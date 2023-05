Actrice Anna Drijver (39): ‘Het is gevaarlijk om een vrij meisje te zijn’

Anna Drijver (39) begon haar carrière naar eigen zeggen ‘in sexy jurkjes’. Twintig jaar later gaan rollen vaker over wat ze meemaakt – al mag ze nog steeds geen pistool vasthouden. Sinds een paar maanden draagt ze hoortoestellen. ‘Ik had het liever nog een paar jaar voor mezelf gehouden, maar ik heb die luxe niet.’

De meeste mensen zullen Anna Drijver (39) kennen van speelfilms als Bride Flight en Komt een vrouw bij de dokter, of van series als Bellicher en Undercover. Binnenkort verschijnt de verhalenbundel Zomeravond, die ze samenstelde in opdracht van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. In het voorwoord schrijft ze monter:

Lang verhaal kort: de arts vertelde dat ik een aandoening had aan mijn gehoor. Een operatie was mogelijk, maar hoortoestellen aanbevolen. Ik kreeg wat papieren in mijn hand gedrukt en stond voor ik het wist weer voor het ziekenhuis mijn fiets van het slot te halen. In de dagen dat ik dit nieuws begon te verwerken werd ik benaderd voor het samenstellen van de bundel die je nu in handen hebt. Een heerlijke ontsnapping, die pakte ik mooi even aan.

We zitten bij Drijver thuis in Amsterdam-West en drinken thee. Ik vraag me af hoe het voelt om na 20 jaar acteren te horen dat er een essentieel zintuig hapert: je gehoor.

Wanneer ontdekte je dat je slechter hoorde?

“Toen ik een hoortest ging doen. Ik adviseer andere mensen altijd om met z’n tweeën naar het ziekenhuis te gaan. Maar ik ging toch alleen, en toen zei die arts opeens...” Er glijdt een traan over haar wang. “Sorry, Ik wist niet dat je de bundel hebt gelezen, je overvalt me hiermee. Ik wil eigenlijk geen gesprek hebben over dat ik een zielige aandoening heb of zo. In dat voorwoord komt het naar buiten op een manier die ik helemaal had bedacht, in mijn eigen woorden. Als ik dit nu bekend maak heeft dat veel gevolgen. Dit wordt gewoon een nu.nl en RTL Boulevard-achterklapding. En het is heel kwetsbaar voor mij. Vind je het goed om het later op te pikken?”

Natuurlijk. Samen met perspromotor Ruth Bergmans train je schrijvers in het geven van interviews. Leer je ze ook hoe ze kunnen reageren op heikele thema’s?

“Ja, juist!”

Wat is jouw advies aan schrijvers in zo’n geval?

“Om zo snel mogelijk weer zelf het stuur te pakken en over iets te praten waar je het wel over wil hebben.”

Drijver steekt van wal over haar nieuwste projecten. Sinds ze in 2019 een undercoveragent speelde in de Belgisch-Nederlandse misdaadserie Undercover hebben Vlaamse filmmakers haar ontdekt. Ze is nu te zien in Het geheugenspel, een film­bewerking van de gelijknamige thriller van Nicci French. Vorig jaar had ze ook opnames voor de Netflixserie Knokke Off, waarin zij als moeder Melissa met haar zoon een krappe caravan betrekt in de ­Belgische badplaats Knokke, waar de ­nouveau riche het breed laat hangen.

“Mensen hebben daar een tweede, ­derde of vierde huis. Enorme witte villa’s met rieten daken. Het gaat daar meer over geld dan over vertrouwen en liefde. Nadat de zus van mijn personage daar is gaan werken, heb ik niets meer van haar gehoord. Mijn zoon heb ik verteld dat we samen een nieuw leven gaan opbouwen aan het strand. Maar intussen heb ik maar één doel: uitvinden wat er met mijn zus is gebeurd.”

De afgelopen maanden speelde Drijver ook in Vrouwen in bad, een ‘transformerend theaterritueel’ in Museum ’t Kromhout, waar zij met Adelheid Roosen, ­Naomi van der Linden en Nazmiye Oral veertig vrouwen ontvangt, onder regie van Ola Mafaalani. In vijf workshopsessies gaat het over vrouwelijke energie en ‘flirten met het leven’. In de aflevering Erotica loopt ze met haar collega’s tijdens gespeelde scènes rond in rode lingerie en laklaarzen, terwijl de bezoeksters zich in bad laten glijden. “We komen dicht op de huid van vrouwen en gaan wezenlijk met onszelf aan de slag.”

Een van de vragen die jullie aan bezoeksters stellen is: ‘Wanneer heb jij voor het eerst je pussy ontmoet?’

“Ja, maar we praten ook over je inner bitch en over onze woede en triggers. Ik ontdekte dat mijn inner bitch vaak zegt: Zie je wel! Als ik iets uit handen heb gegeven en het gaat niet goed, denk ik, zie je wel, ik had het toch zelf moeten doen. Mijn slechte kant wacht totdat het misgaat. Alsof ik onmisbaar ben.”

Er wordt een vulva geportretteerd. Dat vonden sommige vrouwen best spannend.

“Maar dat is pas in week vier. Dan heb je al een waterpistolengevecht gehad en gehuild met z’n allen. We praten ook over moederschap, je zelfbeeld en over de band met je lichaam. Een van de bezoeksters gaat in gesprek met pussywitnesser Ranier Amiel, die naar aanleiding daarvan haar vulva schildert. Het leek me ongemakkelijk, maar het is zo geregisseerd dat het normaal is, dat wij allemaal gaan kijken naar dat kunstwerk. En denken, oh my god, wat prachtig.”

Wat zou je zeggen als ik jou de vraag uit de voorstelling voorleg: ‘Wanneer heb jij voor het eerst je pussy ontmoet?’

Geïrriteerd: “Dan geef ik geen antwoord, want dan wordt het plat. Wij bouwen de voorstelling zo op dat die vraag kan. Maar het publieke domein is geen safe space voor mij om over mijn pussy te praten.”

Waarom wilde je hieraan meewerken?

“Ik denk dat elke vorm van zelfontwikkeling en het blootleggen van systemen goed is. Als vrouw is jou van alles verteld in je leven, binnen de maatschappij. Je moet je schamen, of je kan zwanger worden en dan moet je uitkijken, want het is jouw schuld. Wat helpt jou verder of waar heb je last van? Als trans vrouw, als vrouw van kleur, of als witte vrouw? Voel je schaamte over hoe je eruitziet? En waar komt dat vandaan?”

Hoe zit dat bij jou?

“Ik kwam erachter dat ik bang ben dat mensen verliefd op me worden, want dan ben ik mensen iets verschuldigd. Net als mensen die zeggen: je hebt een kort rokje aangedaan, dus nu wil je dat ik jou betast. Je hebt het uitgelokt. Dan moet ik iemand kwetsen, want dan moet ik zeggen: ‘Sorry, wat erg dat je weg bent bij je vrouw. Maar ik zit niet op jou te wachten.’ Ik voel altijd een angst om gewoon zo – loeloe! – door de stad te fietsen als stralende, knappe vrouw, omdat mensen dan kunnen denken dat ik aan het flirten ben. Dat kan gevaarlijk zijn.”

In de thriller Het geheugenspel loert het gevaar op het landgoed van de schrijversfamilie De Ridder, waar de 15-jarige dochter Nathalie na een feest verdwijnt. Als haar lijk 25 jaar later in de tuin wordt gevonden, gaat haar jeugdvriendin Eva, ingetogen vertolkt door Drijver, op onderzoek uit.

“Met Lien Willaert en Jan ­Verheyen, de regisseurs, ben ik het script doorgegaan, om te kijken naar het karakter, en hoe er wordt gepraat tegen vrouwen. Mijn jeugdvriendin blijkt verkracht en vermoord. Ik wil dat dat in de film op een goede manier wordt gebracht. Dat er niet wordt gesuggereerd dat ze het zelf heeft uitgelokt. In de krant lees ik bijna dagelijks dat meisjes worden vermoord en verkracht, wereldwijd. Daar gaat de film over. Het is gevaarlijk om een vrij meisje te zijn.”

Waar let je bij je rol verder op?

“De kostuums vind ik ook belangrijk. De hoofdpersoon is architect, net als mijn ouders. De kostuumontwerpers gaven me een zwart jasje met zo’n opstaande boord. Echt iets wat mijn moeder ook zou dragen; praktisch, om op de bouw rond te kunnen lopen, maar mooi ontworpen. Een soort harnas. Ik draag in de film ook sneakers en truien – heerlijk. Terwijl ik toch mijn carrière ben begonnen in sexy jurkjes. Kennelijk gaat het nu iets meer over wat ik meemaak dan over mijn lichaam.”

In hoeverre herken je in jezelf nog in de twintiger die in Bride Flight speelde?

“Ik ben nu relaxter, durf dingen uit te proberen. Destijds stond ik meer op scherp, zo van: ik hoop maar dat de regisseur het dit keer wel goed vindt. Ik moest een bevalling spelen op mijn 23ste. Ik heb zoveel geresearcht en mensen geïnterviewd. Toch zou ik het nu anders doen. Stiller. Ik vind bevallingen in films heel luid. Vrouwen schreeuwen het uit. Bij mijn eigen bevalling deed ik dat ook, tot de verloskundige zei: als je het geluid er niet uitgooit, maar die energie gebruikt om te persen, gaat het makkelijker. En toen werd het stil, haha, Ik dacht: goh, dit zie je nou nooit in films.”

Je speelde in Bellicher en Undercover, nu in de thriller Het geheugenspel. Als er geschoten moet worden, kunnen ze jou bellen?

“Dat valt vies tegen. Ik heb nog nooit een pistool vastgehad. Ik mag nooit schieten. Gek hè?! Bij Undercover dacht ik: nou daar ga ik! Maar nee hoor, de mannen mochten weer schieten. Waarom? Dat is een systeem, dat is hoe de wereld is. Mensen zien eerder een man met een ­pistool voor zich dan een vrouw. Ik heb het nog gevraagd bij Undercover, maar het kwam steeds net niet goed uit voor de scène, zeiden ze. Maar goed, zo’n thriller past me wel. Ik vind het lekker om op spanning te spelen. Het plot drijft het verhaal voort – wie heeft het gedaan? Die spanning moet je continu uitstralen.”

Hoe hou je dat gevoel vast op een lange draaidag?

“Ik ben geen acteur die de hele dag in een rol blijft. Tussen de familiescènes aan tafel is het lachen, gieren, brullen met de andere acteurs. Dat helpt bij het bonden, om samen een familie te kunnen spelen. Bij heel emotionele scènes zorg ik wel dat ik voor het draaien een beetje down blijf.”

Beeld Rahi Rezvani

Hoe voelt het filmen zelf?

“Bij een huilscène of een actiescène, of als ik moet spelen dat ik woedend ben, zit ik er iets meer in. Maar ik ben nooit op een andere planeet. Acteurs die zeggen: ‘Daar was ik helemaal weg’ vertrouw ik niet.”

Dat geloof je niet?

“Ik vind het een beetje eng. Als iemand zegt: ‘In zo’n ruziescène ga ik helemaal los!’ denk ik: doodeng, straks geef je mij echt een klap. Ben je gek of zo? Het is je werk, je bent aan het acteren.”

Met Elise Schaap zou je Fake It gaan produceren, over een jonge vrouw die influencer wil worden. Vorig jaar werd die serie opeens door Netflix geschrapt.

“Ik heb dag en nacht geschreven aan het script. We hadden al gecast en zelfs dingetjes gefilmd, met regisseur Jelle de Jonge. Lastminute hoorden we dat het niet doorging. Het moest voor een bepaalde tijd en dat kregen ze niet voor elkaar met de planning of zo. Ik was zo boos en verdrietig, ik moest echt rouwen. In ons hoofd hadden we de serie al gemaakt. We hadden geld gekregen, er was een draai­periode vastgelegd. Maar niets is zeker ­totdat je het echt gefilmd hebt.”

Als acteur met veel volgers op Instagram zou je zelf influencer kunnen worden, zoals de hoofdpersoon in je serie. Is dat iets wat je trekt?

“Nee, ik vind het gedoe en ik ben er niet goed in. Ik heb in 2021 een shampoo aangeprezen en ik heb voor Claudia Sträter een fotocampagne gedaan. Maar we gaan allemaal ten onder aan het klimaat, over een jaar of tien. Dan voelt het zo stom om mensen iets te laten kopen wat niet goed is, of wat je niet nodig hebt.”

Heb je wel eens een gênant verzoek gekregen?

“Ja, ik kreeg tot twee keer toe een berichtje van: hé, wij hebben een fat­freezingkliniek. Pfff, ik moet er niet aan denken. Ik haat kou en vind het een eng idee. En ik vind het ook een belediging. Ik heb teruggemaild: nou, dank je wel, maar ik zit echt heel lekker in mijn vel. Of ik ooit injectables zou willen? O nee, hou op, schei uit.”

Beeld Rahi Rezvani

Op haar vijftiende begon Drijver naast school met modellenwerk. Een zak patat was er niet meer bij, bekende ze in een interview met de Leeuwarder Courant, laat staan een eigen mening. ‘Met een leuk idee komen, daar ben je niet voor.’ In 2010 debuteerde ze als auteur met de roman Je blijft. Ze verlangde naar autonomie, ver­telde ze. ‘Als actrice ben ik ook maar een potlood dat krabbelt waar de regisseur het wil.’ Sinds een paar jaar laat Drijver als podcastmaker van zich horen in Traan­jagers, waarin ze met historica en antropoloog Anne-Goaitske Breteler in de wereld van de naoorlogse Nederlandse walvisvaart duikt. In de podcastseries Camera loopt! en Nooit gezien praat ze vol vuur over film. En ze blijft acteren, al ziet ze de schaduwzijden. “Het is moeilijk dat je niet in de hand hebt welke rol je krijgt. Het is zwaar dat het persoonlijk lijkt te zijn en dat je het vaak persoonlijk maakt. En dat het op jouw persoon aankomt; of je het wel of niet ‘hebt’ volgens anderen.”

Worden jouw vaardigheden tegenwoordig optimaal benut door regisseurs?

“Nee, dat denk ik niet. Ik heb niet veel dragende rollen gespeeld. Ik heb vaak in ensembleproducties gespeeld. Waar ik ook goed in ben, maar daar kan ik me ook een beetje in verschuilen. Ik denk dat mensen dat even gezien moeten hebben, dat ik een film kan dragen. Als je die ervaring hebt, krijg je meer kansen.”

Sommige actrices spreken zich uit over de loonkloof: zij krijgen voor hoofdrollen veel minder betaald dan mannelijke tegenspelers. Ken jij dat soort problemen?

“Je komt er niet altijd achter wat een ander krijgt. Maar Tom Waes belde me voordat we Undercover gingen draaien en vroeg: ‘Wat ga je verdienen?’ Ik had hem nog maar een paar keer ontmoet, ik dacht: huh, wat wil je? Ik kan in de mail opzoeken wat het voorstel was, maar ­hoezo? Hij zei: ‘Nou, we gaan hetzelfde verdienen. Want we hebben een even grote rol. Als ik weet wat jij krijgt, zorg ik dat ik dat ook verdien.’ Hij had ooit een project gedaan waarbij een vrouw minder betaald kreeg dan hij. Dat vond hij niet oké. Terwijl hij een heel grote meneer is in België, en niemand mij daar nog kende. Wauw, wat een gentleman.”

Wat voor idealen waren vroeger thuis in jullie gezin belangrijk?

“Mijn ouders zaten in hun studententijd bij de CPN. Het ging ze om gelijkheid en bezit delen. Zij vonden dat mensen die het moeilijker hebben ook recht hebben op dingen en dat er voor hen gezorgd wordt. Communisme gaat over bezit delen. We woonden in een woongroep en zorgden met zijn allen voor dat schoolgebouw. Iets in mij denkt nog steeds: o, hadden we maar één schuur met goed gereedschap in de straat. Ik heb een geweldige elektrische boor gekregen voor mijn verjaardag, maar die ligt ook vaak niks te doen. Hoe mooi zou het zijn als iedereen gewoon naar de buurtschuur kan lopen om zo’n boor te pakken? Die vorm van communisme vind ik mooi.”

Anna Drijver Beeld Rahi Rezvani

Voel jij je nu thuis in hoe wij de wereld met elkaar georganiseerd hebben?

“Nee, ik snap niet dat we bewegingloos naar het klimaat zitten te kijken. Dat we ons niet druk maken over die anderhalve graad opwarming die we niet gaan halen. Klimaatverandering is een grote trein die op ons af dendert. Maar de politiek laat zich qua stikstofbeleid leiden door de waan van de dag, want ja, in de peilingen zijn de boeren nu wel heel populair. Huh, wat?!”

Toch weer even terug op het eerste onderwerp. Wanneer ontdekte je dat er iets met je gehoor aan de hand was?

“Dat weet ik niet precies. Ik dacht: ik word veertig, laat ik mijn oren eens testen. Toen bleek dat mijn gehoor veel slechter was dan ik dacht. Ik zag het niet echt aankomen. Het komt niet door harde muziek, ik ga ook niet veel uit. Het is een ander soort aandoening. Ik kan geopereerd worden, maar die arts zei gewoon: ‘Je moet maar hoortoestellen nemen.’ Ik dacht: hoortoestellen? Ik ben toch geen opa?”

In hoeverre beperkt het je?

“Niet echt. Ik hoor alles een klein ­beetje zachter. Voor sommige situaties is dat heerlijk, hoor; in een drukke speeltuin kan ik makkelijker een boek lezen. Maar dat ik iets heb, vind ik al moeilijk, want ik voel me altijd sterk en fit. Ik ben gewend dat ik zo ergens voor kan trainen als ik een actieheld moet spelen. Daar past doofheid of slechthorendheid helemaal niet bij.”

Je draagt sinds een paar maanden hoortoestellen. Hoe bevalt dat?

“Nou, ik had ze liever niet gehad, het is heel erg wennen. Het is niet dat ik verloren ben zonder, maar het is een progressieve aandoening. Ik ben bang dat het slechter wordt. Het is zo ongewis allemaal.”

Beeld Rahi Rezvani

Door je enorme bos haar is je hoorapparaat voor mij onzichtbaar.

“Aan de ene kant is dat fijn, want dan hoef ik het er niet meteen over te hebben. Maar we zouden ernaartoe moeten dat je het net als een bril gewoon ziet zitten bij iemand. En dat dat niet erg is. Als ik op straat iemand zie met een hoortoestel denk ik: o, dat is een bondgenoot! De ­eerste dag dat ik ze in had, bij zwemles, zag ik een kindje met hoortoestellen. Ik zei: ‘Hé, hebben we nou dezelfde?’ Dat was voor mijzelf een soort therapie, om het te accepteren. Omdat ik er nog heel onwennig over was. Ik zag dat kindje helemaal oplichten. Hij zei: ‘Nee, want ik heb zilveren!’ Ik dacht: kijk nou, deze meneer van drie heeft het al zijn hele leven en ik heb ze één dag. Ik kom pas net kijken.”

In Nederland leven anderhalf miljoen mensen die doof of slechthorend zijn. Misschien moeten we de samenleving anders inrichten voor hen?

“Ja, op middelbare scholen kun je tegenwoordig al Chinees leren. Waarom geven we ze niet gewoon een basiscursus gebarentaal? Dat lijkt me iets heel leuks en sociaals, dat we allemaal met onze slechthorende medemensen kunnen ­praten. En als je op het strand ver weg van iemand staat, kun je met gebarentaal ook handig communiceren, zonder geluid, in plaats van dat je zit te appen. Dat zou zo handig zijn!”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Het is een proces, ik ben er nog niet. Nu denk ik: ik had dit gesprek liever niet gevoerd. Maar het is niet fijn om iets te hebben en erop betrapt te kunnen worden. Als ik het nooit in het boekje had beschreven, was ik toch bang geweest dat mensen op een rode loper, of als ik op televisie ben, ineens zouden zeggen: heb jij nou een hoortoestel? Ik vind ergens dat ik ervoor moet gaan staan of zo. En ergens vind ik het fijn als het helemaal out there is. Toch had ik het liever nog een paar jaar voor mezelf gehouden, maar ik heb die luxe niet.”

De door Anna Drijver samengestelde verhalenbundel Zomeravond is van 21 juni tot 2 juli het Zomerlezengeschenk bij boekhandels.