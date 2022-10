Aan tafel bij Linda de Mol was Angela de Jong binnen een minuut morsdood

Beeld SBS6

Wat een topper is die Linda de Mol toch. Ze is terug en niet zo’n beetje ook. Zondagavond gleed ze op SBS6 zo van Miljoenenjacht in haar nieuwe comedyserie Five Live, waarin ze de presentatrice speelt van een talkshow en waarin haar ex niet alleen haar collega is, maar er ook een bloeiende interesse op nahoudt in 20-jarige meisjes. Art imitating life, wist deze krant al snedig op te merken.

In Five Live wordt het Hilversumse televisiewereldje bevolkt door narcisten, hypocrieten, hielenlikkers en keiharde carrièrejagers. Gasten worden even makkelijk uitgenodigd als afgebeld, het relletje gaat altijd boven inhoud. En aan het thuisfront, in de achtertuin van een buitenmodel villa in Het Gooi, liggen de puberkinderen ondertussen te lurken aan een waterpijp in plaats van hun huiswerk te maken.

Groots acteerwerk was het niet, maar toch heeft Lips genoten, al was het alleen al door de kaasstengels op tafel en de weinig subtiele verwijzing naar de boobies van Eva Jinek. En natuurlijk ook vanwege het personage Ellen Boetzelaer, de even gevreesde als gehate tv-criticus, in wie Lips vanzelfsprekend meteen zijn gewaardeerde collega Angela de Jong herkende.

Opfrissertje: De Jong verweet De Mol zich in nevelen te hullen over de vraag wat zij wist van de misstanden bij The Voice, waar haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen zich schuldig maakte aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Mol op haar beurt reageerde met het aanwijzen van ‘de grote aanvoerster van deze bizarre hetze: die sneue, intens valse Angela de Jong’.

Aan tafel bij De Mol, als presentator Sara Bannink van Five Live, viel er een studiolamp op het hoofd van Angela de Jong, pardon: Ellen Boetzelaer (gespeeld door Irene Moors). Nog geen minuut in beeld en al morsdood. Je moet het De Mol nageven, dacht Lips: wraak smaakt het zoetst als die koud wordt opgediend.

Reageren? hanlips@parool.nl