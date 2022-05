Aandacht voor de otter, want ook in Amsterdam werd ie gespot: ‘We denken dat het er twee zijn’

Het bewijs: de otter werd vorig jaar waargenomen in Amsterdam.

Waarom de Dag van de Otter?

“De otter deed het heel lang heel slecht, en verdween in 1989 helemaal uit Nederland, toen de laatste otter stierf. Het was de otter te druk met verkeer, de waterkwaliteit was te slecht, er was geen ruimte. De Dag van de Otter geeft de otter aandacht.”

Helpt dat?

“De otter is terug in Nederland doordat er tussen 2002 en 2008 in de Weerribben en de Wieden 31 Oost-Europese otters zijn uitgezet. Die hebben zich vermenigvuldigd en zijn van daaruit Nederland gaan koloniseren, want ze hebben behoefte aan een flink territorium. We denken dat er nu zo’n 450 otters in Nederland leven.”

Ook in Amsterdam?

“Mijn vermoeden was dat als de otter hier zijn opwachting zou maken, hij dat zou doen in de Diemer Vijfhoek, dus daar heb ik een wildcamera geplaatst met een blikje sardines erbij. Het duurde even, maar op 28 november 2021 hebben we een eerste otter waargenomen.”

Een eenzame otter?

“We denken dat het er twee zijn, maar dat weten we nog niet. De uitwerpselen, de spraints, zijn makkelijk herkenbaar aan de graten en schubben erin, en die hebben we naar de universiteit in Wageningen gestuurd voor dna-onderzoek. Als we die resultaten krijgen, weten we wat en hoe, en of het een mannetje en een vrouwtje zijn, en of we nakomelingen kunnen verwachten.”

Waar is de Amsterdamse otter nu?

“We hebben sporen gevonden op het Strandeiland, in de Diemer Vijfhoek, op IJburg en bij de Waterlandse Zeedijk. Door drukte is het een beetje een nachtdier geworden, makkelijk zal je ’m niet zien.”