen kwamen vaak met die praat. Alsof ik dat zelf niet kan bedenken. Het heeft iets beledigends om zulke dingen tegen iemand te zeggen. Daarmee onderschat je die persoon. En je weet: als je zou bellen omdat je ze echt nodig hebt, kunnen ze toch nooit.”

Hoe is je eigen gezondheid?

Na hard geklop onder de tafel: “Goed. Behalve dat ik me weer gedraag alsof ik 50 ben. Ik ben een nieuwe fase ingegaan, alleen is dit mijn laatste fase. Ik ga veel uit, naar de film en het toneel. En ik kijk tv. Heb je Better Call Saul gezien?”

Hoe overleed hij?

“Uiteindelijk werkte niets meer, alles lag stil. Hij had vreselijke dorst, maar van de arts mocht hij bijna geen water, want het zou er niet uit kunnen, zelfs niet via het katheter. In het ziekenhuis zouden ze nog wel iets kunnen doen, maar eigenlijk wist ik al dat het een zinloze tocht was. In overleg met zijn kinderen deed ik dat toch maar, tegen beter weten in.”

“Het was tijdens corona, ik mocht niet mee in de ziekenwagen. Als een dief in de nacht moest ik, in de regen, via een zijingang het OLVG in. De spookachtige sfeer leek op die van The Singing Detective. Een verlaten ziekenhuis met af en toe een enge verpleegster, echt een nachtmerrie. In dat ziekenhuis heb ik zijn hand vastgehouden en in een soort kindertaal, een moedertaal, tegen hem gepraat.”

“Het deed me denken aan een geboorte, maar dan andersom. Je ziet iemand doodgaan. Dat hakt erin. Ik was helemaal alleen bij hem, tot zijn oudste zoon kwam, die hartstochtelijk begon te huilen. In dat ziekenhuis heeft hij nog maar heel kort geleefd.”

Beeld Jonathan Herman

Tot zijn dood woonde hij in het verzorgingstehuis in de Nieuwe Passeerdersstraat. “Daar hebben ze een afdeling met dementerenden die verzorging nodig hebben. En erboven zijn appartementen waar je zelfstandig kunt wonen. Ik heb een erg leuk appartement, met uitzicht over de hele stad. Zo kon ik dichtbij hem zijn. Die koppelverkoop zie je daar meer. Een man met een kamer in de verzorgingsafdeling en de vrouw in een appartement erboven.”

“Het koffieuurtje was erg belangrijk voor ons. Koffie is toch een moment dat je samen kunt delen. Het was een vast ritueel. Iedere dag geef ik een kus op zijn kopje. Op die momenten denk ik aan hem.”

Waarom wilde je hierover schrijven?

“Graag zou ik een roman schrijven, alleen kan ik niets verzinnen. Autobiografisch schrijven kan ik wel, vind ik zelf. Waar het mij eerst vooral om ging: het zo grappig mogelijk proberen op te schrijven. Niet bagatelliseren, dat doe ik zeker niet, maar mijn eigen rol op de hak nemen. Ik begon zoals ik dat gewend ben: luchtig. En toen kreeg het verhaal me in zijn greep. Niet alleen meer over die mantelzorg, het werd persoonlijker. Ook over hoe onze relatie was.”

Was het moeilijk om er licht over te schrijven?

“Over zoiets zwaars echt eerlijk schrijven, zonder teveel intimiteiten prijs te geven, dat vond ik het moeilijkst. Ik geloof dat ik daarin ben geslaagd.”

Hoe was je gemoedstoestand tijdens het schrijven?

“Ik was er zelf niet bij, ik dacht alleen: hoe kan ik dit zo goed mogelijk opschrijven? Bij het teruglezen en schaven werd ik soms wel verdrietig.”

Ben je tevreden over je leven, over wat je hebt bereikt?

“Nee, natuurlijk niet. Het was een zeer rommelige carrière. Ik heb teveel gedaan wat op mijn pad kwam, het van anderen laten afhangen. Het is niet zo dat ik bij de telefoon zat te wachten, maar als ik werd gebeld, zei ik meestal ja. Ik had zelf meer de koers moeten bepalen.

“Ooit speelde ik ineens in Baantjer op RTL4. Niet als lijk, maar in een gewone rol. Ik moest steeds hetzelfde pakje dragen, ook als ik uit de slaapkamer kwam. Dat vond ik zo raar, waarom moest dat? Ze zeiden dat het was om de kijkers te helpen, anders zouden ze niet onthouden dat het om hetzelfde personage ging.”

“Eigenlijk had ik liever gestudeerd, maar ja, ik heb de middelbare school niet afgemaakt. Op die leeftijd waren mijn gedachten elders. Ik dacht alleen maar aan hoge hakken en schreef gedichten, ik was ook altijd verliefd. Ik had psychiater willen worden.”

Is het als mooie vrouw moeilijker om ouder te worden?

“Ik neem mezelf niet au sérieux als schoonheid. De foto’s voor bij dit interview zijn al gemaakt. Ik heb ze even snel bekeken, ik zie eruit als een verlopen Duitse actrice. Als je een ideaalbeeld van jezelf hebt is het moeilijk daaraan te voldoen. Vanaf mijn vroegste jeugd ben ik met mijn uiterlijk bezig geweest.”

De ouders van Annemarie Oster waren de destijds beroemde acteurs en toneelgrootheden Guus Oster en Ank van der Moer. “Ik werd uitbesteed aan pleegouders. Een knap uiterlijk geeft in ieder geval een soort gevoel van eigenwaarde, het was iets van mezelf. Ik verslond de Margriet en de Libelle, die hadden ze daar bij mijn pleegouders, en dacht: later wil ik er uitzien zoals de vrouwen op die foto’s.”

“Aan mijn man probeerde ik uit te leggen waarom het uiterlijk belangrijk voor me was, bij gebrek aan gevoel van eigenwaarde. Daar begreep hij niets van, hij had weinig psychologisch inzicht. Hij zei alleen dat ik toch succes had en ik zag er mooi uit, wat was dan het probleem?”

“Ik heb me ook altijd boos gemaakt over de bekende afglijdende blikken, het moment waarop mannen niet meer naar je kijken. Ik was het gewend om sjans te hebben en er komt een dag waarop dat stopt.”

Hoe oud was je toen?

“Tot zeker mijn vijftigste heb ik het toch wel volgehouden. Ik dacht dat het om mij ging. Maar het was gewoon mijn jeugd.”

In november word je 80, is dit je laatste boek?

“Omdat ik niet interessant genoeg ben voor een biografie nadat ik dood ben, doe ik het nu maar zelf. Ik ben bezig met een autobiografie aan de hand van de mannen in mijn leven, beginnend met mijn vader en eindigend met mijn kleinzoon. Eigenlijk zou dat boek er moeten zijn met mijn tachtigste verjaardag, dat gaat niet lukken, maar ja, zo’n getal zegt ook niets, het maakt niet uit.”

Kijk je anders naar je jeugd als je ouder wordt?

“Niet anders, er komt wel meer boven. Ik heb er altijd veel aan teruggedacht, dat is niet zo veranderd. Zelf dacht ik altijd dat ik een goed geheugen heb, maar ik ontmoette laatst een vrouw die ik nog kende uit Leusden, waar ik bij mijn pleegouders woonde. In mijn herinnering was mijn pleegmoeder zo lief voor me. Zij vertelde me dat ze helemaal niet zo aardig voor me was.”

Bijna aan het einde van het boek staat een scène waarin Annemarie Oster beschrijft hoe ze, in coronatijd, achter de rolstoel van haar man door een verlaten Leidsestraat loopt:

Ook nu weer lopen er nauwelijks mensen en rijden er (nagenoeg lege) trams. Vanwege dat virus.

Nu mijn man en ik, hij in de rolstoel, ik erachter, een tochtje maken door de stad, zijn we in diezelfde Leidsestraat terechtgekomen. Je waant je in de jaren vijftig, in een zwartwit, uitgestorven Amsterdam.

Alleen loop ik nu op platte schoenen. Niet meer ongeduldig, niet meer nieuwsgierig, niet meer belust op wat dan ook.

Je maakte een vergelijking met hoe je op diezelfde plek liep als zestienjarige, alleen was je nu gelukkiger. Waarom was dat?

“Ik liep daar toch maar, met een man van wie ik hield en voor wie ik zorgde. Daar was ik toch een beetje trots op. Het was zo spookachtig, zonder mensen en zonder verkeer. Je kreeg een tijdloos beeld van Amsterdam. Vroeger was ik nooit trots op mezelf. Nu had ik de touwtjes in handen. Ik was niet meer onzeker, al die ballast had ik achter me gelaten.”

Beeld Jonathan Herman