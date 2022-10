Absurde en grappige alledaagse zinnen verzameld in Luistervink (1)

U bent een luistervinker?

“Dat gaat vanzelf. Het is ooit begonnen in mijn studententijd. We hingen een A4'tje op het toilet met grappige uitspraken van huisgenoten. Sindsdien heb ik iets met absurde of grappige dingen die ik om me heen hoor.”

U staat met notitieblok achter een bosje?

“Nou, het liefst vang ik geen gespreksflarden op in het voorbijgaan of in de openbare ruimte. Ik pak het uit de persoonlijke gesprekken die ik voer. Vaak wordt er dan iets gezegd waar ik op ‘aan’ ga. Hoor je wel wat je zegt? vraag ik dan. Dat moet ik dan even noteren.”

U legt het gesprek stil.

“Als ik dat niet doe, is het weer weg. Je ziet het al aan mijn gezicht. Ik ben aan het smullen. Ik laat ze nog net hun zin afmaken, maar eigenlijk heb ik ze al onderbroken. Ik verontschuldig me dan wel hoor. En vaak lachen we er samen om. Het schept even lucht. Daarna hervat ik het gesprek weer.”

Wat voor zinnen trekken uw aandacht?

“Ik hou van simpele zinnen die vaak worden gezegd, maar waarvan we niet altijd door hebben hoe absurd ze klinken, zoals: ‘Soms wou ik dat ik iets minder mezelf was’. Of: ‘Leven is een constante zelfkastijding.’ Dat is toch prachtig? Wat is dat trouwens voor geluid? Tik-tik-tik.”

Mijn vingers op het toetsenbord.

“Ah, ja, haha. Zie je. Dat valt mij dan weer op.”

Bent u niet overprikkeld?

“Ik ben non-stop uitgeput! Ik moet vaak echt bijkomen van mijn eigen hoofd. Alles komt ongefilterd binnen.”

Waar kunnen we uw boek kopen?

“Via mijn eigen site: www.ikbenbaukje.nl. Het kost 15 euro.”