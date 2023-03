Aardappelschotel bacon-ui en boerenkooltaart: vijf fijne gerechten

Maandag

Boerenkooltaart met rode ui, zongedroogde tomaat en olijven

Ingrediënten voor 4 personen

3 kleine rode uien

50 gr zongedroogde tomaten

25 gr zwarte olijven

1 rol vers bladerdeeg

4 el olijfolie

200 gr boerenkool

4 eieren

50 ml kookroom

1 el Italiaanse kruiden

peper en zout

100 gr feta

Bereidingswijze

1. Pel de rode ui en snijd in partjes. Halveer de zongedroogde tomaten en olijven.

2. Rol het bladerdeeg uit en plaats het op een met bakpapier beklede bakplaat. Vouw 1 cm van de randen naar binnen. Vouw nogmaals 1 cm van de rand naar binnen, zodat een hoge rand rondom het bladerdeeg ontstaat.

3. Verhit de helft van de olijfolie in een grote koekenpan of wok op hoog vuur. Bak de helft van de boerenkool in 3 min. krokant en verdeel over het bladerdeeg. Herhaal deze stap met de rest van de boerenkool.

4. Verwarm ondertussen de oven voor op 200°C. Bak de rode ui in dezelfde pan kort aan op hoog vuur, tot deze een licht kleurtje heeft. Verdeel de rode ui, zongedroogde tomaat en olijven over de boerenkool.

5. Klop de eieren los met de kookroom en Italiaanse kruiden. Breng verder op smaak met peper en zout. Verdeel het eimengsel over de boerenkool. Breek de feta in grove stukken en verdeel over de boerenkool.

6. Bak de boerenkooltaart 25 tot 30 min. in de oven tot goudbruin.

Dinsdag

Aardappelschotel bacon-ui

Ingrediënten voor 2 personen

50 gr roomboter

2 uien

125 gr gerookte spekreepjes

1 tl gerookt paprikapoeder

½ bloemkool

200 ml water

25 gr bloem

125 ml groentebouillon

100 ml kookroom

peper en zout

300 gr aardappelschijfjes

100 gr geraspte kaas

10 gr peterselie

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180°C en vet een ovenschaal in met boter. Pel de uien en snijd in halve ringen. Verwarm de helft van de roomboter in een grote pan op laag vuur. Bak de uien samen met de spekreepjes tot de uien glazig zijn. Haal een paar spekjes uit de pan en houd apart. Voeg het paprikapoeder toe aan de uien en laat 1 min. meebakken.

2. Snijd ondertussen de bloemkool in kleine roosjes. Voeg de bloemkoolroosjes en het water toe en laat dit stoven tot het water is verdampt.

3. Smelt de rest van de roomboter in een kleine steelpan. Voeg de bloem toe en roer dit goed door, zodat een roux ontstaat. Voeg de groentebouillon en kookroom toe en roer met een garde tot een gladde saus ontstaat. Breng op smaak met peper en zout.

4. Verdeel de helft van de aardappelschijfjes over de bodem van de schaal. Schep de bloemkool, ui en spekjes hierop. Schenk de saus over het geheel en verdeel de rest van de aardappelschijfjes en spekjes hierover. Maak af met de geraspte kaas.

5. Bak de ovenschotel 30 tot 40 min. op 180°C, tot de aardappels gaar zijn en de kaas goudbruin is gekleurd. Hak de peterselie grof en strooi het kort voor serveren over de schotel.

Woensdag

Winterse tomatensoep met tortelloni

Ingrediënten voor 2 personen

1 ui

1 teentje knoflook

1 stengel bleekselderij

1 wortel

2 el olijfolie

1 el tomatenpuree

1 el Italiaanse kruiden

400 gr tomatenblokjes uit blik

250 ml groentebouillon

125 gr verse tortelloni ricotta en spinazie

100 gr spinazie

Bereidingswijze

1. Pel en snipper de ui. Pel de knoflook en hak grof. Snijd de bleekselderij in boogjes. Snijd de wortel in blokjes van 1 cm.

2. Verhit de olijfolie in een grote soeppan op middelhoog vuur. Fruit de ui en knoflook 2 min. aan. Voeg de tomatenpuree en Italiaanse kruiden toe en laat 1 min. meebakken.

3. Voeg de tomatenblokjes en groentebouillon toe en breng het geheel aan de kook. Pureer met een staafmixer. Voeg de bleekselderij, wortel en tortelloni toe en kook de soep nog 10 min. op laag vuur.

4. Voeg de laatste 2 min. de spinazie toe en laat slinken. Serveer in een kom.

Donderdag

Preistamppot met gember, kerrie en garnalen

Ingrediënten voor 2 personen

200 gr knoflook garnalen

650 gr kruimige aardappelen

2 preien

3 el zonnebloemolie

3 tl kerriepoeder

40 gr verse gember

100 ml halfvolle melk

peper en zout

1 takje peterselie

Bereidingswijze

1. Laat de garnalen op kamertemperatuur komen. Schil ondertussen de aardappelen en snijd in stukken. Breng een pan water aan de kook en kook de aardappelen in 15 à 20 min gaar.

2. Was ondertussen de prei en snijd in halve ringen. Verhit 2/3 van de zonnebloemolie in een pan en bak de prei met kerrie op middelhoog vuur totdat de prei zacht is. Schil de gember en rasp. Voeg de gember toe aan de pan en roer goed door.

3. Giet de aardappelen af en stamp fijn. Roer de melk door de aardappelen en breng op smaak met peper en zout. Roer vervolgens de prei erdoorheen.

4. Verhit de overige olie in een pan en bak de garnalen gaar. Verdeel over de preistamppot en garneer met peterselie.

Vrijdag

Fried broccolirice met Thaise saté

Ingrediënten voor 2 personen

300 gr kipdijfilet

3 el gele currypasta

1 tl azijn

100 ml kokosmelk

2 stengels bosui

1 wortel

1 teentje knoflook

2 el pindakaas met stukjes noot

2 el Thaise vissaus

4 el zonnebloemolie

400 gr broccolirijst

2 eieren

peper en zout

Bereidingswijze

1. Snijd de kipdijfilet in blokjes van 3 cm. Meng de currypasta, azijn en de helft van de kokosmelk tot een marinade. Voeg de blokjes kipdijfilet toe en laat minimaal 30 min. marineren.

2. Snijd ondertussen de bosui in kleine ringen. Schil de wortel en snijd in blokjes van 1 cm. Pel de knoflook en hak fijn.

3. Meng in een pan de rest van de kokosmelk, pindakaas en de helft van de Thaise vissaus. Breng op laag vuur aan de kook en houd warm.

4. Rijg de kipdijfilet aan satéprikkers. Verhit de helft van de zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de spiezen rondom bruin in ongeveer 5 min. Draai het vuur laag en gaar de saté nog 10 tot 12 min. verder. Keer regelmatig.

5. Verhit ondertussen de rest van de zonnebloemolie in een grote wok op hoog vuur. Bak de blokjes wortel 3 min. Voeg de knoflook en bosui toe en laat 2 min. meebakken. Voeg de broccolirijst toe en roerbak in ongeveer 4 min. beetgaar, schep regelmatig om.

6. Kluts de eieren in een klein kommetje. Maak het midden van de wok vrij, zodat de bodem van de wok zichtbaar is. Zet het vuur laag, giet het geklutste ei hierin en laat in ongeveer 2 min. stollen. Roer het ei met een spatel los wanneer dit nét gestold is en roer het door de fried rice. Voeg de rest van de vissaus toe en breng het geheel op smaak met peper en zout. Serveer de fried rice met de Thaise saté en satésaus.

