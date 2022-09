Activisme bindt ervaren raadslid Alberts en jongste raadslid Noordzij

Ervaren raadslid Remine Alberts (67, SP) en jongste raadslid Geert Noordzij (18, PvdA). Beeld Jakob van Vliet

Geert Noordzij is 15 jaar als hij voor het eerst teleurgesteld raakt in Mark Rutte. Als klimaatactivist demonstreert hij in Den Haag met tienduizenden mensen voor beter klimaatbeleid. Maar Rutte doet er niets mee. Sterker nog, ‘hij deed alsof we zijn beleid steunden’. Drie jaar later besluit Noordzij dan maar zelf de politiek in te gaan. Net klaar met het gymnasium solliciteert hij bij de PvdA. “Ik dacht, ik probeer het gewoon en van het één kwam het ander.” Nu is hij op zijn 18e het jongste raadslid van Amsterdam.

Ook SP-fractievoorzitter Remine Alberts is uit puur activisme de politiek ingegaan, maar dan wel in 1998, zes jaar voordat Noordzij geboren werd. Ze is juf, maar de strijd tegen privatisering, tegen het grootkapitaal en voor betere zorg kan niet wachten. De afgelopen vier jaar was ze even uit de raad, ‘net te laag op de lijst’, maar dit jaar begint ze – alsof het niets is – aan haar 21e jaar in de gemeenteraad.

Alberts: “Het voelt als thuiskomen. Het is fijn om terug te zijn. ‘Hé, Alberts, je bent er weer!’, riepen de bodes al.”

Noordzij: “Voor mij was het echt zoeken. Ik vond mijn eerste maanden heel spannend. Dan zie je mensen als jij die zoveel idealen én ervaring hebben.”

Alberts: “Ik herinner me ook mijn allereerste bijdrage in de raad. Ik blokkeerde volledig van de spanning. Ik moest de notulen teruglezen om erachter te komen wat ik precies gezegd had.”

Als nieuw raadslid komt er veel op je af. Naast de plankenkoorts bij de eerste raadsbijdrage, betekent het namelijk ook dikke stapels dossiers doornemen en ellenlange commissievergaderingen bijwonen. Noordzij snapt dat zijn omgeving zich af en toe afvraagt waarom een 18-jarige jongen daar zin in heeft, in plaats van bijvoorbeeld in de kroeg te hangen.

Noordzij, lachend: “Tegelijkertijd, ze kennen me. Ik heb idealen en daar ga ik voor. Mijn vrienden uit de klimaatbeweging zijn juist heel trots. Zij hebben vaak enorme kritiek op de politiek, maar zijn ook blij dat ik daar nu juist zit om het geluid van een jonge generatie te laten horen.”

Alberts: “Toch vind ik dat je als volksvertegenwoordiger niet per se oud hoeft te zijn om over oude mensen te praten of jong om over jonge mensen te praten.”

Noordzij: “Klopt, maar ik sprak net een student van de Spinozacampus die het heel fijn vond dat we dezelfde leeftijd hadden. Vertegenwoordiging doet ertoe.”

Ze hebben er beiden vooral veel ‘zin an’. Noordzij wil strijden voor gelijke kansen, een onderwerp dat speelt van de energietransitie tot het afvalprobleem in de stad. Noordzij vindt het irritant dat in stadsdeel Zuidoost veel minder bakken staan dan in Zuid. “Alsof de afvaloverlast daar niet net zo groot is, ook dat is ongelijk verdeeld.”

Alberts wil nu vooral ‘eindelijk eens’ ervoor zorgen dat er wordt gestopt met sloop en verkoop van sociale huurwoningen. “En in algemene zin natuurlijk de totaal doorgeslagen marktwerking en privatisering, van zorg tot onderwijs.” Het zijn onderwerpen waar ze ook in haar allereerste raadsperiode al mee bezig was.

Alberts: “Pijnlijk ja. Het laat zien dat wij nog steeds bestuurd worden door verkeerde partijen. En ik wil niet vervelend doen, maar de grote gemene deler in Amsterdam is dat een partij als de PvdA aan het roer zat. Maar gelukkig is het tij aan het keren.”

Noordzij: “Al deed de SP ook mee hé, de vorige twee periodes. Ik ben vooral bezig met de toekomst. Ik zie ook dat het tij keert en dat het marktdenken steeds meer onder druk komt. Maar het is niet makkelijk en linkse partijen moeten dan wel echt samenwerken en niet elkaar continu de maat nemen.”

Raadslid zijn is een vak, vindt Alberts en ervaring is een groot goed. Ze merkt dat ze soms het collectieve geheugen van de raad is. “Politiek werk voelt soms als rennen tegen een groene zeephelling. Je rent er tegenop en je glijdt er weer vanaf. Want na vier jaar komt er weer een nieuwe ploeg en die weet niet wat daarvoor gebeurd is. Hoe lang hebben we het al niet over rattenoverlast? Maar elke keer benaderen we het alsof het iets nieuws is.”

Noordzij: “Maar nieuwe mensen in de raad die met een frisse blik kunnen kijken...”

Alberts: “...de frisse blik heb ik ook hoor, haha. Maar soms betekent een frisse blik vooral nog een keer dezelfde discussie voeren.”

Noordzij: “Volgens mij is de truc dan ook vooral veel de stad in te gaan. Raadsleden moeten het stadhuis uit. Amsterdammers weten uiteindelijk zelf het best wat er speelt.”

Alberts: “Vergeet alleen niet dat mensen daar echt niet altijd zin in hebben. Je kunt naar de markt in het Reigersbos gaan, maar je zult merken dat mensen doorlopen als je ze aanspreekt. Ze hebben geen tijd. Zeggen dat politiek een zooitje is. Dat ga je krijgen hé. Je moet daar echt doorheen prikken.”

Noordzij: “Die opmerkingen krijg ik al, dat ze geen vertrouwen hebben. Mensen hebben moeite rond te komen, en vinden dat de politiek te weinig voor ze doet. Maar toch moet je gaan. Blijven praten.”

Alberts: “Jammer is het wel dat je van alles uit de stad kunt melden maar je in de raad vervolgens tegen de muur van het coalitieakkoord opbotst. Coalitiepartijen houden elkaar ontzettend vast. Afspraak is dan afspraak.”

Noordzij: “Ik denk dat het meevalt. Juist nu. Heel veel staat niet in het coalitieakkoord. Er is superveel ruimte om juist daar ideeën in te brengen. Om juist samen te werken met coalitiepartijen.”

Alberts: “Ik vind dat veel onderwerpen op de agenda worden gezet waarbij er uiteindelijk vooral lucht wordt verplaatst. Afgelopen donderdag gingen we in debat over overlastgevers in het centrum, maar dat wordt dan geagendeerd [door JA21 en CDA, red] om vooral te ranten dat ze asielzoekers niet pruimen. Daar stoor ik mij verschrikkelijk aan, want het lost niks op...”

Noordzij: “...dat krijg je als je heel erg met elkaar in het stadhuis bezig bent, in plaats van met wat Amsterdammers echt helpt.”

In de voorgaande collegeperiode vertrokken 13 van de 45 Amsterdamse raadsleden tussentijds. Dat komt niet alleen omdat de Amsterdamse politiek vaak gezien wordt als opstapje richting de Tweede Kamer of een bestuurdersfunctie, maar ook omdat raadsleden het vaak zwaar vinden en moeilijk te combineren met baan en gezin.

Alberts: “Natuurlijk is het druk, ik heb een kleinkind waar ik op wil passen en ik zit ook in de Provinciale Staten. Maar het heeft me ook zoveel gebracht, ik heb zoveel geleerd over de stad en Amsterdammers. Het voelt echt niet als een offer.”

Noordzij: “Met mijn studie rechten ernaast is het heel druk, maar ik ben enorm gemotiveerd. Neem die afvalproblematiek, als ik daar écht iets kan veranderen, dat is toch fantastisch?”

Alberts: “Ik hoop heel erg dat je er over vier jaar nog met zoveel vuur inzit. Dat je het volhoudt in de club. Ik heb veel mensen met principes zien komen en gaan, die tegen teleurstelling aanlopen.”

Noordzij: “Dat gaat mij niet gebeuren hoor. Ik heb al dingen weten te bereiken. De wethouder heeft al toegezegd naar het afvalbeleid in Zuidoost te kijken.”

Alberts: “Hartstikke goed. Houd je principes, doe het, ga ervoor! Maar ik heb gezien dat het voor velen niet makkelijk is.”

Nog één open eindje dan, waar blijft de jonge SP’er in de raad?

Alberts: “Iedereen weet dat de SP veel gedoe in de partij had met mensen die vertrokken. Ik ben nu ingestapt omdat het een prachtpartij is. Maar natuurlijk hoop ik dat er over vier jaar een jonge gloedvolle SP’er komt. Ik ga heus niet koningin Elizabeth achterna, alsjeblieft zeg.”