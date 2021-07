Actiegroep Tram 14 mot blijfe stopt ermee: ‘We zijn moegestreden’

Beeld Shutterstock

Voor lezers die dit gemist hebben: wat was er vijf jaar geleden aan de hand?

“Wij, bewoners van West en Nieuw-West, werden overvallen door het feit dat de gemeente voornemens was om, met de komst van de Noord/Zuidlijn in het vooruitzicht, tramlijn 14 weg te halen. Dat was de levensader voor veel buurtbewoners! Die lijn ging lang alle highlights van de stad. Ik heb jonge benen, maar er waren ook veel ouders met jonge kinderen en ouderen die slecht ter been waren. Voor hen was het weghalen van die lijn erg vervelend, zacht gezegd.”

U dacht: ik moet opkomen voor mijn buurtgenoten.

“Vooral voor de oudere, kwetsbare mensen. Die zijn er veel in Nieuw-West en West. Ik ben in Nieuw-West opgegroeid, werk er als lokaal journalist en voel me erg verbonden met de buurt. Het raakte me dat veel mensen werden uitgesloten van het ov. De route naar de stad werd duurder, mensen moesten langer lopen naar de halte en ook nog eens overstappen.”

Waarom stoppen jullie?

“We zijn moegestreden. We werden niet gehoord, of werden wel gehoord, maar dan gebeurde er vervolgens niets of vaste gesprekspartners kregen een functie elders. ­Terwijl we een achterban van duizenden mensen hadden. Ik ben daarnaast geen geboren actievoerder. Ik zag het niet zitten door te gaan tot mijn honderdste en verzuurd te raken.”

Maar toch: u hield het vijf jaar vol. Er schuilt toch een actievoerder in u.

“Wat in me zit is onrecht aankaarten. Ik kan niet mopperen en roepen en af en toe wat twitteren, en verder op de bank blijven zitten. Ik ben een doener. Schouders eronder.”

Kijkt u terug op een frustrerend proces?

“Absoluut niet. Voor ons is het nu klaar, en dat is best teleurstellend, maar met Mildred en Howard, de twee buurtbewoners met wie ik de actiegroep vormde, is een vriendschap voor het leven ontstaan. We hebben er echt iets van gemaakt met zijn drieën.”

Hoe zit het met uw vertrouwen in de politiek?

“Dat is nu even weg. Maar dat komt wel weer terug. Soms agendeer je iets, maar lukt het gewoon niet omdat de ­ politiek daar anders over denkt.”