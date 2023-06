Acteur Florian Myjer (31) worstelde als kind in Zuid met zijn seksualiteit: ‘Ook in elitaire kringen komt homofobie voor’

Als kind in Zuid kreeg Florian Myjer (31) al te horen dat hij vast homo was. Zelf wilde hij er lang niet aan, nu inspireert dat de theatermaker. ‘Ook in elitaire kringen komt homofobie voor, al is het minder expliciet.’

In een Snoopytrui staat hij midden op het toneel, het boekje Brideshead Revisited, in 1945 gepubliceerd door Evelyn Waugh, tegen zich aan geklemd. Hier staat Florian Myjer, 31 jaar, maar totaal overtuigend als puber van 16. Hij houdt een boekpresentatie over de cultroman, over de vriendschap die misschien toch ook liefde is tussen de adellijke Sebastian Flyte en de jonge student Charles Ryder.

Er is ook een rol voor Aloysius, de teddy­beer van Sebastian. De flamboyante lord loopt als volwassene met die knuffel rond, maar verlangt ook terug naar zijn jeugd, een jeugd die hij verheerlijkt.

Wie kenners vraagt naar de spannendste jonge theatermakers van dit moment, hoort steevast de naam van Florian Myjer. De geboren en getogen Amsterdammer kan niet alleen acteren, hij maakt ook hyperpersoonlijke, intelligente eigen ­voorstellingen, vaak losjes gelinkt aan een grote roman (Oorlog en vrede, De ­toverberg, Lady Chatterley’s Lover). Dat begon al op de Toneelacademie in Maastricht, maar ging gestaag door bij Theater Frascati. In 2019 werd hij door de Volkskrant beschreven als ‘een van de interessantste jonge theatermakers van nu.’

Sinds hij in 2021 bij de artistieke kern van De Warme Winkel hoort – het ontregelende, eigenzinnige en Amsterdamse thea­tercollectief – maakt hij voorstellingen die juichende recensies ontvangen. Zijn Lady Chatterley’s Lover, een samenwerking met Lisa Verbelen en Marieke de Zwaan, werd vorig jaar geselecteerd voor het prestigieuze Nederlands Theater Fes­tival. In Myjers versie is D.H. Lawrences roman een raamwerk voor goudeerlijke betogen over vrouwenhaat en homohaat, seksuele fascinaties en een wens voor normvrije liefde. Dit jaar speelt hij zijn ­eerste filmhoofdrol, in Sweet Dreams van Ena Sendijarević, de opening van het Nederlands Film Festival.

Aan de rand van Sloterdijk, in theaterbroedplaats De Sloot, komt Florian Myjer net uit de repetitie. In de grote zaal van de voormalige galvaniseringsfabriek ­repeteert hij met collega Abke Haring voor Brideshead Revisited, dat op het ­Holland Festival in première gaat. Uit de zaal klinkt nog stevige muziek, die is gecomponeerd door Rik Elstgeest.

Myjer licht op als ik een beduimelde editie van Brideshead Revisited op tafel leg: dit is zijn ultieme lievelingsboek. Het omvat zoveel van wat hij is: een liefhebber van de Britse romantiek, van esthetiek en elegante queerness, van vriendschap en zachtheid, van escapisme.

“Een poolster,” noemt hij het boekje.

Wat trekt je zo in deze roman?

“Meerdere dingen, maar vooral de queer love story. Toen ik zestien was, zat ik nog in de kast. Brideshead is een veilig queer verhaal, een beetje impliciet. Veel hetero’s zeggen zelfs dat het er helemaal niet over gaat. Dat Charles en Sebastian gewoon vrienden zijn. Maar voor de queer canon is het wel degelijk een belangrijk moment geweest. Het was voor mij een soort veilige herkenning. Ik kon er helemaal begeistert van raken, maar ik kon óók zeggen: ik ben wel hetero hoor.”

“Daarnaast vond ik die wereld heel erg mooi. Engeland, de jaren twintig. Ik zat op de middelbare school en ik voelde me niet op mijn plek. Brideshead stond voor een wereld waarin ik wél geaccepteerd zou worden.”

Hoe erg zat je nog in de kast?

“Ik was ervan overtuigd dat ik geen homo was. Het was niet zo dat ik het ­stiekem was en dat ik dacht mezelf te ­kunnen zijn als de middelbare school voorbij was. Ik dacht: dit ben ik niet, dit ben ik echt niet, dit ben ik echt, écht niet. Ik was bijna meer aseksueel. Al had ik altijd een heel grote obsessie voor Carice van Houten.”

Je zat op een gymnasium in Oud-Zuid, hoe was het om op zo’n school homo te zijn?

“Er zijn ergere plekken om op te groeien of naar de middelbare school te gaan. Maar ik vond het wel ingewikkeld. In die tijd was er op de hele school één jongen die uit de kast was. En dat was niet iemand die je per se wilde zijn, door de manier waarop er over hem werd gesproken.”

“Ik zat ook op hockey en daar was het erger. Dat was echt een hypermasculiene, homofobe en dan ook nog eens heel kakkerige wereld. Daar ging het meer richting pesten.”

Dat soort homofobie strookt niet met het beeld van een progressieve, elitaire wereld. Begrijp jij hoe dat toch mogelijk is?

“Ik ben daar ook nog niet helemaal uit, maar Splinter Chabot beschreef het treffend in Confettiregen. Ook in die links-elitaire bubbel zit een patriarchale, masculiene sfeer. Misschien verkijk je je er sneller op omdat je denkt: we zijn allemaal toch heel erg belezen, we denken goed na met zijn allen, we zijn open-minded en tolerant. Maar we delen ook nog steeds waarden die het homofobe in stand houden. Dat woord ‘tolerantie’ suggereert dat we ‘iets tolereren’, dat wij ‘toestemming geven dat jij er mag zijn’, maar tegelijkertijd geldt er een manier waarop je je leven in moet richten. Het normatieve is sterk verbonden aan het Oud-Zuidmilieu, ook los van homoseksualiteit. Op mijn basisschool, de Willemsparkschool, werd gewoon gezegd: als je een vmbo-advies zou krijgen, ben je de eerste in de geschiedenis van deze school. Vrij vertaald zeiden ze: dat kán dus niet!”

Had je een ongelukkige jeugd?

“Het was dubbel. Ik had een heel fijn gezin. Ik speelde theater. Ik had lieve vriendinnen. Maar ik zat ook erg in de knoop met mezelf. Zeker met die seksu­aliteit. Al sinds mijn zevende wordt gezegd dat ik homo ben. Omdat ik hobby’s had die meisjes hebben, omdat ik meer vriendinnen had dan vriendjes, omdat ik van het koningshuis en musicals hou. Dat stempel werd nog voor mijn seksuele ontwikkeling was begonnen op me geplakt. Op een jongen verliefd worden was niet iets dat me had kunnen overvallen, want iedereen zei al dat het ging gebeuren – en 90 procent van de tijd op een vervelende manier. En ‘homo’ is ongeveer het ergste scheldwoord dat je kon en kunt krijgen. Dus ik moest er koste wat kost voor zorgen dat ik het niet ging worden.”

Myjer groeit op rond de Nieuwmarkt. Zijn vader is bijzonder hoogleraar conflict- en veiligheidsrecht, zijn moeder antropoloog en historicus. Cabaretier Jochem Myjer is zijn neef, musicalster Pia Douwes zijn achtertante. Met zijn ouders bezoekt hij musea, theatervoorstellingen en concerten. Als kind speelt hij eindeloos toneelstukjes, hij gaat naar de Jeugdtheaterschool en speelt in jongerenproducties.

Als hij zestien is, gebeurt er iets levensveranderends. (Op zijn dertigste zal dat nog eens gebeuren – waarover later meer.)

Op weg naar een wiskundetoets haast hij zich op een ochtend naar school. Op de hoek van de De Lairessestraat ramt een stadsbus hem op volle snelheid. Hij vliegt van zijn fiets. Met gillende sirenes rijdt een ambulance hem naar het VU Medisch Centrum. Niet dat hij zich dat nog herinnert overigens; vanaf het moment van de klap weet hij niets meer.

En toen?

“Ineens was alles helder: ik wilde theater, naar de toneelschool. Maar ik keerde ook helemaal naar binnen toe, bijna ascetisch, om maar niet die seksualiteit te voelen. Het voelde als een verlichte periode, maar als ik nu terugkijk, was dat geen gelukkige tijd.”

Theater zou zijn leven redden. Maar dat­gene waarop hij zijn zinnen had gezet, lukte aanvankelijk niet: hij werd afgewezen op de toneelschool. Daarop zwoor Myjer theater weer af en studeerde hij drie jaar algemene cultuurwetenschappen aan de UvA. Hij woonde op een kamer, zorgde slecht voor zichzelf, ging vaak naar zijn ouders.

Maar omdat alles overhoop gegooid werd, kwam er wel ruimte voor zijn homoseksualiteit. Op zijn negentiende kwam hij uit de kast. Hij ging naar Brighton in het kader van een uitwisselingsprogramma. “Daar voelde ik vrijheid.”

Waarom trekt het Britse je zo?

“Mijn hele familie heeft dat wel. Mijn moeder is deels in Groot-Brittannië opgegroeid, mijn vader heeft er gestudeerd. We gingen er vaak op vakantie. Het is niet zozeer een fascinatie voor de klassen­maatschappij, maar juist voor de vorm­geving van het leven daar. Alles is bedacht, alles heeft regeltjes. En er is enorm veel humor. In elk mailtje dat je kreeg van het secretariaat zat een grapje. Ik hou van de esthetiek, van de tuinen, de landhuizen, de klassieke colleges. Al voldeed mijn kamer in Brighton niet helemaal aan het beeld. Daar zat het vet duimendik op de ramen.”

“Ik hou ook van de kunst: van de detectives, de musicals, van Downton Abbey, The Crown.”

Op basis van wat ik van je heb gezien en over je heb gehoord, dacht ik dat je grofgebekter zou zijn. Maar je lijkt vriendelijk en keurig. Bijna Brits.

“Haha! Het is niet dat ik iets verborgen hou, maar ik zet die grofgebekte kanten als acteur wel bewust in, terwijl ik van huis uit meer van het harmoniemodel ben. Als acteur is het heerlijk om een slechterik te spelen. Veel grote kunst gaat over het benoemen van de plekken waar we ons voor schamen, de lelijke kanten van onszelf, het slijk van de ziel. Ik wil altijd mijn hart op tafel leggen, superpersoonlijk zijn. En dan mag het ook gevaarlijk worden. Binnen het kader, de spelregels van het theater, wil ik dat het pervers wordt.”

“Van mezelf ben ik echter niet zo. In Sweet Dreams, de film over het verval van een gezin tijdens de ondergang van het Nederlandse kolonialisme in Indonesië, speel ik een onsympathiek persoon. Toen we dat opnamen, moest ik ervoor zorgen dat de rol die ik speel gevaarlijk blijft; dat het vriendelijke van mezelf daar niet in doorsijpelt.”

Je wordt door kenners geroemd om de voorstellingen die je maakt, maar bijna iedereen zegt ook dat je zo’n goede ­acteur bent. Je kunt met een minieme beweging veranderen van vader naar zoon, van nuchter naar dronken.

“Ik vind het moeilijk om te zeggen of ik een goed acteur ben. Mensen die ik bewonder spelen in elk geval vol overgave, in vrijheid, met waarachtigheid en moed. Ze zijn niet ijdel, niet bezig met goed acteren. Er zijn vijf p’s die acteurs moeten koesteren: poëzie, perversie, pijn, persoonlijkheid en plezier. Acteurs die ik goed vind raken aan alle vijf. Daarom werk ik ook graag met spelers die een beetje mysterieus zijn, zoals Lisa Verbelen of Abke Haring. En Carice van Houten, die heeft dat ook.”

Wat wil je met theater bereiken?

“Ik wil kunst maken, kunst met een ­grote K. Maar wel voor een groot publiek, omdat ik ook geloof dat veel mensen daar iets aan hebben. Bijvoorbeeld Lady Chatterley’s Lover. Dat gaat over representatie, over seks, het gaat over de eenzaamheid die je voelt als homo, maar ook over hoe homofobie vrouwenhaat is, omdat het vrouwelijke in de man wordt gehaat. Dat is een inzicht waar we met z’n allen verder mee kunnen.”

Kort na je afstuderen aan de Toneelacademie in Maastricht werd je de ­‘interessantste jonge maker van nu’ ­genoemd. Hoe was dat?

“Ik voelde de druk, en de onzekerheid. Ging dat echt over mij? Ik zou het wel willen zijn, maar of ik het ook al ben, weet ik niet. Het was eervol, maar ik kon er niet van genieten.”

Stonden mensen toen in de rij om met je te werken?

“In mijn derde jaar Toneel­academie liep ik stage bij De Warme Winkel en speelde ik in de voorstelling De meest zwaarmoedige voorstelling ooit (waarvan het hele publiek moet huilen). Later werd ik gevraagd bij hen te gaan werken. Maar ik zag het niet helemaal voor me om in een collectief te verdwijnen. Toen hebben we afgesproken dat ik elk jaar één eigen voorstelling maak en één collectieve voorstelling. Daar kon ik me wel in vinden.”

In die laatste collectieve voorstelling, Casting, vorig jaar te zien op het Holland Festival, vertel je over de vele verschrikkelijke audities die je hebt gedaan.

“Als acteur kwam ik er al snel achter dat ik vaak niet paste in de mallen die er zijn. Daarom heb ik ook vrij vroeg gevoeld: ik ga het zelf wel doen, ik ga zelf voorstellingen creëren met de verhalen die niet verteld worden. Ik kan enorm veel woede voelen over hoe homo’s worden gerepresenteerd. Dan is de homo in een film óf de slechterik, óf het lijk, óf de grap. Daar kan ik woede, maar ook verdriet, om voelen.”

In Brideshead Revisited zeg je dat je denkt dat je je er nog steeds voor schaamt dat je homo bent.

“Ik denk dat die schaamte, die geïnternaliseerde homofobie, heel diep zit. Dat ik me schaam dat ik niet aan de norm voldoe. Hoe trots en open ik ook ben, altijd is er een stemmetje dat zegt: je bent niet normaal. En dat is een probleem. Het is niet iets wat aan de oppervlakte zit, maar het kan toch vaak naar boven komen.”

Je bent zo open en persoonlijk in je voorstellingen. Hoe bepaal je voor jezelf wat je wel en niet met het publiek wil delen?

“Dat is altijd een zoektocht. Ik vind het niet erg om me kwetsbaar op te stellen, maar wil mensen die me dierbaar zijn wel beschermen. Dus als het bijvoorbeeld over mijn familie of vrienden gaat, ben ik heel voorzichtig. Als ik het idee heb dat ze de manier waarop ze worden neergezet niet prettig zouden vinden, doe ik het niet.”

“Bij Yves Saint Laurent – over de modeontwerper, seksualiteit en eenzaamheid, maar eigenlijk ook over mij – had ik wel het gevoel dat ik te ver ging in het kwetsbaar opstellen van mezelf. Alsof ik roerde in een te verse wond.”

In Lady Chatterley’s Lover omschreef je raak hoe je als homo de enige min­derheid bent – op mensen met een beperking na – die niet binnen zijn eigen minderheid opgroeit.

“Dat maakt het soms wel eenzaam. Ik heb fijne vrienden en familie, maar ik zou me nog meer in een queer gemeenschap willen begeven. In Brighton dompelde ik me voor het eerst onder in gay ­uitgaan. Maar ik heb me later vooral op mijn carrière in het theater gestort. Dat moest wel, want het is ook topsport. Maar ik heb niet veel queer vrienden, terwijl ik die wel zou willen hebben.”

“Op mijn dertigste realiseerde ik me ineens dat ik mijn twintiger jaren over het algemeen niet zo heb besteed als anderen, die dan hun seksualiteit gaan ontdekken. Ik ging helemaal voor school, daarna voor de carrière. En opeens was ik dertig. Ik ben daar nog steeds een beetje over in de rouw.”

Je hebt genoeg tijd om dat in te halen, toch? Plat gezegd ben je geen vrouw die haast moet maken om kinderen te ­krijgen.

“Dat is zo. Al wil ik dat wel graag: een kind, een gezin. Ook juist omdat ik heb gezien dat mijn ouders dat zo mooi hebben gedaan. En dat mijn zus, die net een zoontje heeft, dat nu zo liefdevol doet. Die liefde die mijn ouders me hebben gegeven weer doorgeven, dat zou ik willen. Maar de dromen zijn ook best groot. Ik weet niet of het allemaal kan.”

Afgelopen zomer had Myjer weer een levensveranderend inzicht. Hij was op Réunion, een Frans eiland ten oosten van Madagascar, voor het filmen van Sweet Dreams. Hij zat op een pier, keek naar een zonsondergang – hij schaamt zich een beetje om het te vertellen, hij vindt het zo cliché en zoetsappig. Maar die ­zonsondergang was ‘crazy’. Eigeel en ­oranje, de golven klotsten tegen de pier. En ineens wist hij het.

“Ik wil nog zoveel. Ik wil leven. Ik wil liefdes. Ik wil internationaal werk maken. En ik wil Engeland veroveren.”

Brideshead Revisited is van 5 juni tot en met 1 juli te zien in De Sloot (Rhoneweg 6) als onderdeel van het Holland Festival.

Florian Myjer 21 februari 1992, Amsterdam 1996-2004 Willemsparkschool

2005-2010 St. Ignatius Gymnasium

2010-2013 Algemene cultuurwetenschappen, UvA

2013 University of Sussex in Brighton, Engeland

2013-2017 Opleiding performance aan de Toneelacademie Maastricht

2017-2021 Vaste maker bij Frascati Producties, o.a. Oliver, Oorlog en vrede en Yves Saint Laurent

2021-heden Lid van artistieke kern De Warme Winkel, o.a. Mann, Mann, Mann, Lady Chatterley's Lover, Een oprechte ode aan de Ironie, Casting en Brideshead Revisited Florian Myjer woont in het centrum van Amsterdam.

