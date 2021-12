Acteur Marcel Musters zamelt bonbons in voor psychiatrische patiënten

Beeld Shutterstock

Ooit was u psychiatrisch verpleegkundige.

“Dat klopt. Toen ik zeventien was durfde ik nog niet naar de theaterschool, dus meldde ik me aan als psychiatrisch verpleegkundige bij zorginstelling Voorburg in Vught. Ik wilde in die tijd mezelf beter leren begrijpen en mensen helpen – een beetje naïef eigenlijk. Ik was nog te jong om écht mensen te helpen, maar leerde daar wel dat het soms gewoon al fijn is dat er iemand is. Dat iemand even tijd voor je maakt.”

Er is veel eenzaamheid bij psychiatrische patiënten?

“Nou en of. Het is schrijnend, maar veel patiënten die in een zorginstelling zitten, verliezen het contact met vrienden en familie. En nu heeft het coronavirus daar een schepje bovenop gedaan.”

Hoe kan een doosje bonbons daar dan bij helpen?

“Als je zoiets krijgt, weet je dat er iemand aan je heeft gedacht. Ooit was ik op bezoek bij Voorburg toen Joke Leenders, die daar de ‘verwenzorg’ doet, tegen me zei: ‘Ach, Marcel, kun jij niet ook wat voor ze doen? Al is het maar een doosje bonbons.’ Nu breng ik al tien jaar doosjes rond en het effect is enorm. Het lijkt iets kleins, maar betekent veel.”

Welke eisen stelt u aan zo’n te doneren doosje?

“Kleine doosjes, grote doosjes – alles is welkom. Als het maar persoonlijk is samengesteld en je daarmee even hebt stilgestaan bij iemand. Een kaartje erbij is ook altijd leuk. Wie mee wil doen, kan tot en met 13 december een doosje komen brengen naar het kantoor van Mugmetdegoudentand – meer informatie op mugmetdegoudentand.nl. Je zult er iemand blij mee maken.”