Acteur Rop Verheijen: ‘In mijn buurt heerst nog het oude Ramses Shaffy-gevoel’

Rop Verheijen op de drempel van delicatessenzaak Eichholtz in de Leidsestraat. ‘Geen havermelkgeneuzel.’ Beeld Nina Schollaardt

Eerste keer in Amsterdam

“Toen ik een jaar of 10, 11 was, gingen we met de hele klas met de bus naar het Anne Frank Huis. Ik weet nog dat ik alles zo raar vond; het was heel druk en mensen zagen er totaal anders uit dan thuis. Het overviel me een beetje. Ik was opgegroeid in Winssen, met weilanden achter ons huis en veel dieren. In Amsterdam rondlopen en kijken riep bij mij een gevoel op van ‘hier gebeurt het’.”

Mijn buurt

“De buurt rond het Leidseplein, waar ik al veertien jaar woon. Het is net een dorp, met veel mensen die er al lang wonen en elkaar goed kennen, borrels en af en toe een buitenbioscoop. Ik meen in de Weteringbuurt ook altijd nog dat oude Ramses Shaffy-gevoel te bespeuren. Dat je merkt: jeetje, al die mensen die daar toen woonden en doorheen liepen, dat hangt er nog een beetje.”

Speciaalzaak

“Eichholtz in de Leidsestraat, die zit er al meer dan honderd jaar. Het is een delicatessenzaak die tot de nok gevuld is met de lekkerste buitenlandse producten. En het is lekker níét hip; geen havermelkgeneuzel met witte stift op het raam geschreven. Ik koop daar lekker vieze broodbelegjes uit Amerika, zoals fluffy marshmallowspread. En peanutbutter cups – chocolaatjes met pindakaas erin – en goeie theeën uit Engeland.”

Kapper Oh You Pretty Things. Beeld Nina Schollaardt

Kapper

“Die zit in de Spuistraat: Oh You Pretty Things, naar het nummer van David Bowie. Je zou het niet zeggen, maar mijn haar wordt minutieus goed geknipt door Michelle. Al 23 jaar. Daarna mishandel ik het zelf. Ik vind het een uitje om er heen te gaan, ook omdat ze er altijd goeie muziek draaien.”

Avondje stappen met...

“Joost van Bellen. Ik heb nooit ontzettend in de Amsterdamse gayscene gezeten, want ik leerde al in het eerste jaar op de toneelschool mijn vriend Jurrian kennen. We gingen weleens naar een kroeg of een feest, en ik heb een beetje geroken aan het staartje van de RoXY. Ik ben er denk ik drie keer binnen geweest, maar kan me die trap nog goed herinneren. En dat iedereen er geweldig uitzag; je vóélde die internationale allure. Joost van Bellen heeft natuurlijk heel veel met de RoXY te maken gehad. Met hem wil ik het daar een avondje over hebben: wat weet hij nog van die tijd?”

Het Huis met de Kabouters. Beeld Nina Schollaardt

Mooiste gevel

“Het Huis met de Kabouters is een soort Villa Kakelbont op de Ceintuurbaan, met prachtig gedetailleerd houtsnijwerk en twee kabouters op het dak. Een ervan heeft een rode bal in zijn hand en het verhaal gaat dat ze die op oudejaarsavond overgooien, precies om middernacht. Ik weet niet meer van wie ik dat gehoord heb, maar ik vind het heerlijk om erin te geloven.”

Kan veel beter

“Het Museumplein, dat heeft zo’n bizarre indeling. Het is groen, maar het is niet zo’n lekker grasveld waarvan je denkt: daar ga ik eens lekker recreëren. En dat paadje in het midden vind ik ook zo armoeiig. Wat is nou de bedoeling, dat ik eroverheen ga of juist niet?”

Mooi van lelijkheid

“In mijn studententijd woonde ik op de Wallen bij de Pillenbrug. Samen met Jurrian op een kamertje van drie bij vier, zonder douche en met junks en gespuis voor de deur, maar ik vond het er zalig. Alsof je midden in een aflevering van Baantjer zat. Overal liep politie, dus het was er hartstikke veilig. En gezellig. Op een gegeven moment kende ik de mannen die mensen naar binnen riepen bij de seksclub, daar maakte ik vaak een praatje mee. In de lockdown gingen Jurr en ik veel wandelen door onze oude buurt. Naar de magische zonsondergang kijken op het Oudekerksplein en daarna mijmeren met een kopje koffie bij Quartier Putain.”

A-Fusion. Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“Mijn all-time favourite is A-Fusion op de Zeedijk. Die zaak opende toen wij daar om de hoek woonden. Het is er altijd bomvol en ze hebben geweldige sushispecials, maar ook oesters en eendenfiletbroodjes. Een goeie troostplek als je op zondagavond merkt dat je geen zin hebt om morgen weer aan de slag te moeten.”

Lied over Amsterdam

“Ken je Amsterdams parfum van Jenny Arean? Dat is geschreven door Jan Boerstoel en Jenny zingt dat zo ongelooflijk prachtig. Het gaat heel zintuiglijk over de stad: wat je hier ruikt en voelt en proeft. De geur van kacheltjes op woonboten bijvoorbeeld. Als ik in het najaar over de grachten wandel, moet ik altijd aan dat lied denken.”