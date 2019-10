Acteur Anton de Bies: ‘De Bijlmer is mijn thuis’

Deze maand speelt acteur Anton de Bies (27) in de theatervoorstelling STATUS. Hij woont in Maastricht, maar is vrijwel altijd in Amsterdam. ‘Het stuk langs de Mediamarkt en de Arena beschouw ik als mijn tuin.’

Eerste keer in Amsterdam

“Ik was twaalf. Mijn tante, broer, nicht en ik gingen naar Nederland op vakantie. We kwamen aan in Amsterdam, want mijn oma woonde in de Bijlmer. De poort van de Bijlmer was mijn eerste indruk van Nederland. Het voelde als een warm bad, met zo veel verschillende mensen die door elkaar leven. Ik vond het fantastisch.”

Restaurant

“Patrick, in Ganzenhoef. Ik heb Patrick ontmoet op Kwaku Festival. Ik moest en zou toen van mijn oma zijn spareribs proeven. Oh mijn god, ze zijn zo lekker. Nu kom ik graag bij zijn eigen zaak.”

Uitgaan

“Naar De Kroon op het Rembrandtplein. Elke woensdag en zondag kan je daar ­salsadansen en niemand kijkt vreemd op als je een rare move maakt. Als jongetje won ik ooit een danswedstrijd waar alle basisscholen op Curaçao aan meededen.”

Geheim adresje

“Lucky King en Hong in de Poort. De eigenaren zijn opgegroeid op Curaçao, dus wanneer ik daar binnenloop beginnen ze direct Papiaments te praten. Heerlijk.”

Lucky King en Hong. Beeld Lin Woldendorp

Mijn buurt

“De Bijlmer. Toen ik in 2010 naar Nederland kwam ben ik daar gaan wonen, bij mijn oma. Het is mijn thuis. Het stuk langs de Mediamarkt en de Arena beschouw ik als mijn tuin. Afgelopen augustus werd de korte film Patroon van Mario Gonsalves, waarin ik speel, vertoond op een plein in Kraaiennest. Ik kom naar Nederland om te acteren, beland in de Bijlmer en waar alles begon wordt een film vertoond waar ik in speel. Dat is bijzonder.”

Dit kan veel beter

“Midden in de Red Lights, zo noem ik het, zit een kinderopvang. Pal daarnaast staat een mevrouw in lingerie achter het raam mannen te strikken. De deur ernaast! Ik was in shock.”

Mijn kapper

“Ik ga standaard naar dezelfde kapper; SparkzCutz in Ganzenhoef. Ik ga altijd naar hem, om – volgens mij – dezelfde reden als dat vrouwen dat doen. Op een gegeven moment durf je een andere kapper niet meer aan.”

Beste plek om te relaxen

“Aan het IJ, bij Eye. Mijn vrienden en ik praten daar over het leven. Soms zitten we er wel vier uur. Dat het opeens donker is en je denkt: ik moet weg.”

Filmmuseum Eye. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste herinnering

“Toen ik begon met acteren, wilde ik graag een keer in de Stadsschouwburg spelen. Ik heb daar inmiddels vaker gestaan, maar het mooiste moment was afgelopen mei. Ik speelde in de voorstelling A seat at the table en mijn moeder kwam uit Curaçao over om te kijken. Aan het einde van de voorstelling heb ik haar het podium opgetrokken; het publiek gaf haar een applaus. Toen hebben we samen wel een traantje weggepinkt.”

Mooi lied over Amsterdam

“Dat is Laat me van Ramses Shaffy. Ik weet niet of het over Amsterdam gaat, maar het was het eerste nummer dat ik hoorde toen ik in Nederland kwam. Ik sprak de taal amper, maar ik vond het prachtig. Ik wilde naar de toneelacademie in Maastricht en hij zingt: ‘Van Amsterdam tot aan Maastricht’.”

Favoriet vervoermiddel

“De boot. Ik liep een keer over de Prinsengracht en dacht: ik moet Amsterdam vanaf het water zien. Een wereld ging voor me open. Of je nu naar rechts of links kijkt; je kijkt gewoon iemands huis in. Een stukje van iemands leven door een raam.”

Theater

“Het Bijlmer Parktheater. Toen ik zeventien was, kreeg ik de kans om daar stand-upcomedy te doen. Toen heette het nog Krater Theater, geloof ik. Dat was het eerste theater waar ik mocht staan. Mijn oma kwam kijken.”

Bijlmer Parktheater. Beeld Lin Woldendorp

Mooi van lelijkheid

“De Johan Cruijff Arena. Het gebouw zelf vind ik erg lelijk, maar ik ben gek op Ajax en voetbal. Ik kom uit een voetbalfamilie. Wat ik prachtig vind, is dat zo’n grote club – waar de hele wereld zijn ogen op heeft gericht – gewoon in de Bijlmer staat.”

Dieren in Amsterdam

“Bedoel je dan honden? Ik heb niet zo veel met dieren, haha. Wat me wel opvalt is dat huisdieren in Amsterdam heel goed verzorgd worden: het zijn hier net kinderen.”

Wil altijd nog

“Schommelen boven op de A’DAM Toren. Ik ben daar nog nooit geweest en dat heeft een reden; ik heb hoogtevrees. Ik wil het echt een keer doen, maar ik moet nog moed verzamelen.”