Aanrader: fiesta met ham bij Jabugo Bar Iberico

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Jabugo Bar Iberico.

Waar bestellen we?

Het is feest! En dat wil ik, ondanks de maatregelen en het kleine gezelschap, toch goed vieren. Hoe dat beter te doen dan met een fikse borrelplank. De keuze valt op Jabugo Bar Iberico, een culinaire kiosk in de Foodhallen. Hier draait alles om gedroogde ham. En niet zomaar een: die van het wereldberoemde ibéricovarken. Het vlees dankt zijn bekende zachte en nootachtige smaak aan het feit dat deze Spaanse varkens kilo’s eikeltjes (‘bellotas’) verorberen.

De oprichter van de bar, Dominique Spijker, raakte jaren geleden geïnspireerd door de Mercado de San Miguel, een fantastische overdekte foodcourt in Madrid. In Nederland kennen we dit soort hallen met gastronomische eetkraampjes inmiddels ook (zoals de Foodhallen in Oud-West), zij het wat kleiner van opzet.

Wat biedt het menu zoal?

Jabugo Bar Iberico serveert de handgesneden ham op allerlei manieren: op een broodje, op een borrelplank en zelfs in een puntzakje, als een soort snack om lopend door de hallen op te peuzelen. De zaak zit ook op de bezorgapps, waar een ruim assortiment wordt aangeboden. Ik kies een broodje voor mezelf, en een tapasschaal en plankje met ham voor mijn gasten die later arriveren. En ach, daar zal ik zelf uiteraard ook van meesnoepen.

Olé!

Na 40 minuten ontvang ik de bestelling, die keurig is ingepakt. Ik val aan op de pan iberico (€7), een broodje dat uitblinkt in eenvoud. Het lichte stokbrood, knapperig van buiten en zacht van binnen, is royaal belegd met de gerijpte vettige ham. Er zit voldoende tomatensalsa en olijfolie op om het geheel extra smeuïg te maken, zonder de ham uit zijn glansrol te verstoten. De 7 euro vol-le-dig waard.

Maar dan! Tijd voor de feestelijkheid. De tapasschaal (€27) is een goed gevulde waaier van Spaanse delicatessen. Mooi genoeg om op de borreltafel te zetten, trouwens. Elk onderdeel is raak: drie soorten ham, stukjes zoutige zachtgegaarde aardappeltortilla, olijven, puntjes manchegokaas en een bakje aioli. Hier kunnen zeker drie tot vier personen van genieten.

Wil je vooral vlees bij de borrel, dan raad ik het bellota-plankje aan. Deze is er in klein (€14,50) en groot (€23,50). De pata negra, zoals de ibéricoham in de volksmond ook wel wordt genoemd (een verwijzing naar de zwarte poten van het beest), speelt hier de hoofdrol.

Het is geen goedkope borrel, maar het vlees is van superieure kwaliteit en een paar plakjes per persoon is eigenlijk genoeg. Bij beide plankjes komt een behoorlijke hoeveelheid prima stokbrood. Lekker om in die pittige aioli te dippen.

Tot slot: ik kon het niet laten om mezelf te verwennen met een pastel de nata (€3), mijn favoriete zoete pasteitje. Niet Spaans maar Portugees, en absoluut het proeven waard. Gelukkig nieuwjaar!

Jabugo Bar Iberico Open ma-zo 12.00 tot 20.00 uur

Bestellen via UberEats en Thuisbezorgd

Prijs €60,50 voor broodje, tapasschaal, plankje met ham, en pastel de nata

Aanrader: Sí!

