Activist Roos de Vries: ‘Milkshake was een van de eerste festivals waar niks raar is’

Roos de Vries (24) alias Thorn Vineyard Beeld Nosh Neneh

Zomerdrankje

“Ik drink sinds dit jaar geen alcohol, dat wilde ik eens proberen. Ik drink daarom vooral veel water, maar op een terras vind ik het ook wel lekker om een 0.0-biertje te drinken. Vroeger was dat echt niet cool, nu is het best normaal.”

Terras

“De Ceuvel. Een van de eerste plekjes in Noord die ik heel chill vond. Je kunt er in de zomer leuk zitten. Ik eet ­veganistisch, daar doen ze veel mee. Na zes uur ’s avonds mag je er niet meer met je laptop zitten, dat vind ik ook wel fijn. Er is een tijd om te werken en een tijd om sociaal te doen.”

Café de Ceuvel Beeld Nosh Neneh

Eerste keer in Amsterdam

“Ik kom uit een klein dorp in de Biblebelt. Toen ik 17 was, verhuisde ik naar Amsterdam. Mijn fiets werd de eerste dag al gestolen. Ik ging boodschappen doen en had geen idee dat je hier je fiets op slot moet zetten. Ik leerde meteen dat iedereen hier dubbele sloten gebruikt.”

Ultiem zomergevoel

“Dat je na een gezellige avond drankjes drinken met vrienden zonder jas naar huis kunt fietsen en er nog veel leven op straat is.”

Plek om te dansen

“Club Nyx in de Reguliersdwarsstraat. Dat is een tweede thuis geworden. Ik treed op als dragking onder het pseudoniem Thorn Vineyard; de Nyx is de eerste plek waar ik werd geboekt. Ze hebben me ook de kans gegeven mijn eigen avond te ­organiseren: King Size.”

Een zwoele zomeravond met

“Mandy Woelkens, natuurlijk. Dat is mijn verloofde. We zijn nu iets langer dan anderhalf jaar samen en wonen ook samen. Hoe klef het ook klinkt: zij is de liefde van mijn leven. Met haar is alles ­leuker, dus ook een zwoele zomeravond.”

Monument

“Het Homomonument. Niet alleen om wat het betekent, maar ook om de momenten die ik daar heb gedeeld. Op de Transgender Day of Remembrance en met Dodenherdenking leggen we er bloemen. Dan komen we samen met de community en delen we de pijn. Daarnaast zijn er ook veel vette feesten. Het is een plek van ­rouwen en van kijken naar de toekomst.”

Beste sportplek

“Ik sport bij Vondelgym. Vanwege corona hebben ze een outdoorgym opgezet bij de locaties in Zuid en Oost. Alle gewichten liggen buiten, zodat je meer ruimte hebt. Ze houden het zo totdat de regels versoepeld worden, dus dat kan wel even duren.”

Vondelgym Zuid Beeld Nosh Neneh

Festival

“Milkshake. Dat was een van de eerste queerfestivals waar ik kwam en waar ik dacht: niks is raar, iedereen is hier zichzelf. Ik ben actief in de ballroomscene, een veilige plek voor queer people waar ze het op de catwalk in verschillende categorieën tegen elkaar opnemen. Op Milkshake liep ik voor het eerst een ball. Het jaar erop vond ik mijn ballroomfamilie, en werd ik onderdeel van The House of Vineyard. Dat was een full circle moment.”

Beste ijssalon

“Ice Ice Baby op de Klaprozenweg. Ze ­hebben er heel lekker vegan pistache-ijs. Daar móet je heen.”

ICE ICE BABY Beeld Nosh Neneh

Beste plek om op te treden

“De Dam. Daar heb ik nu twee jaar achter elkaar samen met een groep andere ­dansers opgetreden tijdens Pride, dat is magisch. Er staan duizenden mensen die samen met jou de liefde verspreiden. Het is jammer dat de evenementen dit jaar niet doorgaan, maar Pride kun je niet cancelen. Pride zit in ons.”

Een avond stappen met

“De ballroomlegendes van de jaren zeventig en tachtig in Harlem, New York, waar de scene is ontstaan. Het lijkt me heel tof om de dansvloer te kunnen delen met de pioniers van mijn community.”

Mijn buurt

“Floradorp in Noord Gestoord. Sinds ik in Amsterdam woon, woon ik al in Noord. In het begin kreeg ik altijd opgetrokken wenkbrauwen als ik dat vertelde. Mensen vonden het maar ver weg en vroegen zich af of de pont nog wel ging ’s nachts. Nu vinden ze het hip en leuk.”

Dit kan veel beter

“De toegankelijkheid van openbare plekken in de stad. Mensen die slecht ter been zijn of een fysieke beperking hebben, kunnen lang niet overal komen. Als je een overzicht zou maken van alle plekken die ontoegankelijk zijn door bijvoorbeeld te hoge drempels, zou je, denk ik, schrikken van hoeveel dat er zijn.”