Abdelhamid Idrissi (34), de man achter gratis supermarkt Fris: ‘Ik was aan het overleven, net als al die andere gezinnen hier’

Abdelhamid Idrissi (34) is de man achter de Studiezalen en, sinds kort, super­markt Fris in Geuzenveld, waar tachtig kwetsbare gezinnen gratis kunnen winkelen. Hij zet alles op alles om het leven van zijn buurtgenoten fijner te maken, maar is zijn eigen problemen nog amper te boven.

Abdelhamid Idrissi is te laat. Een minuut of twintig. Hij is naar de kant van de weg gehaald bij een politiecontrole, vertelt hij als hij zijn kantoor in Geuzenveld binnenloopt. Idrissi is de drijvende kracht achter de Studiezalen, plekken in de stad waar leerlingen niet alleen begeleid worden bij hun huiswerk, maar via lifecoaches eigenlijk bij hun hele leven. Hij werd er in 2019 Amsterdammer van het Jaar mee. Ook is hij initiatiefnemer van supermarkt Fris, in de Wildemanbuurt, waar gezinnen gratis kunnen winkelen. Met Fris werd Idrissi in één klap wereldnieuws. Bij de opening in januari kwamen mensen van 26 kranten, radio- en tv-stations, zelfs onuitgenodigd, vertelt hij verbaasd. Vanmiddag komt een Duitse cameraploeg langs. Een gratis supermarkt, dat is nog nooit vertoond.

Idrissi’s hele kantoor is behangen met oorkondes en prijzen: een van de laatste was van de Hélène de Montigny Stichting, vijftigduizend euro, voor zijn inzet ‘voor het mensdom in het algemeen’. Eerdere winnaars waren prins Bernhard senior en de uitvinder van het poliovaccin.

En intussen wordt zijn auto nog steeds langs de kant gezet als hij onderweg is naar een interview. Hij klinkt laconiek als hij erover vertelt. Routinecontroles van politie, douane en belastingdienst, die worden zo vaak gehouden bij de Osdorper Ban. Sowieso is Idrissi wel vaker gecontroleerd bij zo’n steekproef. Een paar jaar geleden twee keer, bij dezelfde politieactie ook nog. Hij was onderweg naar wethouder Marjolein Moorman en werd bij het Centraal Station tegengehouden. Mogen we in je auto kijken, doet je licht het wel, dat werk. Toen hij mocht doorrijden, werd hij er nog geen vijftig meter verderop weer uitgepikt, door een agent die niet geloofde dat Idrissi al aan de beurt geweest was.

Hoe voelt dat, om eruit gepikt te worden?

“Tja. Het is een steekproef. Ik vind het wel belangrijk dat iemand die je controleert een glimlach heeft, je aankijkt, vriendelijk is. Ik zie te vaak dat het heel ­jonge agenten zijn, die niet uit de stad komen en er angstig uitzien. Terwijl: juist in deze wijk, die al kwetsbaar is, heb je ervaren agenten en douaniers nodig die goed kunnen uitleggen wat ze aan het doen zijn.”

Wat gebeurde er vanochtend?

“De agent van vanmorgen herkende mij. Rij maar door, meneer Idrissi, zei hij – daarom was ik nog redelijk op tijd.”

Het lijkt me nog steeds rot.

“Dat is ook zo. Laatst reed ik op mijn scooter, die had ik toen nog, met mijn telefoon in de hand. Dat mag niet, ik weet het, dus ik kreeg een boete. Dat accepteer ik volkomen. Maar wat de agent daarna zei was minder leuk: ‘Dan zullen jullie het eens afleren!’”

Jullie?

“Ja, jullie. Ik moet het goede voorbeeld geven, dus ik blijf rustig en respectvol, maar ik zie al die jongens, die kinderen die ik ken, al woedend worden – en ver­volgens de dupe worden van hun emoties. Nou goed, dan ben ik blij dat ik tegenwoordig vaak word gevraagd om mee te denken met de politie en het Openbaar Ministerie.”

Zeg je dan niet: zoek het uit, jullie hebben me inmiddels zes keer aangehouden voor niks?

“Nee, want dan zou ik hetzelfde doen als wat te vaak gebeurt: iedereen over één kam scheren. Het zijn individuen die dit soort dingen zeggen. Het is onwetendheid, ook dit is armoede. Die persoon weet ook niet beter. Maar het kost wel veel tijd om dat om te buigen.”

Wat is het moment waarop jij besloot: ik moet het goede voorbeeld geven?

“Zo ben ik opgevoed. Mijn ouders hebben me geleerd netjes te spreken, goed te zijn voor anderen, voor de buren, voor iedereen. Dus dat zit in me. En tegelijk zie ik hoe sommige anderen het zo makkelijk voor zichzelf verpesten. Als een onder­nemer iets racistisch zegt, bijvoorbeeld, en een jongen vervolgens een steen door de ruit van zijn zaak gooit. Dan gaat het daarna niet meer over die racistische man, maar alleen nog over die jongen. Die mist rolmodellen, en vaardigheden om het gesprek met die man aan te gaan. Daar moeten we aan werken met zijn allen.”

Vooraf heeft Idrissi gezegd dat hij heel graag wil uitleggen dat zijn initiatieven niet zomaar ideeën zijn, dat alles wat hij doet samenhangt. Dat supermarkt Fris niet een hype is waar iedereen nu opeens op aanslaat, maar een logisch voortvloeisel uit alles waar hij zich al eerder mee heeft beziggehouden, te beginnen bij de Studiezalen. Bij elke stap die Idrissi zette, doemde een nieuw probleem op, dat hij vervolgens ging oplossen. Wat begon als een huiswerkbegeleidingsinstituut werd een instelling die zich richtte op het hele welzijn van de leerling – en daarna op dat van het hele gezin. Zo legde hij met de ­Studiezalen de basis voor een veel breder vangnet in Nieuw-West, met een gratis supermarkt als voorlopig hoogtepunt.

Idrissi was bij de start van de Studie­zalen, in 2012, nauwelijks zelf afgestudeerd van zijn opleiding bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. “Tijdens mijn studie voelde ik me voor het eerst ongelijk. Dat was het eerste moment dat ik mijn wijk uit moest. Ik had geen internet, geen laptop, mijn vocabulaire liep enorm achter. Ik kende geen spreekwoorden of uitdrukkingen. In het eerste jaar zag ik aan de HvA nog mensen die op mij leken, in het tweede jaar waren die uitgevallen. Dat voelde heel eenzaam. Er was niemand die dezelfde struggles had als ik. Dan zie je: zo’n opleiding is survival of the fittest.”

Hoe verklaar je dat jij niet uitviel?

“Vergeleken met andere studenten was mijn thuisbasis veel veiliger. Thuis was het gezellig, er was rust en aandacht. We waren een klein gezin, ik heb maar één broertje, er was altijd genoeg eten.”

Jij had het ook zwaar tijdens je opleiding.

“Ik heb ook veel gejankt omdat ik het niet aankon en steeds bijna een jaar achterliep. Mijn vader leerde me om dan gewoon harder te gaan werken. Heb je geen laptop? Dan léén je een laptop. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk dat ik geen stageplek vond. Zoveel brieven sturen en steeds maar niet uitgenodigd worden. Toen zei mijn vader: ga langs bij die bouwbedrijven, laat ze je glimlach zien en je stem horen. Mijn vader had mentaal de ruimte om dat te zeggen. Ik klopte bij die bouwbedrijven aan en meteen die avond wilde iedereen Abdelhamid hebben. Dat zijn levenslessen, die vergeet ik nooit meer.”

Wat deden je ouders?

“Mijn moeder heeft nooit gewerkt, mijn vader is arbeidsongeschikt geraakt. Dat was al gebeurd in Marokko, toen hij jong was. De eerste jaren in Nederland heeft hij nog gewerkt, in een viswinkel, daarna ging dat niet meer. Dus ik haal nu elke week met hem de boodschappen.”

Abdelhamid Idrissi werd geboren op Wittenburg. Zijn grootouders hadden een zeskamerappartement waar ze met vijf van hun kinderen woonden. De eerste vijf jaar van zijn leven woonde Idrissi met zijn broertje en zijn ouders op één kamer, tot het gezin verhuisde naar Bos en Lommer – wat opeens een zee aan privacy betekende. Uiteindelijk belandden ze in Geuzenveld; Idrissi woont nu om de hoek bij zijn ouders. Hij belt ze elke dag. “Ik voel me pas gelukkig als ik hun stem heb gehoord.” Zijn vader heeft hem beschermd, zegt hij. “Hij zei: probeer te leren van andermans fouten. Ik mocht toen ik nog op school zat niet werken. Dan heb je geld geproefd, zei hij, dat is onverstandig, onderwijs is belangrijk. Maar dat is precies wat ik hier in de buurt zie gebeuren. Kinderen die stoppen met school en een baantje zoeken om hun ouders te helpen. Of jongens die gaan proberen snel geld te verdienen.”

Bedoel je met snel geld criminaliteit?

“Bijvoorbeeld. Maar ik ken ook een jongen die heel goedkoop fietsen van Marktplaats haalt, ze helemaal schoonmaakt en opknapt en dan voor het tienvoudige verkoopt. Dat is prachtig ondernemerschap. Dat geld gaat helemaal naar zijn vader en moeder, zodat zij uit de stress zijn en hij ook normaal kan slapen.”

Is de armoede erger geworden in Nieuw-West?

“Alles is duurder geworden. Mensen zijn bang voor hun energierekening. Een slager vertelde dat mensen soms voor hun hele gezin maar honderd gram vlees halen. Dat had hij nog nooit gezien. Mensen gaan elke maand failliet. Die blijven lenen en informele schulden aangaan – en die zijn veel zwaarder dan formele. Met Nuon kun je nog een betalingsregeling treffen, maar je buurman of je neef klopt gewoon elke dag bij je aan. En die kan ook agressief worden. Dan zie je dat mensen hun huis ontvluchten en van de radar verdwijnen, of hun bank verkopen om maar eventjes iets te kunnen betalen.”

Je zou er een Netflixserie van kunnen maken, zegt Idrissi. Elke dag hoort hij de schrijnende verhalen uit de stad. Over een jongen die geen geld had voor de bus en daarom scooters stal om naar zijn school in Noord te komen. Nu heeft hij een enkelband. Over meisjes die geen geld hebben voor maandverband. Zijn vrouwelijke collega’s in de Studiezalen zagen dat die meiden, als ze ongesteld zijn, eerst een kwartslag draaien als ze van een stoel opstaan, zodat ze met de stof van hun broek de ­zitting kunnen schoonvegen. “Dat moet je willen zien. Toen zijn we een maand­verbandactie gestart met de Linda Foun­dation. De doosjes zijn net weer binnen. Maar ja, na een maand of twee, drie zijn die pakjes op. Dan heb je weer hetzelfde probleem. En dat meisje heeft ook zussen en een moeder.”

Nog een voorbeeld: een jongen uit de buurt nam shampoo mee uit een winkel zonder te betalen. “Bij een normale supermarkt mag dat niet, dat wordt niet gewaardeerd. Wat gebeurt er? Hij wordt opgepakt en krijgt een boete. Het gezin kan die niet betalen. Nóg meer stress. En voor wat precies? Eten, scheermesjes, shampoo. Hoe kan dat?”

Het zijn allemaal voorbeelden die één ding laten zien: hoe je leven kan ontsporen door een gebrek aan geld, een sterk netwerk, sociale vaardigheden en een vangnet. De verhalen bereiken hem via de scholieren of hun lifecoaches van de Studiezalen in heel Amsterdam en Zaanstad. Lifecoaches zijn vrijwilligers die eens in de week beschikbaar zijn, minstens een jaar. Er is inmiddels een wachtlijst voor, net als voor de kinderen. Met maar 28 ­procent financiering vanuit de gemeente kan de stichting niet onbeperkt groeien. Daarom start Idrissi binnenkort de actie Samen Studiezalen, waarin hij zoekt naar 200.000 donateurs. “Stel, jij bent de lifecoach van Sara. Sara wordt fan van jou. Ze zal jou overal promoten: bij haar thuis, bij haar bijbaan, in haar vriendenclub, omdat ze weet dat jij haar nooit zal loslaten. Dus Sara vertelt jou alles. Dus jij weet dat ze geen goede winterjas heeft, of dat er niet genoeg te eten is. Maar dan regel je die jas voor haar, of bied je dat voedsel – en dan heeft ze drie dagen later weer honger. Toen ben ik gaan nadenken. Wat is er nu echt nodig? En toen wist ik wat er moest gebeuren: deze mensen elke dag ontzorgen van armoede. Elke dag. Daar ging mijn hart sneller van kloppen, dat is geweldig. Niet alleen Sara helpen, maar ook haar broer en haar zus, haar papa en mama. Dat werd supermarkt Fris.”

Daar is de Voedselbank toch voor?

“Dat kan, dat gezin van Sara heeft daar waarschijnlijk recht op. Maar er is een reden dat dat gezin zich niet meldt bij de Voedselbank. Bewijs maar dat je arm bent. Dat is een enorme hobbel. Zo zijn we ingericht in Nederland: bewijs maar dat je geen geld hebt, en o wee als je iets te veel krijgt.”

Hoe werkt het bij jouw supermarkt?

“Je mag een mandje pakken en de boodschappen doen die je nodig hebt. Er zijn tachtig gezinnen geselecteerd, anders is de winkel zo leeg. En bij de ­kassa reken je af, zonder te betalen. De spullen komen van de Vomar, die zag hoe wij structureel mensen proberen te helpen, en sinds kort hebben we ook vers brood, van Amarant Bakkers. Dat ontbrak nog. Mensen komen nu elke dag voor brood, dus we hebben elke dag contact. In de koffiecorner hoor je hun verhalen. En boven, op de vide, staan computers en kunnen we direct dingen regelen. Iemand doorverwijzen naar een taalles, de buurtteams. Al die gezinnen hebben een lifecoach. Want het gaat niet alleen om dat eten of die schulden. Waar wij voor staan, is voor die fijne nachtrust. Als een kind goed slaapt, hebben we het met zijn allen goed gedaan.”

Elke keer als de rolluiken opengaan, staan er veertig tot zestig gezinnen op de stoep die Idrissi smeken of ze ook boodschappen mogen komen doen. Gezinnen die niet op de lijst staan, dus eigenlijk niet in aanmerking komen. “In een minuut vertellen ze alles wat ze meemaken, hoe zwaar ze het hebben. Het is moeilijk om aan te horen, maar we blijven die glimlach opzetten. We kijken dan wat we kunnen regelen, niemand gaat weg zonder iets.”

Hij haalt zijn telefoon tevoorschijn en leest een appje voor. “‘Meester Abdelhamid,’ schrijft een meisje – ze spreken ons altijd aan met u en meester of juf – ‘ik kan het niet meer aanzien hoe mijn ouders zo struggelen. Wij kunnen al een hele poos geen luiers meer kopen voor onze baby. Mogen wij één keer grote boodschappen komen doen?’ De grote boodschappen, zo noemden wij dat vroeger zelf ook. Ik heb haar gezegd: voor luiers en babyvoeding zijn jullie altijd welkom.”

Wat stoer dat zo’n meisje dat durft te vragen.

“Ik heb haar meteen gezegd hoe heldhaftig ze is, en heb haar ook aangeboden om het als een gunst van ons te brengen. Misschien wordt haar vader anders boos op haar.”

Je was bang dat die zou zeggen: je loopt te koop met onze armoede.

“Precies. Maar ze bleek het thuis al te hebben overlegd. Kennelijk zijn we al zo’n vertrouwd begrip in deze buurt dat het kan. Weet je: eigenlijk ben ik net als die andere gezinnen. Soms slaap ik ook niet goed. Maar ik probeer de vrolijke Abdelhamid te blijven. Ik moet sterk ­blijven, ook al heb ik zelf ook lang niet geweten of ik de huur van ons kantoor wel kon betalen. Vijf jaar geleden kreeg ik een brief van het pensioenfonds: beste meneer Idrissi, u heeft geen pensioen­premie afgedragen voor uw medewerkers, dit is de naheffing.”

Beeld Frank Ruiter

Hoeveel was het?

“Dat heb ik verdrongen. Het was een behoorlijk bedrag. Oké, dacht ik, ik kan uitleggen dat ik niet wist dat ik die premie moest betalen. En dat die naheffing het einde zou kunnen betekenen van de stichting. Maar toen zag ik de harde kant van de samenleving. Niemand heeft medelijden met Abdelhamid of met de stichting Studiezalen. Het enige wat je hoort is: je moet gewoon je shit regelen. Dus toen heb ik me, om inkomsten te genereren, laten inhuren door bedrijven en mezelf nauwelijks loon betaald.”

Dit was in het jaar dat je Amsterdammer van het Jaar werd. Je zat aan de grond en werd op het schild gehesen.

“Ik was aan het overleven, net als al die andere gezinnen hier. Als ik nu terugkijk, ben ik eigenlijk heel blij met die brief van het pensioenfonds. Want ook ambtenaren zeiden tegen me: had je je toko maar op orde moeten hebben. Maar ja, we hadden geen buffer, we hadden elk jaar een tekort. We krijgen wat geld van de gemeente en gelukkig kwamen toen die prijzen, maar ik kan geen prijzen blijven winnen. Dus toen wist ik: ik ga de sterkst mogelijke organisatie opzetten, met de sterkste mensen, voor die kinderen, maar ook voor mezelf. En dit is het eerste jaar dat we met een buffer het nieuwe jaar zijn ingegaan.”

Hoe is het met je nachtrust?

“Beter. Inmiddels krijg ik veel vertrouwen van mensen die aan boord willen stappen. Ik zeg wel: we hebben kantoren in de hele stad, maar dat is pas sinds een paar maanden. Ik was de lifecoach, de ­conciërge en de boekhouder. Ik stofzuigde en verwisselde de toiletrollen. Ik was alles. Maar dit zeg ik met enige nostalgie, want die momenten hebben me sterk gemaakt.”

Je bent nog steeds lifecoach, begreep ik.

“Dat zal ik altijd blijven. Er zijn een stuk of twintig, dertig kinderen, jongvolwassenen inmiddels, die alleen mij weten te vinden, omdat ik ze zo goed ken. En ik blijf er voor ze.”

Hoeveel tijd kost jou dit?

“Dat durf ik niet te berekenen. Ik heb ook een gezin, een papa en een mama, grootouders op leeftijd. Het is elke keer zoeken. Een van mijn collega’s zegt: dit is inmiddels mijn leven geworden, ik zie het niet als werk. Hij krijgt aanbiedingen waar hij twee keer zoveel kan verdienen, maar hij weigert alles. Dit werk is onbetaalbaar. Zo’n berichtje van een kind voor luiers voor haar zusje, daar doe ik het ook voor, dat is mijn drijfveer.”

Zeggen jouw eigen kinderen niet: nu zijn wij aan de beurt?

“Soms wel. Dat doet pijn. De laatste tijd gaat het beter en kan ik vaker thuis ontbijten. Maar tijd voor mijn kinderen moet ik echt in mijn agenda zetten. Dat ik meega naar voetbal, of mijn dochtertje van school ga halen en even iets met haar ga drinken.”

Heb je nooit gedacht: ik stop ermee?

“Als ik stop, stoppen er veel mensen met mij. En dan laten we al die gezinnen vallen. Dat is geen optie.”

